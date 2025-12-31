Ο Μακρόν τόνισε ότι θα παραμείνει στη θέση του έως τις προεδρικές εκλογές του 2027.

Ο Εμανουέλ Μακρόν τόνισε την ανάγκη να προστασίας της ανεξαρτησίας και των ελευθεριών, υπογράμμισε ότι θα παραμείνει στη θέση του έως το 2027 και προανήγγειλε δεσμεύσεις για την προστασία της Ουκρανίας, στο πρωτοχρονιάτικο μήνυμά του.

«Η Γαλλία αντέχει», υπογράμμισε απευθυνόμενος στους πολίτες. «Βιώνουμε την επιστροφή των αυτοκρατοριών και την αμφισβήτηση της διεθνούς τάξης», επεσήμανε. «Σε μία περίοδο που το δίκαιο του ισχυροτέρου τείνει να επικρατήσει και η Ευρώπη δέχεται χτυπήματα από παντού, θα πρέπει να προστατέψουμε την ανεξαρτησία και τις ελευθερίες μας», υπογράμμισε.

Ο Μακρόν προανήγγειλε ότι στις 6 Ιανουαρίου σύμμαχοι του Κιέβου «θα αναλάβουν συγκεκριμένες δεσμεύσεις για την προστασία της Ουκρανίας και τη διασφάλιση μιας δίκαιης και διαρκούς ειρήνης» στην Ευρώπη.

Οι προεδρικές εκλογές του 2027 «θα είναι οι πρώτες έπειτα από δέκα χρόνια στις οποίες δεν θα συμμετάσχω», σημείωσε. «Όμως, θα εργάζομαι έως το τελευταίο δευτερόλεπτο, προσπαθώντας καθημερινά να τηρήσω την εντολή που μου εμπιστευτήκατε. Και θα κάνω τα πάντα για να διασφαλίσω ότι οι εκλογές θα γίνουν όσο πιο ειρηνικά γίνεται, ιδιαίτερα χωρίς οποιαδήποτε ξένη παρέμβαση», τόνισε ακόμα ο Γάλλος πρόεδρος.

