Η κυβέρνηση Μελόνι συμπλήρωσε αυτόν τον μήνα τη μεγαλύτερη διάρκεια συνεχούς διακυβέρνησης στην Ιταλία από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.

Την πρόθεσή της να παραμείνει στην πρωθυπουργία της Ιταλίας μέχρι την ολοκλήρωση της κοινοβουλευτικής περιόδου εξέφρασε την Τετάρτη (16/09) η Τζόρτζια Μελόνι, διαψεύδοντας τα σενάρια περί πρόωρων εκλογών.

«Θα ήθελα να παραμείνω στη θέση μου μέχρι το τέλος της κοινοβουλευτικής περιόδου. Νιώθω υπερήφανη για τη σταθερότητα που έχει επιδείξει αυτή η κυβέρνηση», ανέφερε η Ιταλίδα πρωθυπουργός σε συνέντευξη Τύπου μετά τη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου.

Η κυβέρνηση Μελόνι συμπλήρωσε αυτόν τον μήνα τη μεγαλύτερη διάρκεια συνεχούς διακυβέρνησης στην Ιταλία από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Η πρωθυπουργός ηγείται κυβερνητικού συνασπισμού στον οποίο συμμετέχουν τα Αδέλφια της Ιταλίας, η Λέγκα και το Forza Italia.

Την ίδια ώρα, η άνοδος του νέου άκρο-δεξιού κόμματος National Future, με επικεφαλής τον πρώην στρατηγό Ρομπέρτο Βαννάτσι, έχει ενισχύσει τις συζητήσεις για τις πολιτικές ισορροπίες ενόψει των επόμενων εκλογών.

«Σκοπεύουμε να συνεχίσουμε να κυβερνούμε για όσο διάστημα διαθέτω αυτή την ισχυρή και σταθερή πλειοψηφία», δήλωσε η Μελόνι, έχοντας στο πλευρό της τους αντιπροέδρους της κυβέρνησης Ματέο Σαλβίνι και Αντόνιο Ταγιάνι, επικεφαλής της Λέγκας και της Forza Italia αντίστοιχα.

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Ωστόσο, τους τελευταίους μήνες έχουν καταγραφεί εντάσεις στο εσωτερικό του κυβερνητικού συνασπισμού. Τον Ιούλιο, η Κάτω Βουλή απέρριψε απροσδόκητα κυβερνητική τροπολογία που συνδεόταν με την εκλογική μεταρρύθμιση, έπειτα από διαρροές βουλευτών της κυβερνητικής πλειοψηφίας.

Παράλληλα, η Γερουσία ενέκρινε την Τρίτη την εκλογική μεταρρύθμιση που προωθεί ο κυβερνητικός συνασπισμός, με την πρόταση να προβλέπει νέο αναλογικό εκλογικό σύστημα και μπόνους κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας για συμμαχίες που θα ξεπερνούν συγκεκριμένο όριο ψήφων. Η μεταρρύθμιση θα πρέπει πλέον να επιστρέψει στην Κάτω Βουλή για την τελική έγκριση.

Η τρέχουσα κοινοβουλευτική περίοδος αναμένεται να ολοκληρωθεί το φθινόπωρο του 2027, εκτός εάν προκύψουν νωρίτερα εξελίξεις που οδηγήσουν σε πρόωρες εκλογές.