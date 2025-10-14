Η Μπαρτσελόνα θα κυκλοφορήσει επίσης μια ειδική έκδοση της δημοφιλούς λίστας Barça Matchday στο Spotify, σε επιμέλεια Εντ Σίραν.

Ο Εντ Σίραν συνεργάστηκε με την Μπαρτσελόνα για να λανσάρει μια εμφάνιση περιορισμένης έκδοσης.

Αυτή είναι η τελευταία συνεργασία ανάμεσα σε δημιουργούς του Spotify και τη Μπαρτσελόνα μετά τους Travis Scott, Coldplay, The Rolling Stones, ROSALÍA και Drake. Η φανέλα του Σίραν αναγράφει το πιο πρόσφατο άλμπουμ του «Play» και θα κάνει το ντεμπούτο της στις 19 Οκτωβρίου για τον αγώνα γυναικών εναντίον της γυναικείας ομάδας της Γρανάδα ενώ θα κυκλοφορήσει σε ανδρική έκδοση στις 26 Οκτωβρίου για το Clásico ανδρών εναντίον της Real Madrid.

Η φανέλα κυκλοφορεί την Τετάρτη 15 Οκτωβρίου και θα είναι διαθέσιμη εδώ.

Η κυκλοφορία περιλαμβάνει μία περιορισμένη έκδοση της φανέλας του αγώνα, η οποία θα είναι διαθέσιμη μόνο σε 1.899 τεμάχια, καθώς και μια ακόμη πιο αποκλειστική έκδοση προς πώληση σε μόλις 22 τεμάχια, η οποία είναι υπογεγραμμένη από τους βασικούς παίκτες τόσο από την ανδρική όσο και από τη γυναικεία ομάδα. Θα υπάρχουν επίσης 11 φανέλες υπογεγραμμένες από τον ίδιο τον Σίραν.

{https://www.instagram.com/p/DPx9qtADIPl/?utm_source=ig_embed}

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η Μπαρτσελόνα θα κυκλοφορήσει επίσης μια ειδική έκδοση της δημοφιλούς λίστας Barça Matchday στο Spotify, σε επιμέλεια Εντ Σίραν, με τραγούδια που έχουν επιλεγεί ειδικά για παίκτες και οπαδούς πριν από τον αγώνα.

Σχολιάζοντας τη συνεργασία, ο Σίραν είπε πως «το να βλέπω το νέο μου άλμπουμ, Play, στη φανέλα της Barça είναι μια από εκείνες τις στιγμές που δύσκολα μπορώ να πιστέψω. Αγαπώ το ποδόσφαιρο όλη μου τη ζωή, οπότε το να φέρνω τη μουσική μου σε μια τόσο εμβληματική σκηνή και να τη μοιράζομαι με τους οπαδούς σημαίνει πολλά για μένα».

Δεν είναι η πρώτη φορά ωστόσο που ο Βρετανός τραγουδιστής συνεργάζεται με μια ποδοσφαιρική ομάδα. Πέρυσι, ο Σίραν, οπαδός της Ipswich Town, αγόρασε μειοψηφικό μερίδιο που ανέρχεται στο 1,4%, σύμφωνα με την ανακοίνωση της ποδοσφαιρικής ομάδας. Ο Σίραν είναι ο χορηγός της εμφάνισης των ομάδων Ανδρών και Γυναικών από το 2021.

{https://www.instagram.com/reel/DPx8x8bjM24/?utm_source=ig_embed}

Ο τραγουδοποιός κυκλοφόρησε το όγδοο άλμπουμ του με τίτλο «Play» τον περασμένο μήνα, που περιλαμβάνει τα singles «A Little More», «Azizam», «Old Phone» και «Sapphire» ενώ έχει ήδη μιλήσει για το όραμά του για τους επόμενους τέσσερις δίσκους του: «Pause», «Fast Forward», «Rewind» και «Stop». Πρόσφατα αποκάλυψε ότι έχει σχέδια για ένα μεταθανάτιο άλμπουμ με τίτλο «Eject».

Ο Σίραν αποκάλυψε επίσης ότι «έφτιαξε τα «Play» και «Rewind» ταυτόχρονα», προσθέτοντας πως υποθέτει ότι κάποια στιγμή μέσα στους επόμενους 18 μήνες θα κυκλοφορήσει.

Με πληροφορίες του NME