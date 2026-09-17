Η συνεργασία με την Χάρις Αλεξίου.

Καλεσμένος στην εκπομπή «Studio στις 3» βρέθηκε το απόγευμα της Πέμπτης 17 Σεπτεμβρίου ο Κώστας Μπερικόπουλος όπου παραχώρησε μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στη Νάνσυ Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο.

Ο ηθοποιός, μίλησε για την επαγγελματική του πορεία και την ιδιαίτερα δημοφιλή σειρά του «Maestro», αναφέρθηκε στη συνεργασία του με την Χάρις Αλεξίου, και εστίασε σε ορισμένες αναμνήσεις των παιδικών του χρόνων.

Απαντώντας στις ερωτήσεις των δύο παρουσιαστών, ο Κώστας Μπερικόπουλος, αποκάλυψε λεπτομέρειες για την τρίτη σεζόν του «Maestro», τονίζοντας ότι θα επιστρέψει με τον τελευταίο κύκλο το Νοέμβριο, στο Netflix.

«Έχει κάτι πολύ ανθρώπινο αυτός ο κύκλος του Maestro»

Μιλώντας αρχικά για τη σειρά, ανέφερε: «Με το Maestro έχουμε ολοκληρώσει τα γυρίσματα της τρίτης σεζόν. Είναι έξι επεισόδια και θα το δούμε το Νοέμβριο στο Netflix».

Στη συνέχεια, ο ηθοποιός αναφέρθηκε με δισταγμό στην εξέλιξη της σειράς αποκαλύπτοντας ορισμένες λεπτομέρειες για τη νέα σεζόν. Όπως είπε η εξέλιξη της ιστορίας έχει κάτι πολύ ανθρώπινο, ενώ μάλιστα παράλληλα νέα πρόσωπα στην πλοκή:

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Έχει πολλές εκπλήξεις… Ο Χριστόφορος δεν νομίζω να σας πει τίποτα. Αλλά θα σας τα πει ο Χριστόφορος. Δεν μπορώ να απαντήσω… Έχει κάτι πάρα πολύ ανθρώπινος αυτός ο κύκλος. Το μόνο που έχω να πω είναι ότι μπαίνουν δύο πρόσωπα… Ένα πρόσωπο κυρίως, μπαίνει πολύ δυναμικά, και άλλα πρόσωπα, υπάρχει μία ανθρωπιά βαθιά συγκινητική. Είναι διαφορετικός αυτός ο κύκλος. Ενώ υπάρχουν όλα τα προηγούμενα πρόσωπα, είμαστε όλοι, μπαίνει ένα καινούργιο πρόσωπο που δημιουργεί… Είναι εντελώς διαφορετικός ο κύκλος, έχει άλλη ματιά».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dlhnj1i2h47t?integrationId=40599y14juihe6ly}

Η αναφορά του Κώστα Μπερικόπουλου στη συνεργασία του με τη Χάρις Αλεξίου

Σε άλλο σημείο της συζήτησης, ο ηθοποιός αναφέρθηκε στη συνεργασία του με τη Χάρις Αλεξίου, με την οποία τους ενώνει μία φιλία χρόνων και συμπρωταγωνιστούν στο Maestro.

«Η Χάρις όλο μου παραπονιέται ‘Τι μου φωνάζεις’ μου λέει. Έτσι είναι ο ρόλος», ανέφερε γελώντας και συνέχισε: «Με τη Χάρις δεν γνωριστήκαμε τώρα. Έχουμε ξανά παίξει μαζί. Έχουμε υπάρξει στη σκηνή άλλες δύο φορές, είναι η τρίτη τώρα».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dlhncwfbkunt?integrationId=40599y14juihe6ly}

Κώστας Μπερικόπουλος: «Ως παιδί είχα πολλές σκοτεινές πλευρές»

Τέλος, ο Κώστας Μπερικόπουλος έκανε μία σύντομη αναδρομή στο παρελθόν, και θυμούμενος την παιδική του ηλικία ανέφερε: «Ως παιδί ήμουν πολύ εσωστρεφής. Ήμουν λίγο ‘διχασμένη προσωπικότητα’. Εξωτερικά ήμουν το καλό παιδί της οικογένειας, αλλά είχα πολλές σκοτεινιές και πλευρές πολύ δικές μου προσωπικές. Ένα πράγμα που θυμάμαι πολύ έντονα από τον εαυτό μου, είναι ότι έβλεπα πολύ περίεργα όνειρα, έπεφτα στο κενό… Πολύ αργότερα έδωσα τη δική μου εξήγηση σε αυτά και είμαι πολύ καλύτερα με αυτές τις σκοτεινιές. Υπήρχαν στιγμές που ευχαριστιόμουν το παιχνίδι, αλλά θυμάμαι τον εαυτό μου να απομονώνομαι».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dlhnbmuttc09?integrationId=40599y14juihe6ly}