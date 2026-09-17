Το αεροδρόμιο Καστελίου και ο Δήμος Μινώα Πεδιάδας, το The Mall Athens και το PPA της Lamda Development, η Mattel, οι άδειες Oracle και τα antidumping duties της Cenergy

Οι αποζημιώσεις και το αεροδρόμιο Καστελίου

«Αλιεύσαμε» από τη Διαύγεια την υπ’ αριθ. 296/2026 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Μινώα Πεδιάδας, με αριθμό πρωτοκόλλου 27728/16-09-2026, με την οποία ο Δήμος ανοίγει επισήμως το ζήτημα της οικονομικής αποκατάστασής του για τα έσοδα που, όπως υποστηρίζει, χάνει εξαιτίας της μετάθεσης της έναρξης της περιόδου λειτουργίας του Νέου Διεθνούς Αερολιμένα Ηρακλείου στο Καστέλι.

Ο Δήμος Μινώα Πεδιάδας διεκδικεί τουλάχιστον 1,2 εκατ. ευρώ από το Ελληνικό Δημόσιο, υποστηρίζοντας ότι υφίσταται σημαντική απώλεια εσόδων εξαιτίας της διετούς μετάθεσης της έναρξης λειτουργίας του νέου αεροδρομίου στο Καστέλι. Η έναρξη της περιόδου λειτουργίας του αεροδρομίου είχε αρχικά προσδιοριστεί για τις 6 Φεβρουαρίου 2025, ωστόσο μετατέθηκε για τις 6 Φεβρουαρίου 2027, δηλαδή κατά 24 μήνες.

Η οικονομική διεκδίκηση του Δήμου συνδέεται άμεσα με όσα προβλέπει η σύμβαση παραχώρησης για το νέο αεροδρόμιο. Ειδικότερα, προβλέπεται αντισταθμιστικό αντάλλαγμα που αντιστοιχεί στο 2% των συνολικών εσόδων εκμετάλλευσης της εταιρείας του αεροδρομίου, με το 50% αυτού –δηλαδή ποσοστό 1%– να διατίθεται ειδικά στον Δήμο Μινώα Πεδιάδας.

Κατά συνέπεια, η μετάθεση της έναρξης λειτουργίας του αεροδρομίου μεταθέτει αντίστοιχα και την έναρξη απόδοσης στον Δήμο του συγκεκριμένου συμβατικά προβλεπόμενου εσόδου.

Με βάση τα μέχρι σήμερα διαθέσιμα στοιχεία, ο Δήμος υπολογίζει την οικονομική του απώλεια για τη συγκεκριμένη διετία σε τουλάχιστον 1,21 εκατ. ευρώ. Ο υπολογισμός στηρίζεται στην εκτίμηση απώλειας εσόδων της εταιρείας αεροδρομίου ύψους 121,48 εκατ. ευρώ λόγω της 24μηνης μετάθεσης. Το 1% του ποσού αυτού αντιστοιχεί σε 1,21 εκατ. ευρώ και αποτελεί, προς το παρόν, την ελάχιστη βάση της οικονομικής αξίωσης του Δήμου.

Η απαίτηση μπορεί να είναι μεγαλύτερη

Το ενδιαφέρον είναι ότι η διεκδίκηση δεν σταματά κατ’ ανάγκην στα 1,21 εκατ. ευρώ. Στην προαναφερόμενη απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής διευκρινίζεται ότι το συγκεκριμένο ποσό δεν αποτελεί τον οριστικό προσδιορισμό της οικονομικής απώλειας. Για τον λόγο αυτό ο Δήμος ζητά από το υπουργείο υποδομών και Μεταφορών και την αρμόδια ΕΥΔΕ/ΚΣΕΣΠ να του χορηγήσουν το εγκεκριμένο χρηματοοικονομικό μοντέλο, τα σχετικά έγγραφα της ΔΑΗΚ Α.Ε. και όλα τα αναλυτικά οικονομικά στοιχεία βάσει των οποίων υπολογίστηκε η απώλεια εσόδων για την περίοδο από 6 Φεβρουαρίου 2025 έως 6 Φεβρουαρίου 2027.

