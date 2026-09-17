Το χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνει δύο βασικές κατηγορίες ενεργειακών έργων.

Σε νέα στρατηγική κίνηση στον ενεργειακό τομέα προχωρά η AKTOR, μέσω της 100% θυγατρικής της AKTOR Ανανεώσιμες, υπογράφοντας δεσμευτικό μνημόνιο κατανόησης με τη ΔΕΠΑ Εμπορίας για την απόκτηση του 51% χαρτοφυλακίου έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας, το υπόλοιπο 49% του χαρτοφυλακίου θα παραμείνει στη ΔΕΠΑ Εμπορίας, με τις δύο πλευρές να σχεδιάζουν την από κοινού ανάπτυξη των έργων. Εφόσον εξασφαλιστούν οι απαιτούμενοι όροι σύνδεσης για το σύνολο του χαρτοφυλακίου, η συνολική επένδυση για την πλήρη ανάπτυξη και κατασκευή του εκτιμάται σε περίπου 370 εκατ. ευρώ.

Το χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνει δύο βασικές κατηγορίες ενεργειακών έργων. Η πρώτη αφορά υβριδικά έργα ΑΠΕ, τα οποία συνδυάζουν φωτοβολταϊκούς σταθμούς συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 221,1 MW με συστήματα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας σε συσσωρευτές, μέγιστης ισχύος έγχυσης επίσης 221,1 MW. Για τα συγκεκριμένα έργα έχουν ήδη εκδοθεί Αποφάσεις Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, ενώ έχουν υποβληθεί αιτήσεις για τη χορήγηση Οριστικών Προσφορών Σύνδεσης για τους φωτοβολταϊκούς σταθμούς.

Η δεύτερη κατηγορία περιλαμβάνει αυτοτελή έργα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας με μπαταρίες, συνολικής μέγιστης ισχύος έγχυσης 250 MW στην Ελλάδα. Και για αυτά τα έργα έχουν εξασφαλιστεί Αποφάσεις Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων ή Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις.

Η υπογραφή των οριστικών συμφωνιών για τη μεταβίβαση του 51% των εταιρειών που αναπτύσσουν τα συγκεκριμένα έργα, καθώς και η ολοκλήρωση της συναλλαγής, τελούν υπό τις συνήθεις αιρέσεις που συνοδεύουν αντίστοιχες συμφωνίες. Σε αυτές περιλαμβάνονται τυχόν απαιτούμενες εγκρίσεις και συναινέσεις από τρίτα μέρη και αρμόδιες Αρχές.

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Με βάση το υφιστάμενο χρονοδιάγραμμα, η συναλλαγή αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του τέταρτου τριμήνου του 2026. Η περαιτέρω ανάπτυξη και υλοποίηση των έργων θα εξαρτηθεί, ωστόσο, από την εξασφάλιση των απαιτούμενων όρων σύνδεσης και την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων αδειοδοτικών διαδικασιών.

Σε περίπτωση που εξασφαλιστούν όροι σύνδεσης για το σύνολο των έργων, η επένδυση των περίπου 370 εκατ. ευρώ για το 100% του χαρτοφυλακίου προβλέπεται να χρηματοδοτηθεί μέσω συνδυασμού ιδίων κεφαλαίων και χρηματοδότησης. Ο χρόνος υλοποίησης υπολογίζεται σε περίπου 18 έως 24 μήνες από την εξασφάλιση των όρων σύνδεσης.

Η συμφωνία αποτελεί μέρος του ευρύτερου αναπτυξιακού σχεδιασμού της AKTOR στον τομέα της ενέργειας, όπως αυτός έχει παρουσιαστεί στο επενδυτικό κοινό, ενισχύοντας την παρουσία του ομίλου στις ΑΠΕ και, ιδιαίτερα, στον ταχέως αναπτυσσόμενο κλάδο της αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας. Παράλληλα, σύμφωνα με την εταιρεία, η ανάπτυξη του χαρτοφυλακίου αναμένεται να συμβάλει στην επίτευξη των εθνικών στόχων για την ενεργειακή μετάβαση.