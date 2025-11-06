Μπορεί η Μπαρτελόνα να είχε την απόλυτη κατοχή της μπάλας, ωστόσο, οι Βέλγοι χτύπησαν εκεί που έπρεπε με το τελικό σκορ στο ταμπλό να γράφει 3-3. Και οι δύο ομάδες έπαιξαν ένα μεγάλο παιχνίδι με την Μπαρτσελόνα να φτάνει τους επτά βαθμούς στον πίνακα της League Phase του Champions League, ενώ η Μπριζ ανέβηκε στους τέσσερις.
Πάντως οι Βέλγοι βρήκαν το γκολ της νίκης στις καθυστερήσεις αλλά το VAR επενέβη!
{https://exchange.glomex.com/video/v-de13akscjjjd?integrationId=40599y14juihe6ly}
Δείτε τα γκολ
Το 3-3
{https://exchange.glomex.com/video/v-de12w5wm8epd?integrationId=40599y14juihe6ly}
Το 3-2
{https://exchange.glomex.com/video/v-de12ugkklxgp?integrationId=40599y14juihe6ly}
Το 2-2
{https://exchange.glomex.com/video/v-de124j0duyk1?integrationId=40599y14juihe6ly}
Το 2-1
{https://exchange.glomex.com/video/v-de11co1018zl?integrationId=40599y14juihe6ly}
Τα 2 γκολ μέσα σε 3 λεπτά
{https://exchange.glomex.com/video/v-de10xjxlfk2p?integrationId=40599y14juihe6ly}