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Απόψε στις 21:00, το 4ο επεισόδιο της νέας σειράς του ΣΚΑΪ.

Οι «Μπλε Ώρες» φαίνεται πως κατάφεραν να τραβήξουν το ενδιαφέρον του κοινού από την πρώτη τους εμφάνιση.Τουλάχιστον για ένα λεπτό παρακολούθησαν την πρεμιέρα 1.701.626 τηλεθεατές.

Στο σύνολο του κοινού η τηλεθέαση διαμορφώθηκε στο 20,4%, ενώ στο ηλικιακό κοινό 18-54 έφτασε το 11,2%. Στα γυναικεία κοινά, μάλιστα, ξεπέρασε το 30%.

Η συνέχεια της ιστορίας δόθηκε το βράδυ της Τρίτης, με την οικογένεια να βρίσκεται αντιμέτωπη με τις συνέπειες της δολοφονίας, ενώ η εξαφάνιση του Άγγελου και οι καταθέσεις στην αστυνομία δημιουργούν νέα ερωτήματα και αποκαλύψεις

Τι θα δούμε στο αποψινό επεισόδιο

ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 4

Ο Πέτρος, προκειμένου να θολώσει τα νερά, αποφασίζει να πλησιάσει ξανά τη Νικολέτα και να αναθερμάνει τη σχέση τους.

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Ο Φίλιππος ζητάει από τον Άγγελο να σοβαρευτεί σε σχέση με την Εύα, ενώ η Στέλλα ζητάει από την Εύα να βάλει μια άνω τελεία με τον Άγγελο και να σεβαστεί το πένθος που έχει η οικογένεια.

Η ψευδής κατάθεση της Εύας προβληματίζει τον αστυνόμο, με τη Νικολέτα να φοβάται πως θα καρφωθεί όταν την καλέσουν για επιβεβαίωση.

Ο Διονύσης ζητάει από την Εύα να σταματήσει τη δουλειά, μα εκείνη αρνείται και φεύγει από το σπίτι.

Η βίαιη αντίδραση του Διονύση την οδηγεί στο κατώφλι του αστυνόμου, όπου και ζητάει προστασία.

Ο Στράτος κι ο Γρηγόρης φτάνουν Σκιάθο, αλλά η γκρίνια της Νανάς χαλάει την παρέα.

Η άρση απορρήτου του τηλεφώνου του Άγγελου επιβεβαιώνει τις υποψίες του αστυνόμου ότι η Εύα του έδωσε ψεύτικο άλλοθι.

Τα πράγματα περιπλέκονται ακόμα περισσότερο όταν ανοίγει το κινητό της Λίζας και μαθαίνουν πως κι εκείνη διατηρούσε παράνομη ερωτική ζωή.

Ο Δημήτρης, φορτισμένος από τα τρέχοντα γεγονότα, καταρρέει. Ο Διονύσης, προκειμένου να κρατήσει την Εύα μακριά από τον Άγγελο, ζητάει από τον Φίλιππο και τη Στέλλα να την απολύσουν.