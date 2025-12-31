Έπεσαν δέντρα στο κέντρο του Ηρακλείου.

Ολιγόλεπτη καταιγίδα που έπληξε το Ηράκλειο προκάλεσε προβλήματα στο κέντρο της πόλης, ενώ έπεσαν δέντρα στην πλατεία Αγίας Αικατερίνης.

Το απόγευμα της παραμονής της Πρωτοχρονιάς εκδηλώθηκε καταιγίδα στην περιοχή, η οποία είχε μικρή διάρκεια, αλλά προκλήθηκαν προβλήματα.

{https://www.youtube.com/watch?v=3Peu177ipyo}

Δύο δέντρα έπεσαν, όπως και προστατευτικά κάγκελα σε πεζοδρόμιο, ευτυχώς χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί. Η δημοτική αστυνομία Ηρακλείου απέκλεισε τα επικίνδυνα σημεία, προκειμένου να μην υπάρξουν δυσάρεστα απρόοπτα, μέχρι να αποκατασταθούν οι ζημιές.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Πηγή: neakriti