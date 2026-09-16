Οι «Μπλε Ώρες» φαίνεται πως κατάφεραν να τραβήξουν το ενδιαφέρον του κοινού από την πρώτη τους εμφάνιση.Τουλάχιστον για ένα λεπτό παρακολούθησαν την πρεμιέρα 1.701.626 τηλεθεατές.
Στο σύνολο του κοινού η τηλεθέαση διαμορφώθηκε στο 20,4%, ενώ στο ηλικιακό κοινό 18-54 έφτασε το 11,2%. Στα γυναικεία κοινά, μάλιστα, ξεπέρασε το 30%.
Η συνέχεια της ιστορίας δόθηκε το βράδυ της Τρίτης, με την οικογένεια να βρίσκεται αντιμέτωπη με τις συνέπειες της δολοφονίας, ενώ η εξαφάνιση του Άγγελου και οι καταθέσεις στην αστυνομία δημιουργούν νέα ερωτήματα και αποκαλύψεις
Τι θα δούμε στο αποψινό επεισόδιο
ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 4
Ο Πέτρος, προκειμένου να θολώσει τα νερά, αποφασίζει να πλησιάσει ξανά τη Νικολέτα και να αναθερμάνει τη σχέση τους.
Ο Φίλιππος ζητάει από τον Άγγελο να σοβαρευτεί σε σχέση με την Εύα, ενώ η Στέλλα ζητάει από την Εύα να βάλει μια άνω τελεία με τον Άγγελο και να σεβαστεί το πένθος που έχει η οικογένεια.
Η ψευδής κατάθεση της Εύας προβληματίζει τον αστυνόμο, με τη Νικολέτα να φοβάται πως θα καρφωθεί όταν την καλέσουν για επιβεβαίωση.
Ο Διονύσης ζητάει από την Εύα να σταματήσει τη δουλειά, μα εκείνη αρνείται και φεύγει από το σπίτι.
Η βίαιη αντίδραση του Διονύση την οδηγεί στο κατώφλι του αστυνόμου, όπου και ζητάει προστασία.
Ο Στράτος κι ο Γρηγόρης φτάνουν Σκιάθο, αλλά η γκρίνια της Νανάς χαλάει την παρέα.
Η άρση απορρήτου του τηλεφώνου του Άγγελου επιβεβαιώνει τις υποψίες του αστυνόμου ότι η Εύα του έδωσε ψεύτικο άλλοθι.
Τα πράγματα περιπλέκονται ακόμα περισσότερο όταν ανοίγει το κινητό της Λίζας και μαθαίνουν πως κι εκείνη διατηρούσε παράνομη ερωτική ζωή.
Ο Δημήτρης, φορτισμένος από τα τρέχοντα γεγονότα, καταρρέει. Ο Διονύσης, προκειμένου να κρατήσει την Εύα μακριά από τον Άγγελο, ζητάει από τον Φίλιππο και τη Στέλλα να την απολύσουν.