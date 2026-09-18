Η Μέριλ Στριπ μπορεί να παίξει τα πάντα, ακόμα και το λιοντάρι της Νάρνια.

Ο Άσλαν μπορεί να ακούγεται λίγο διαφορετικά από ό,τι περιμένατε, στην επερχόμενη ταινία Νάρνια του Netflix.

Η Γκρέτα Γκέργουιγκ μίλησε πρόσφατα στο Empire για την προσαρμογή της στο μυθιστόρημα φαντασίας του C.S. Lewis, The Magician’s Nephew, εξηγώντας γιατί επέλεξε την Μέριλ Στριπ για τον ρόλο του Άσλαν, του αρσενικού λιονταριού που έχουμε γνωρίσει μέσα από τα βιβλία και τις προηγούμενες κινηματογραφικές προσαρμογές.

«Ήθελα κάποιον που να είναι βαθύς αλλά όχι επιδεικτικός, που να έχει σοβαρότητα αλλά όχι μελαγχολική σοβαροφάνεια», είπε η σκηνοθέτις της Barbie. «Κάποιον που μπορούσε να επικοινωνήσει βάθος και πάθος και ταυτόχρονα χαρά και ευχαρίστηση».

Η Γκέργουιγκ, που προηγουμένως είχε συνεργαστεί με την Στριπ στο «Μικρές Κυρίες» του 2019, εξήγησε ότι ήθελε ο Άσλαν να φαίνεται αυθεντικός λόγω της ηλικίας της ηθοποιού. «Ήθελα κάποιον που να είναι πάνω από 70, ώστε να υπάρχει η σοφία της εμπειρίας, αλλά που να έχει επίσης την ικανότητα της φρέσκιας απορίας, όπως ένα παιδί», είπε. «Και επίσης να είναι ένας από τους μεγαλύτερους ηθοποιούς που έχουν υπάρξει ποτέ». Αυτή η λίστα δεν είναι μεγάλη.

Μέχρι στιγμής παραμένει ασαφές αν η Γκέργουικ έχει αλλάξει το φύλο του Άσλαν στην ταινία της. Το επερχόμενο εξώφυλλο του Empire παρουσιάζει αποκλειστικά την πρώτη εικόνα του λιονταριού, αλλά πρόκειται για μια τόσο κοντινή λήψη του προσώπου του Άσλαν, που δεν φαίνεται αν για παράδειγμα έχει χαίτη.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

?WORLD-EXCLUSIVE FIRST LOOK ? Greta Gerwig opens the doors to Narnia: The Magician’s Nephew in the new issue of Empire – detailing her revolutionary rock’n’roll adaptation. Here’s your first look at Aslan – and he’s voiced by the legendary Meryl Streep. On sale Thurs September 24. Read more: https://t.co/kJe087Ettd — Empire (@empiremagazine) September 17, 2026

Ωστόσο, το Empire αναφέρεται στον Άσλαν ως «αυτός», όπως και στην ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για το εξώφυλλο, ενώ εκπρόσωπος του Netflix σχολίασε ότι η ανάρτηση του Empire «τα λέει όλα».

Θυμίζουμε ότι στις τρεις προηγούμενες ταινίες της Νάρνια, ο Άσλαν είχε αποκτήσει τη φωνή του Λίαμ Νίσον.

O Άσλαν με λίγο από Ντέιβιντ Μπόουι

Παράλληλα, στο εξώφυλλο τονίζονται τα διαφορετικού χρώματος μάτια του Άσλαν, τα οποία παραπέμπουν απευθείας στον Ντέιβιντ Μπόουι, ο οποίος υπήρξε επιρροή για την Γκέργουικ. Συγκεκριμένα, η ίδια αναφέρει τον Μπόουι όπως και αρκετούς άλλους ροκ αστέρες της δεκαετίας του '60 και του '70 ως βασικές δημιουργικές επιρροές που την βοήθησαν να διαμορφώσει την αισθητική της ταινίας, η οποία ήθελε να μοιάζει με «ροκ όπερα» παρά το γεγονός ότι δεν είναι μιούζικαλ.

«Ο Ντέιβιντ Μπόουι μου έσωσε τη ζωή. Ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ μου έσωσε τη ζωή. Ο Ντέιβιντ Γκίλμουρ μου έσωσε τη ζωή. Ο Τζίμι Πέιτζ, ο Ρόμπερτ Πλαντ…», είπε. «Όταν άκουσα τη μουσική τους, είχα αυτή τη βαθιά αίσθηση [σκέψης], ότι ‘Θα είσαι εντάξει’».

Το The Magician’s Nephew είναι το πρώτο από τα επτά βιβλία της Νάρνια χρονολογικά, αλλά ήταν το έκτο που κυκλοφόρησε. Το μυθιστόρημα εξερευνά τις ρίζες του φανταστικού σύμπαντος όπου διαδραματίζεται η σειρά — και η εμμονή της Γκέργουικ με τη ροκ μουσική φαίνεται να έχει διαμορφώσει το όραμά της για την απεικόνιση της δημιουργίας του ομότιτλου βασιλείου.

«Η Νάρνια είναι κυριολεκτικά ένας κόσμος φτιαγμένος από μουσική», είπε. «Είναι ένας κόσμος που τραγουδήθηκε στη ζωή από τον Ασλάν, και ένιωθα ότι είναι σαν ένας κόσμος φτιαγμένος από το ροκ εν ρολ μουσική».

Στην ταινία πρωταγωνιστούν επίσης οι Ντάνιελ Κρεγκ και Ντέιβιντ ΜακΚέντ και θα κυκλοφορήσει στις αίθουσες στις 10 Φεβρουαρίου 2027, όπου θα παραμείνει για 45 ημέρες, πριν κάνει πρεμιέρα στο Netflix στις 2 Απριλίου.