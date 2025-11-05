Σπουδαία ζευγάρια κρύβει η 4η αγωνιστική του Champions League με το πιο ενδιαφέρον ίσως να είναι αυτό της Μπριζ με την Μπαρτσελόνα στο Βέλγιο.

Το κανάλι που θα δείξει ζωντανά τον σπουδαίο αγώνα Κλαμπ Μπριζ – Μπαρτσελόνα για τη League Phase του Τσάμπιονς Λιγκ, είναι το MEGA HD στην ελεύθερη τηλεόραση και το Cosmote Sport 3 HD στη συνδρομητική.

Τα υπόλοιπα ματς αυτής της αγωνιστικής είναι:

19:45 COSMOTE SPORT 3 HD Καραμπάγκ – Τσέλσι UEFA Champions League

19:45 COSMOTE SPORT 2 HD Πάφος – Βιγιαρεάλ UEFA Champions League

22:00 COSMOTE SPORT 5 HD Μπενφίκα – ΛεβερκούζενUEFA Champions League

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

22:00 COSMOTE SPORT 9 HD Νιούκαστλ – Μπιλμπάο UEFA Champions League

22:00 COSMOTE SPORT 8 HD Μαρσέιγ – Αταλάντα UEFA Champions League

22:00 COSMOTE SPORT 7 HD Ίντερ – Καϊράτ Αλμάτι UEFA Champions League

22:00 COSMOTE SPORT 6 HD Άγιαξ – Γαλατασαράι UEFA Champions League

22:00 COSMOTE SPORT 2 HD Μάντσεστερ Σίτι – Ντόρτμουντ UEFA Champions League 2025-26

22:00 MEGA-COSMOTE SPORT 3 HD Μπριζ – Μπαρτσελόνα Champions League