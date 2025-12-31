Στις συνομιλίες σύμφωνα με τον Γουίτκοφ συζητήθηκε και η ενίσχυση των εγγυήσεων ασφαλείας για την Ουκρανία.

Οι σύμβουλοι του Ντόναλντ Τραμπ είχαν συνομιλίες την Τετάρτη με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι και συμβούλους εθνικής ασφάλειας από τη Βρετανία, τη Γαλλία και τη Γερμανία για να συζητήσουν τα επόμενα βήματα για τον τερματισμό του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία, δήλωσε ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ.

«Επικεντρωθήκαμε στο πώς να προχωρήσουμε τις συζητήσεις με πρακτικό τρόπο εκ μέρους της ειρηνευτικής διαδικασίας του Ντόναλντ Τραμπ συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης των εγγυήσεων ασφαλείας και της ανάπτυξης αποτελεσματικών μηχανισμών αποσυμφόρησης για να βοηθήσουμε στον τερματισμό του πολέμου και να διασφαλίσουμε ότι δεν θα ξαναρχίσει», δήλωσε ο Γουίτκοφ σε ανάρτηση στα social media.

Στις συνομιλίες συμμετείχαν επίσης ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, ο γαμπρός του Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, και ο επικεφαλής διαπραγματευτής της Ουκρανίας Ρουστέμ Ούμεροφ.

Ο Ζελένσκι δήλωσε την Τρίτη ότι οι σύμβουλοι εθνικής ασφάλειας από τους υποστηρικτές του «Συνασπισμού των Προθύμων» του Κιέβου θα συναντηθούν στην Ουκρανία το Σάββατο και στη συνέχεια οι ηγέτες των χωρών θα συγκεντρωθούν στη Γαλλία στις 6 Ιανουαρίου.

Η ομάδα του Συνασπισμού με επικεφαλής τη Βρετανία και τη Γαλλία περιλαμβάνει περισσότερα από 30 έθνη, αν και δεν ήταν άμεσα σαφές ποια θα συμμετάσχουν στις συνομιλίες.

Με πληροφορίες του Reuters