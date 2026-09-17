Η Ιταλία δεν έχει παρουσιάσει επιχειρησιακό σχέδιο για το πότε ή πόσα πλοία θα κατευθυνθούν προς την Ερυθρά Θάλασσα.

Την κινητοποίηση του Πολεμικού Ναυτικού για την προστασία των εμπορικών πλοίων της χώρας που διέρχονται από το στενό Μπαμπ ελ Μάντεμπ στην Ερυθρά Θάλασσα προανήγγειλε ο υπουργός Άμυνας της Ιταλίας, Γκουίντο Κροζέτο, καθώς η κατάσταση στην περιοχή γίνεται ολοένα πιο σύνθετη.

Ο Κροζέτο ανακοίνωσε ότι η Ρώμη δεν προτίθεται να περιμένει τις ευρωπαϊκές διαδικασίες για να αποφασίσει πώς θα διασφαλιστεί η ναυσιπλοΐα. Όπως ανέφερε, σε συνεργασία με τον αρχηγό των Ενόπλων Δυνάμεων έχει αποφασιστεί να προετοιμαστούν τα απαραίτητα μέτρα, ώστε τα ιταλικά εμπορικά πλοία να μπορούν να συνεχίσουν να χρησιμοποιούν με ασφάλεια το κρίσιμο θαλάσσιο πέρασμα.

Η τελική απόφαση για το εάν και πόσα πολεμικά πλοία θα σταλούν στην περιοχή θα ληφθεί σε συνεννόηση με την ιταλική κυβέρνηση και το Κοινοβούλιο. Προτεραιότητα, σύμφωνα με τον Κροζέτο, είναι η αποκατάσταση της ομαλής εμπορικής ναυσιπλοΐας και η προστασία των πλοίων.

Στο επίκεντρο το Μπαμπ ελ Μάντεμπ

Το στενό Μπαμπ ελ Μάντεμπ αποτελεί μία από τις σημαντικότερες θαλάσσιες «πύλες» του παγκόσμιου εμπορίου, καθώς συνδέει την Ερυθρά Θάλασσα με τον Κόλπο του Άντεν και αποτελεί βασικό τμήμα της θαλάσσιας διαδρομής προς τη Διώρυγα του Σουέζ.

Η ασφάλεια της περιοχής έχει επιδεινωθεί τις τελευταίες ημέρες, καθώς οι Χούθι έχουν επεκτείνει την παρουσία τους στις ακτές της Υεμένης, ενώ είναι σε εξέλιξη οι συγκρούσεις τους με την Σαουδική Αραβία και της δυνάμεις της αναγνωρισμένης κυβέρνησης της Υεμένης.

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Η εξέλιξη έχει προκαλέσει ευρύτερη ανησυχία στην περιοχή. Στις 15 Σεπτεμβρίου, ο πρόεδρος της Αιγύπτου Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι και ο Σαουδάραβας διάδοχος Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν υπογράμμισαν την ανάγκη να διατηρηθούν η ελευθερία και η ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στο Μπαμπ ελ Μάντεμπ και την Ερυθρά Θάλασσα.

«Κόστος» για την οικονομία

Ο Κροζέτο συνέδεσε άμεσα την ασφάλεια των θαλάσσιων μεταφορών με την ιταλική οικονομία. Όπως υποστήριξε, τυχόν καθυστερήσεις στη λήψη αποφάσεων μπορούν να οδηγήσουν σε καθυστερήσεις στις παραδόσεις, υψηλότερα μεταφορικά κόστη και τελικά σε αυξήσεις των τιμών για νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Παράλληλα, ο Ιταλός υπουργός έδωσε έμφαση στην προστασία κρίσιμων υποθαλάσσιων υποδομών, όπως τα καλώδια δεδομένων και οι ενεργειακές διασυνδέσεις.

Η Ρώμη δεν έχει μέχρι στιγμής παρουσιάσει λεπτομερές επιχειρησιακό σχέδιο ούτε έχει ανακοινώσει πόσα πολεμικά πλοία ενδέχεται να συμμετάσχουν στην αποστολή.