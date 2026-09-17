Σπουδαία νίκη πήρε ο ΟΦΗ στο ντεμπούτο του στη League Phase του Europa League, επικρατώντας με σκορ 2-0 της Χόφενχαϊμ στο Παγκρήτιο Στάδιο.
Η ομάδα του Χρήστου Κόντη μπήκε στο ματς με διάθεση να περιορίσει το επιθετικό παιχνίδι των Γερμανών και να χτυπήσει όσο το δυνατόν πιο πολύ στην αντεπίθεση. Στο 30ό λεπτό ο Αϊτόρ άνοιξε το σκορ. Ο Κόντρο δημιούργησε τη φάση και ο Ισπανός εξτρέμ με δυνατό σουτ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, προκαλώντας ντελίριο στους φιλάθλους του ΟΦΗ, οι οποίοι δημιούργησαν μία μοναδική ατμόσφαιρα.
Η Χόφενχαϊμ προσπάθησε να αντιδράσει και πίεσε περισσότερο, ιδιαίτερα προς το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Ωστόσο, η άμυνα του ΟΦΗ άντεξε, ενώ ο Χριστογεώργος πραγματοποίησε σημαντικές επεμβάσεις, κρατώντας ανέπαφη την εστία του.
Στο δεύτερο μέρος οι φιλοξενούμενοι συνέχισαν να ψάχνουν το γκολ της ισοφάρισης, με τον ΟΦΗ να βρίσκει χώρους στις μεταβάσεις. Ο Φούντας μάλιστα έχασε μεγάλη ευκαιρία στο 54’, όταν το σουτ του πέρασε λίγο έξω από το δοκάρι.
Η Χόφενχαϊμ πλησίασε στο 1-1, όμως ο Χριστογεώργος κράτησε όρθιο τον ΟΦΗ με καθοριστικές αποκρούσεις. Και ενώ οι Γερμανοί αναζητούσαν την ισοφάριση, οι Κρητικοί «χτύπησαν» ξανά.
Στο 84ο λεπτό, ο Γιώργος Κανελλόπουλος, λίγα λεπτά μετά την είσοδό του στον αγωνιστικό χώρο, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα με κεφαλιά, έπειτα από κόρνερ του Γκονζάλες, διαμορφώνοντας το 2-0.
Στα τελευταία λεπτά ο ΟΦΗ διαχειρίστηκε αποτελεσματικά το προβάδισμά του και κράτησε μέχρι τέλους το ιστορικό αποτέλεσμα.
Το τελευταίο σφύριγμα βρήκε τους Κρητικούς να πανηγυρίζουν μια σπουδαία ευρωπαϊκή βραδιά. Ο ΟΦΗ πανηγύρισε την πρώτη του νίκη στη League Phase του Europa League, δείχνοντας πώς ήρθε στην Ευρώπη για να κοιτάξει κάθε αντίπαλο στα μάτια. Το Ηράκλειο ζει μεγάλες στιγμές!