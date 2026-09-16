Μετεκλογική συνεργασία Μητσοτάκη - Βελόπουλου βλέπει η ευρωβουλευτής και πρόεδρος του κόμματος «Φωνή Λογικής», Αφροδίτης Λατινοπούλου.

Για τις καταγγελίες σχετικά με τις υπογραφές ίδρυσης της «Φωνής της Λογικής», αλλά και για τις πιθανές μετεκλογικές συνεργασίες, τον Κυριάκο Βελόπουλο και το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά, μίλησε η πρόεδρος του κόμματος, Αφροδίτη Λατινοπούλου.

Η κ. Λατινοπούλου μίλησε στον ραδιοφωνικό σταθμό Παραπολιτικά 90,1, στην εκπομπή «Απέναντι μικρόφωνα» με τους δημοσιογράφους Σωτήρη Ξενάκη και Βασίλη Σκουρή.

«Κανένα θέμα με τις υπογραφές»

Αναφερόμενη στο ζήτημα που έχει προκύψει με τις υπογραφές για την ίδρυση του κόμματος, η Αφροδίτη Λατινοπούλου υποστήριξε ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, σημειώνοντας πως αυτές έχουν ελεγχθεί δύο φορές από τον Άρειο Πάγο, σε δύο εκλογικές αναμετρήσεις.

Όπως ανέφερε, πρόκειται για καταγγελία πρώην υποψηφίου και μέλους του πολιτικού συμβουλίου της «Φωνής της Λογικής», ο οποίος, σύμφωνα με την ίδια, υποστηρίζει ότι δεν είχε υπογράψει για την ίδρυση του κόμματος.

Η ίδια χαρακτήρισε την υπόθεση «αστήριχτη» και ανέφερε ότι, εφόσον φτάσει στη Δικαιοσύνη, αυτό θα αποδειχθεί εκεί.

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Οι αιχμές κατά Μητσοτάκη και Βελόπουλου

Η πρόεδρος της «Φωνής της Λογικής» αναφέρθηκε και στη χθεσινή ψηφοφορία στη Βουλή για την άρση της ασυλίας της, χρησιμοποιώντας το αποτέλεσμα για να απαντήσει, όπως είπε, σε όσους την κατηγορούν ότι αποτελεί «δεκανίκι του Μητσοτάκη».

Η κ. Λατινοπούλου υποστήριξε ότι εάν ήταν «δεκανίκι» της κυβέρνησης, ο πρωθυπουργός θα είχε φροντίσει να την προστατεύσει και να μην αρθεί η ασυλία της.

Παράλληλα, εξαπέλυσε επίθεση στον Κυριάκο Βελόπουλο, υποστηρίζοντας ότι «στα δύσκολα πάντα βάζει πλάτη» στην κυβέρνηση και αναφέροντας ως παραδείγματα την ΑΔΑΕ, τον ΟΠΕΚΕΠΕ, το ΕΣΡ και νομοσχέδια που, όπως είπε, ήθελε να περάσει η κυβέρνηση Μητσοτάκη.

«Έχουν προετοιμάσει τη μετεκλογική συνεργασία»

Σε ερώτηση για το ενδεχόμενο μετεκλογικής συνεργασίας του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Κυριάκο Βελόπουλο, η Αφροδίτη Λατινοπούλου υποστήριξε ότι μια τέτοια συνεργασία έχει ήδη προετοιμαστεί.

«Από τώρα το έχουν προετοιμάσει και το έχουν θέσει στο τραπέζι και το θέλουν και οι δύο», ανέφερε, προσθέτοντας ότι, κατά την εκτίμησή της, η συνεργασία αυτή είναι «σαφέστατη».

Τι είπε για το κόμμα Σαμαρά

Αναφερόμενη στο ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά και σε πιθανή συνεργασία με τη «Φωνή της Λογικής», η κ. Λατινοπούλου ξεκαθάρισε ότι το κόμμα της θα κατέβει μόνο του στις εκλογές.

«Η Φωνή της Λογικής δεν θα συνεργαστεί με κανέναν. Ούτε πριν τις εκλογές ούτε μετά», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι η «Φωνή της Λογικής» είναι το μόνο κόμμα που, όπως είπε, προτάσσει τη φιλελεύθερη οικονομία, με στόχο τη μείωση του κράτους και των δημόσιων δαπανών.

«Δεν φοβόμαστε κανέναν»

Τέλος, σχετικά με το ενδεχόμενο καθόδου του Ηλία Κασιδιάρη στις εκλογές, η Αφροδίτη Λατινοπούλου δήλωσε ότι η «Φωνή της Λογικής» δεν ανησυχεί από πιθανές νέες πολιτικές παρουσίες.

«Δεν φοβόμαστε κανέναν, δεν ανησυχούμε με κανέναν», ανέφερε.