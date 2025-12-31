Ολιγόλεπτη καταιγίδα που έπληξε το Ηράκλειο προκάλεσε προβλήματα στο κέντρο της πόλης, ενώ έπεσαν δέντρα στην πλατεία Αγίας Αικατερίνης.
Το απόγευμα της παραμονής της Πρωτοχρονιάς εκδηλώθηκε καταιγίδα στην περιοχή, η οποία είχε μικρή διάρκεια, αλλά προκλήθηκαν προβλήματα.
{https://www.youtube.com/watch?v=3Peu177ipyo}
Δύο δέντρα έπεσαν, όπως και προστατευτικά κάγκελα σε πεζοδρόμιο, ευτυχώς χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί. Η δημοτική αστυνομία Ηρακλείου απέκλεισε τα επικίνδυνα σημεία, προκειμένου να μην υπάρξουν δυσάρεστα απρόοπτα, μέχρι να αποκατασταθούν οι ζημιές.
Πηγή: neakriti