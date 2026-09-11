Οι νέες φωτογραφίες της Κλέλιας Ανδριολάτου.

Μία νέα εξόρμηση φαίνεται πως πραγματοποίησε η Κλέλια Ανδριολάτου, η οποία αυτή τη φορά βρέθηκε στα Λουτρά Πόζαρα, απολαμβάνοντας τη φύση, τα νερά και το ιδιαίτερο τοπίο της περιοχής.

Η γνωστή ηθοποιός φαίνεται πως πέρασε μερικές στιγμές μακριά από τους έντονους ρυθμούς της καθημερινότητας και επέλεξε έναν από τους πιο γνωστούς και εντυπωσιακούς προορισμούς για χαλάρωση και ηρεμία.

Το βράδυ της Παρασκευής 11 Σεπτεμβρίου, μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στα social media προχώρησε σε μία νέα ανάρτηση, δημοσιεύοντας φωτογραφίες από την εξόρμησή της, με τα στιγμιότυπα να εντυπωσιάζουν.

Στην ανάρτησή της συμπεριέλαβε φωτογραφίες της στις οποίες εμφανίζεται χαμογελαστή να ποζάρει φορώντας το μπικίνι της μέσα στα νερά των λουτρών, ενώ σε άλλες απαθανάτισε το εντυπωσιακό τοπίο και τα καταγάλανα νερά των πηγών.

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Η Κλέλια Ανδριολάτου, στη λεζάντα της ανάρτησής της, θέλησε να αποκαλύψει μονάχα την τοποθεσία της, γράφοντας με κεφαλαία γράμματα: «Πόζαρ».