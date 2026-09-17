Η εξομολόγηση του Λάκη Τζορντανέλλι για τα 48 χρόνια στο πλευρό της συζύγου του.

Σε μία προσωπική εξομολόγηση προχώρησε το πρωί της Πέμπτης 17 Σεπτεμβρίου ο Λάκης Τζορντανέλλι, αναφερόμενος στη σύζυγό του και στην κοινή τους πορεία στη ζωή.

Ο γνωστός μουσικός βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή της ΕΡΤ «Νωρίς – νωρίς», όπου παραχώρησε μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στη Μαρία Ηλιάκη.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης ο Λάκης Τζορντανέλλι μίλησε για την πορεία του στη μουσική και την καριέρα του, εξηγώντας ότι δεν θα ήθελε να έχει αλλάξει το προσωπικό του ρεπερτόριο ερμηνεύοντας τραγούδια, όπως λαϊκά, μόνο για να συνεχίσει την καριέρα του.

Παράλληλα, μίλησε για τις εμπειρίες του και τη ζωή του, ενώ στάθηκε ιδιαίτερα στη σχέση του με τη σύζυγό του.

Όπως αποκάλυψε είναι μαζί της 48 χρόνια, χαρακτηρίζοντάς την «βράχο» δίπλα του, καθώς στάθηκε στο πλευρό του ακόμη και σε πολύ δύσκολες καταστάσεις.

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«Είμαι 48 χρόνια μαζί με την γυναίκα μου. Σαν καλλιτέχνης παλιά, από την ‘πίστα’ που λέμε εμείς περνούσαν επιτυχίες από ωραίες γυναίκες. Ήμουν νέο παιδί. Μόνο η μάνα μου μού έλεγε 'Τι ωραίο παιδί που είσαι'. Γνώρισα τη γυναίκα μου και της είπα με την πρώτη ‘Εσένα θα σε παντρευτώ’ και μου είπε ‘Δε βιάζεσαι λίγο;’. πέρασαν τρία χρόνια για να την παντρευτώ. Είχαμε καβγαδάκια, όπως όλα τα ζευγάρια...», εξήγησε ο Λάκης Τζορτνανέλλι στη Μαρία Ηλιάκη.

Με αφορμή τη συζήτηση, ο μουσικός αποκάλυψε ότι η σύζυγός του στάθηκε στο πλευρό του σε κάθε δυσκολία: «Αυτή η γυναίκα στάθηκε σε όλα μου σταθεί βράχος. Πέρασα πολλά εγώ. Πέρασα ανεύρισμα στο κεφάλι. Μου έκαναν επέμβαση ανοιχτής καρδιάς. Όλα αυτά στεκόταν δίπλα μου αυτή η γυναίκα. Στο ντύσιμο; Σε όλα. Σε κλαμπ την γνώρισα».

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