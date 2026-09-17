Η ομάδα του «Χαμογέλα και πάλι» στέλνει το δικό της μήνυμα λίγες ημέρες πριν από την πρεμιέρα.

Λίγες ημέρες απέμειναν μέχρι την πρεμιέρα της εκπομπής «Χαμογέλα και Πάλι» με την Σίσσυ Χρηστίδου και οι συντελεστές μετρούν αντίστροφα.

Από τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στις 09:40, το «Χαμογέλα και πάλι!» επιστρέφει στον τηλεοπτικό αέρα του MEGA, ωστόσο αυτή τη φορά έρχεται στην καθημερινή πρωινή ζώνη του σταθμού.

Στο πλευρό της παρουσιάστρια θα βρίσκονται και φέτος οι συνεργάτες της.

Ο Παύλος Σταματόπουλος, ο Νίκος Συρίγος, ο Κωνσταντίνος Βασάλος και η Βάλια Χατζηθεοδώρου συνθέτουν μία μοναδική ομάδα, με χιούμορ και άποψη. Στη μαγειρική θα βρίσκεται η Αργυρώ Μπαρμπαρίγου.

Πριν όμως από τη μεγάλη επιστροφή του «Χαμογέλα και πάλι» η Σίσσυ Χρηστίδου με την ομάδα της, στέλνουν το δικό τους μήνυμα στους τηλεθεατές.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://www.instagram.com/p/DdYevfKilcg/?hl=el}

Η επίσημη ανακοίνωση του MEGA για το «Χαμογέλα και πάλι»

Στις αρχές του Σεπτεμβρίου, ο τηλεοπτικός σταθμός εξέδωσε την επίσημη ανακοίνωση για το «Χαμογέλα και πάλι», η οποία αναφέρει:

To magazino που επαναπροσδιόρισε την πρωινή ζώνη του Σαββατοκύριακου, συνδυάζοντας με επιτυχία την έγκυρη ενημέρωση με την ποιοτική ψυχαγωγία, ανεβάζει ρυθμό. Το «Χαμογέλα και πάλι!», από τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στις 09:40 μετακινείται στο καθημερινό πρόγραμμα του MEGA, επιβεβαιώνοντας την αποδοχή που έχει κατακτήσει στη διάρκεια των χρόνων.

Η Σίσσυ Χρηστίδου, πάντα αυθεντική και άμεση, έχει χτίσει μια μοναδική σχέση με τους τηλεθεατές. Με σταθερή παρουσία και μεγάλη τηλεοπτική εμπειρία, καθαρό λόγο, ευαισθησία και αντίληψη του παλμού της κοινωνίας, παραμένει η ιδανική οικοδέσποινα της εκπομπής που εξελίσσεται μαζί με τις ανάγκες του κοινού.

Η δεμένη ομάδα της Σίσσυς Χρηστίδου με την ισχυρή χημεία, παραμένει σταθερός πυρήνας του «Χαμογέλα και πάλι!». Ο Παύλος Σταματόπουλος, ο Νίκος Συρίγος, ο Κωνσταντίνος Βασάλος και η Βάλια Χατζηθεοδώρου είναι η αγαπημένη παρέα που έχει μάθει να ακούει, να συζητά με επιχειρήματα, να μοιράζεται τις ανησυχίες αλλά και να μεταφέρει την πιο θετική και αυθόρμητη πλευρά της καθημερινότητας.

Στο δυναμικό της εκπομπής συνεχίζει και η Αργυρώ Μπαρμπαρίγου. Θα μοιράζεται με το τηλεοπτικό κοινό προτάσεις, συνταγές και χρήσιμες ιδέες για την κουζίνα, μέσα από την πολύχρονη σχέση της με την μαγειρική και τη μεγάλη εμπειρία της.

Με τη μοναδική του ταυτότητα να παραμένει αναλλοίωτη, διατηρώντας όλα τα στοιχεία που το έχουν φέρει πρώτο στις επιλογές των τηλεθεατών - τη φυσική αλληλεπίδραση της ομάδας, την ουσία πίσω από την είδηση, τις συζητήσεις που δίνουν χώρο στις διαφορετικές απόψεις αλλά και το χιούμορ, τη συγκίνηση και την όμορφη πλευρά της ζωής – το «Χαμογέλα και πάλι!» έρχεται να δώσει μια νέα δυναμική στην καθημερινή πρωινή ζώνη.