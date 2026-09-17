Μόλις 12 ημέρες μετά τη ΔΕΘ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης προχώρησε σε νέα μέτρα ελάφρυνσης.

Η «λαχανιασμένη» κυβέρνηση και η απαρχαιωμένη τακτική των εξαγγελιών στη ΔΕΘ αποτυπώθηκαν απόλυτα στις τέσσερις δημοσκοπήσεις των τελευταίων ημερών που επιβεβαιώνουν ότι: η ΔΕΘ δεν πείθει και πως η πραγματικότητα είναι πολύ σκληρή.

Ακόμη περισσότερο την αποδυνάμωση της πολιτικής σκηνής καταγράφει η ανάγκη εξαγγελιών το απόγευμα της Πέμπτης, των νέων μέτρων δια στόματος Κυριάκου Μητσοτάκη σε συνέντευξή του στην ΕΡΤ.

Στην πρώτη συνέντευξη μετά την παρουσία του στη ΔΕΘ και μόλις 12 ημέρες από τις εξαγγελίες, κρίθηκε προφανώς αναγκαία μία νέα σειρά μέτρων. Το σημαίνει αυτό; Ό,τι οι εξαγγελίες στη ΔΕΘ ικανοποίησαν περισσότερο ως παραδοσιακός θεσμός, αλλά ρεαλιστικά δεν επαρκούν για να ανατρέψουν μία ραγδαία και σαρωτικά σκληρή πραγματικότητα σε επίπεδο βιωσιμόητας λόγω της ακρίβειας.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ εξήγγειλε μέτρα ύψους 2,2 δισ. ευρώ στη ΔΕΘ. Ανάμεσά τους μείωση τεκμηρίων και προκαταβολής φόρου, μηδενικό φόρο για αγρότες έως €20.000 αλλά και μείωση 30% στην τιμή του ρεύματος σε βάθος τριετίας. Σήμερα, μόλις 12 ημέρες μετά έκανε ανακοίνωσε νέα μέτρα λέγοντας ότι το πετρέλαιο θέρμανσης θα ανοίξει χαμηλότερα από 1,75 ευρώ το λίτρο που έκλεισε πέρυσι.

Τόνισε ακόμα ότι θα υπάρξει οριζόντια αύξηση στο επίδομα θέρμανσης, θα γίνει επαναφορά του πλαφόν στο περιθώριο κέρδους και θα υπάρξει νέα επέκταση στο Diesel και τον Οκτώβριο. Άρα επί της ουσίας, πρόκειται για εξαγγελίες πάνω σε εξαγγελίες. Τόσο σύντομα μάλιστα, που οι πρώτες δεν έχουν καν εφαρμοστεί.

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Η αποτυχία της ΔΕΘ στις δημοσκοπήσεις

Οι τέσσερις δημοσκοπήσεις που διενεργήθηκαν στις 16 και 17 Σεπτεμβρίου, (Pulse, Opinion Poll, Marc και MRB) αποφάνθηκαν τα ήδη γνωστά. Ότι η ακρίβεια είναι αυτό που θα καθορίσει τον επικρατέστερο σε ένα προεκλογικό σκηνικό, ότι η αυτοδυναμία δεν υφίσταται και πως οι ψηφοφόροι καλούν τα κόμματα σε συνεργασία, παρά τις βαρύγδουπες διαψεύσεις των εκπροσώπων των κομμάτων. Η έννοια της αυτοδυναμίας απομακρύνεται σε μία ζοφερή καθημερινότητα, ακόμα και από την λογική του Κυριάκου Μητσοτάκη που τα προηγούμενα χρόνια διαφήμιζε την αδιαφιλονίκητη υπεροχή της Νέας Δημοκρατίας.

«Η αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία είναι μία ρεαλιστική πρόταση. Δεν λέω ότι είναι σίγουρη. Έχω πει πολλές φορές ότι αντιμετωπίζω όλες τις εκλογές με σεμνότητα. Ξέρω ότι πρέπει να προσπαθήσουμε πολύ για να φτάσουμε σε αυτόν τον στόχο» είπε χαρακτηριστικά μετά από 7 χρόνια διακυβέρνησης.

Χαρακτηριστικό των δημοσκοπήσεων είναι ότι η Νέα Δημοκρατία κινείται μεταξύ 27,5% (Marc) – 26,5 % Pulse, 25,7% Opinion Poll – και 23,8% (ΜRB). Από το 13,2% ως το 15% (14% Marc 15% Pulse 13,2% Opinion Poll και 14,3% MRB) κινείται η ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα, ενώ «σταθερό» στην τρίτη θέση καταγράφει το ΠΑΣΟΚ. Όχι μόνο έχει παγιωθεί στην συγκεκριμένη θέση αλλά και τα ποσοστά του ξεκινούν από το 10,1% και δεν ξεπερνούν το 10,5% (10,1% Marc, 10,5% Pulse, 10,1% Opinion Poll και 10,2% MRB).

Στα συμπεράσματα των δημοσκοπήσεων σε πολιτικό επίπεδο, το κοινό σημείο είναι ότι η πολυδιαφημισμένη ΕΛΠΙΔΑ τη Μαρίας Καρυστιανού έχει εξαϋλωθεί, παρά τις αρχικές προβλέψεις και όλοι πλέον είναι εν αναμονή της ίδρυσης ενός κόμματος Σαμαρά, που αναδεικνύεται ο «έξυπνος» της υπόθεσης. Όσο καθυστερεί να ανακοινώσει κόμμα και διατηρεί το μυστήριο, τόσο διαφαίνεται μία άνετη είσοδός του στη Βουλή.

Τέλος, ο Αλέξης Τσίπρας είναι επίσης από τους κερδισμένους επικοινωνιακά και δημοσκοπικά, εδραιώνοντας τη θέση του σε όλες τις έρευνες στη δεύτερη θέση, θέτοντας εαυτόν αντίπαλο για τη Νέα Δημοκρατία και τη Χαριλάου Τρικούπη.

Η δημοσκόπηση του ΑΝΤ1

{https://exchange.glomex.com/video/v-dlhqsb5pdi81?integrationId=40599y14juihe6ly}

Η δημοσκόπηση του Open

{https://exchange.glomex.com/video/v-dlhqpajazqop?integrationId=40599y14juihe6ly}

Η δημοσκόπηση του ΣΚΑΪ

{https://exchange.glomex.com/video/v-dlgxele7in6p?integrationId=40599y14juihe6ly}

Η δημοσκόπηση του Action

{https://exchange.glomex.com/video/v-dlgw0e3j6nmh?integrationId=40599y14juihe6ly}