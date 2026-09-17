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Πρεμιέρα τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου 2026 στις 20:00.

«Το Σόι Σου» - Χαμπέοι και Τριαντάφυλλοι επιστρέφουν θριαμβευτικά τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου 2026 στις 20:00 και είναι έτοιμοι για όλα!

Τα δύο «σόγια» είναι πανέτοιμα για νέες ακόμη πιο τρελές, οικογενειακές περιπέτειες που θα μας χαρίσουν άφθονο γέλιο.

Από το πρώτο διπλό επεισόδιο, τα πάντα έρχονται πάνω-κάτω!

Ο Νάσος φεύγει για φαντάρος από τη μια, ένα νέο φλερτ εμφανίζεται στο σπίτι του Σάββα, από την άλλη!

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Η Μπέλα δηλώνει ότι παντρεύεται!

Ο Χαμπέας πηγαίνει στη Μεσσήνη για να εκπληρώσει ένα τάμα!

Ο Άρης περιμένει στα σκαλιά της εκκλησίας!

Σε αυτό «το σόι», μέχρι την τελευταία στιγμή, κανείς δεν γνωρίζει τι μπορεί να συμβεί!

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