Δείτε τον χάρτη με τα σημεία όπου είναι αυξημένη η κίνηση.

Αυξημένη είναι η κίνηση τώρα, με ουρές χιλιομέτρων να σχηματίζονται σε μεγάλα τμήματα της Εθνικής Οδού Αθηνών – Θεσσαλονίκης και τους οδηγούς να είναι εκνευρισμένοι καταγγέλοντας ότι η Τροχαία δεν έχει συγκεκριμένο πλάνο για τους παραδρόμους.

Συγκεκριμένα, η κίνηση είναι πολύ αυξημένη από το Μαρτίνο μέχρι και τη Θήβα.

Υπενθυμίζεται ότι το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη είναι κλειστό από την έξοδο για τη Ριτσώνα έως το Ακραίφνιο, ενώ, κλειστό είναι και το ρεύμα από το Μαρτίνο έως το Κάστρο Βοιωτίας.

Δείτε πού υπάρχει κίνηση τώρα: