Ανοιχτή προπόνηση μπροστά σε σχεδόν 22.000 φιλάθλους της Μπαρτσελόνα.

Έχουν περάσει 895 ημέρες από το τελευταίο ματς της Μπαρτσελόνα στην έδρα της. Την Παρασκευή επέστρεψε στο «σπίτι» της, για ανοιχτή προπόνηση ενώπιον 21.795 φιλάθλων.

Παρότι υπάρχουν ακόμα γερανοί, καθώς οι εργασίες δεν έχουν ολοκληρωθεί, οι υποστηρικτές της ομάδας- που έκαναν ουρές από νωρίς το πρωί- ήταν ενθουσιασμένοι για την επιστροφή στο «Spotify Camp Nou». Έστω κι αν ακόμα δεν είναι βέβαιο πότε θα ξαναπαίξει εκεί η ομάδα τους.

Για την ιστορία, το πρώτο γκολ στο ανακαινισμένο γήπεδο το έβαλε ο Χάνσι Φλικ. Προτού δώσει οδηγίες στους παίκτες του, ο προπονητής της Μπαρτσελόνα έκανε σουτ και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, δίνοντας στους φιλάθλους την αφορμή προκειμένου να πανηγυρίσουν για πρώτη φορά στην αλλαγμένη έδρα της ομάδας τους.

Οι «μπλαουγκράνα» έπαιξαν το τελευταίο ματς τους εκεί τον Μάιο του 2023. Ένα μήνα μετά ξεκίνησαν τα έργα για την ανακαίνιση και την επέκταση της χωρητικότητας του γηπέδου, με κόστος 1,5 δισ. ευρώ.

Αρχικά η Μπαρτσελόνα προγραμμάτιζε να επιστρέψει στην έδρα της στα τέλη του 2024. Έπειτα από αρκετές αναβολές, ο σύλλογος ελπίζει ότι αυτό θα γίνει εντός του Νοεμβρίου, όπως δήλωσε ο πρόεδρος της ομάδας, Τζοάν Λαπόρτα, χαρακτηρίζοντας ιστορική τη σημερινή ημέρα.

Μέχρι στιγμής, η Μπαρτσελόνα έχει λάβει έγκριση για έως 25.991 ανθρώπους στο γήπεδο. Το επόμενο βήμα θα είναι η άδεια που θα ανεβάσει τη χωρητικότητα στους 45.401. Η έκδοσή της θα επηρεάσει και το πότε θα επιστρέψουν οι Καταλανοί και αγωνιστικά στο «Spotify Camp Nou».

Το σχέδιο είναι να επιστρέψουν εντός του Νοεμβρίου, είτε με το ματς κόντρα στην Αθλέτικ Μπιλμπάο (22/11), είτε με την αναμέτρηση με την Αλαβές (29/11). Σε διαφορετική περίπτωση η Μπαρτσελόνα ελπίζει ότι το πρώτο ματς θα είναι εκείνο κόντρα στην Ατλέτικο Μαδρίτης, στις 2 Δεκεμβρίου.

Η σημερινή ανοιχτή προπόνηση ήταν ένα test event. Μέχρι στιγμής έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες στα δύο πρώτα διαζώματα των κερκίδων, αλλά συνεχίζονται στο τρίτο, ενώ απομένει και το στέγαστρο. Εκτιμάται ότι τα έργα θα ολοκληρωθούν το 2027 και σταδιακά θα αυξάνεται η χωρητικότητα του γηπέδου, φτάνοντας τελικά στις 105.000 θέσεις.

