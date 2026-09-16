Η ανάρτηση του Σίραν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σχετικά με την απομάκρυνση του Αμερικανού ράπερ από το Σιάτλ προκάλεσε τσουνάμι αντιδράσεων.

Η περιοδεία του Εντ Σίραν στην Αμερική βυθίστηκε στο χάος, όταν καλλιτέχνες που συμμετείχαν στις συναυλίες αποχώρησαν ως ένδειξη αλληλεγγύης στον ράπερ Macklemore, ο οποίος απομακρύνθηκε λόγω των δηλώσεών του υπέρ της Παλαιστίνης σε σκηνή του Νιου Τζέρσεϊ.

Σύμφωνα με το AP, είχε προηγηθεί η ανάρτηση του Σίραν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σχετικά με την αποπομπή του Αμερικανού ράπερ από το Σιάτλ, αποδίδοντας την ευθύνη στους διοργανωτές και δηλώνοντας ότι δεν επιθυμεί να μετατρέψει τις συναυλίες του σε πολιτικό φόρουμ για τη Γάζα.

«Δεν θα απογοήτευα ποτέ τους θαυμαστές που είχαν κάνει σχέδια, ούτε θα εγκατέλειπα τα μέλη της περιοδείας, τα άλλα συγκροτήματα και τους μουσικούς που με στηρίζουν και βασίζονται σε μένα για να βγάλουν τα προς το ζην» πρόσθεσε ο Σίραν.

Αν και η δήλωσή του είχε ως στόχο να κατευνάσει τους θαυμαστές του και τους υπόλοιπους καλλιτέχνες της περιοδείας, φαίνεται πως έφερε το ακριβώς αντίθετο αποτέλεσμα. Οι Ιρλανδοί καλλιτέχνες Ααρον Ρόου και Beoga, το δανέζικο συγκρότημα Lukas Graham, καθώς και ο Φινέας Ο' Κόνελ, ανακοίνωσαν μέσω Instagram την αποχώρησή τους.

Ο Ρόου και οι Lukas Graham θα ήταν οι αντικαταστάτες του Macklemore στις υπόλοιπες συναυλίες στις ΗΠΑ, οι Beoga θα αποτελούσαν τη συνοδευτική μπάντα του Σίραν, ενώ ο Φινέας θα περιόδευε μαζί του αργότερα φέτος στη Νότια Αμερική.

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«Οι καλλιτέχνες δεν πρέπει να φιμώνονται »

«Οι καλλιτέχνες δεν πρέπει να φιμώνονται όταν υπερασπίζονται τους καταπιεσμένους» ανέφερε ο Φινέας στην ανάρτησή του, η οποία συγκέντρωσε πάνω από 1,4 εκατομμύρια likes. «Αποφάσισα να αποσυρθώ από τις επικείμενες ημερομηνίες της περιοδείας μου με τον Εντ Σίραν. Στέκομαι στο πλευρό της Παλαιστίνης και του λαού της», συμπλήρωσε.

Ο Ρόου και οι Beoga επικαλέστηκαν την Ιστορία της χώρας τους στις δικές τους αναρτήσεις.

«Είμαστε Ιρλανδοί που κατανοούν τι σημαίνει αποικιοκρατία. Ως ιδρυτικά μέλη του κινήματος Irish Artists for Palestine, παραμένουμε αφοσιωμένοι στον αγώνα για δικαιοσύνη» υπογράμμισαν οι Beoga.

Ο Ρόου χαρακτήρισε τον Βρετανό τραγουδοποιό «φίλο του» ωστόσο σημείωσε: «Ως Ιρλανδοί γνωρίζουμε πολύ καλά τι σημαίνει γενοκτονία, επιβεβλημένος λιμός και βίαιη κατοχή. Δεν μπορώ να παραμένω θεατής και να επιτρέπω σε δισεκατομμυριούχους να χρησιμοποιούν τη δύναμή τους για να σιωπήσουν όσους υψώνουν τη φωνή τους».

Στο μεταξύ, οι Lukas Graham χαρακτήρισαν «δύσκολη την απόφαση τους».

«Τα χρήματα δεν σου δίνουν το δικαίωμα να ορίζεις τη συζήτηση. Κανενός ο τραπεζικός λογαριασμός δεν πρέπει να αποφασίζει ποιος έχει το δικαίωμα να μιλάει ή ποιος πόνος επιτρέπεται να αναγνωριστεί», έγραψε το συγκρότημα στην ανάρτηση στρέφοντας τα βέλη κατά του δισεκατομμυριούχου ιδιοκτήτη των New England Patriots, Ρόμπερτ Κραφτ, ο οποίος πρωτοστάτησε στον αποκλεισμό του Macklemore.

Σημειώνεται ότι ο ράπερ κατά κόσμον Benjamin Haggerty απομακρύνθηκε από την περιοδεία λόγω του συνθήματος «Ελευθερία στην Παλαιστίνη», που φώναξε από τη σκηνή του MetLife Stadium την ώρα που προλόγιζε το τραγούδι διαμαρτυρίας του «Hind's Hall», προβάλλοντας εικόνες από την καταστροφή στη Γάζα.

«Προς όλους τους εβραίους αδελφούς και αδελφές μου: η κριτική στο Ισραήλ, η κριτική στο απαρτχάιντ, το να είσαι κατά της γενοκτονίας σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί κριτική προς εσάς», είπε επίσης.

Σε δήλωσή του τη Δευτέρα ο Κραφτ επισήμανε ότι η απόφαση για την ακύρωση της συμμετοχής του Macklemore ήταν αποτέλεσμα των πρόσφατων σχολίων του «καθώς και ενός ευρύτερου ιστορικού αντισημιτικής ρητορικής και εικόνων που κατά την άποψή μας, ήταν βαθιά προσβλητικά και επιζήμια για την εβραϊκή κοινότητα».

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