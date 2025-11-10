Ο Μέσι επισκέφθηκε το ανακαινισμένο Καμπ Νόου.

Ο Λιονέλ Μέσι βρέθηκε ξανά στο Καμπ Νόου και εξέφρασε την ελπίδα να επιστρέψει εκεί προκειμένου να πει στους φίλους της Μπαρτσελόνα το «αντίο» που δεν μπόρεσε ποτέ.

Ο Αργεντινός σταρ- ο παίκτης με τις περισσότερες συμμετοχές και γκολ (672 γκολ σε 778 ματς) στην ιστορία των Καταναλών- επισκέφθηκε το ανακαινισμένο Καμπ Νόου.

«Χθες το βράδυ επέστρεψα σε ένα μέρος που μου λείπει με όλη μου την καρδιά. Ένα μέρος όπου ήμουν απίστευτα χαρούμενος, που όλοι με κάνατε να νιώσω χίλιες φορές ο πιο ευτυχισμένος άνθρωπος στον κόσμο», έγραψε στο Instagram και δημοσίευσε φωτογραφίες από την επίσκεψή του στο γήπεδο που ήταν «σπίτι» του επί 17 χρόνια.

«Ελπίζω μια ημέρα να μπορέσω να επιστρέψω και όχι απλά για να σας αποχαιρετήσω ως παίκτης, όπως δεν μπόρεσα ποτέ…», συμπλήρωσε.

{https://www.instagram.com/p/DQ3zR6-DPGm/?hl=en&img_index=1}

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η Μπαρτσελόνα δεν μπορούσε να αφήσει ασχολίαστη την επίσκεψη και την ανάρτηση του Λιονέλ Μέσι. «Πάντα ευπρόσδεκτος σπίτι σου, Λίο», ήταν η ανάρτηση στον λογαριασμό του καταναλανικού συλλόγου.

{https://www.instagram.com/p/DQ4B5hBDI7p/}

Την προηγούμενη εβδομάδα οι παίκτες της Μπαρτσελόνα επέστρεψαν στο «Spotify Camp Nou» για ανοιχτή προπόνηση ενώπιον σχεδόν 22.000 φιλάθλων. Οι εργασίες για την επέκταση της χωρητικότητας του γηπέδου συνεχίζονται, αλλά ο σύλλογος ελπίζει ότι εντός του μήνα θα μπορέσει να πάρει άδεια για ματς με 45.401 θεατές, ώστε να επιστρέψει στην έδρα του έπειτα από περίπου δύο χρόνια.

Κατά τη διάρκεια της ανοιχτής προπόνησης ο πρόεδρος της Μπαρτσελόνα, Τζοάν Λαπόρτα, επανέλαβε την πρόθεση όταν ολοκληρωθούν οι εργασίες να φιλοξενηθεί ένα ματς προκειμένου να τιμηθεί ο Λιονέλ Μέσι.

Ο 38χρονος αποχώρησε από τη Βαρκελώνη το καλοκαίρι του 2021, για την Παρί Σεν Ζερμέν, χωρίς να έχει την ευκαιρία να «αποχαιρετήσει» τους φιλάθλους της ομάδας. Με την ευκαιρία του ταξιδιού του στην Ισπανία- προκειμένου να ενταχθεί στην αποστολή της εθνικής Αργεντινής στο Αλικάντε ενόψει της φιλικής αναμέτρησης με την Αγκόλα, επισκέφθηκε το Καμπ Νόου. Και άνοιξε την «πόρτα» για μία επιστροφή εκεί, έστω προκειμένου να πει «αντίο» στους φιλάθλους της ομάδας με την οποία κατέκτησε 10 πρωταθλήματα και τέσσερα Champions League.