Με αυτά τα δεδομένα ο Δήμος επιδιώκει να προσδιορίσει με ακρίβεια το τελικό ύψος της απαίτησής του, διατηρώντας ρητά το δικαίωμα να διεκδικήσει οποιοδήποτε επιπλέον ποσό προκύψει. Υπάρχει, μάλιστα, ακόμη μία σημαντική παράμετρος. Όπως προαναφέραμε η παρούσα διεκδίκηση αφορά αποκλειστικά το πρώτο 1% του αντισταθμιστικού ανταλλάγματος, το οποίο προβλέπεται ειδικά υπέρ του Δήμου. Η δημοτική αρχή δηλώνει ταυτόχρονα ότι επιφυλάσσεται πλήρως για κάθε δικαίωμά της που ενδεχομένως απορρέει από το δεύτερο 1%. Με άλλα λόγια, η συγκεκριμένη αξίωση δεν κλείνει το κεφάλαιο των οικονομικών διεκδικήσεων του Δήμου σε σχέση με το αντισταθμιστικό αντάλλαγμα.

Ο διεκδικητικός Βασίλης Κεγκέρογλου

Στο επίκεντρο αυτής της διεκδίκησης βρίσκεται ο Δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας και πρώην βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Βασίλης Κεγκέρογλου, ο οποίος, έπειτα από πολυετή κοινοβουλευτική παρουσία, εγκατέλειψε το 2023 τα έδρανα της Βουλής και στράφηκε στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Η Δημοτική Επιτροπή τον εξουσιοδοτεί, μάλιστα, με τη συγκεκριμένη απόφαση να προχωρήσει σε όλες τις αναγκαίες διοικητικές και νομικές ενέργειες, να υποβάλει αιτήματα, υπομνήματα και οικονομικές αξιώσεις και να αναζητήσει κάθε αναγκαίο στοιχείο για την προάσπιση των οικονομικών συμφερόντων του Δήμου.

Η συγκεκριμένη διεκδίκηση αποκτά πρόσθετο ενδιαφέρον αν ιδωθεί παράλληλα με τη στάση της δημοτικής αρχής απέναντι στη σχεδιαζόμενη εγκατάσταση του ραντάρ του Νέου Διεθνούς Αερολιμένα Ηρακλείου στην περιοχή του λόφου Παπούρα, όπου βρίσκεται μινωικό μνημείο. Κεγκέρογλου και δημοτική αρχή έχουν καταστήσει σαφές ότι δεν τοποθετούνται απέναντι στην κατασκευή και λειτουργία του νέου αεροδρομίου. Αντιθέτως, ζητούν την ολοκλήρωση του έργου, υποστηρίζοντας παράλληλα ότι αυτό μπορεί να γίνει χωρίς να θυσιαστεί το σημαντικό αρχαιολογικό εύρημα στην Παπούρα. Ο Δήμος έχει προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας ζητώντας αλλαγή της χωροθέτησης του ραντάρ, ενώ τη θέση για προστασία του αρχαιολογικού χώρου έχουν υποστηρίξει αρχαιολόγοι, κάτοικοι και επιστημονικοί φορείς. Σημαντικό μέρος της επιχειρηματολογίας του Δήμου στηρίζεται σε μελέτη του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν παρουσιαστεί από τη δημοτική πλευρά, εξετάστηκαν δέκα εναλλακτικές θέσεις για την εγκατάσταση του ραντάρ, από τις οποίες επτά κρίθηκαν κατάλληλες, ενώ τέσσερις φέρεται να παρουσιάζουν καλύτερα αποτελέσματα ως προς παραμέτρους που σχετίζονται με την ασφάλεια των πτήσεων.

Σε όσους δεν είναι από το Καστέλι ή το Αρκαλοχώρι γεννάται εύλογα η απορία πώς συμβιβάζεται η διεκδίκηση αποζημίωσης για τις οικονομικές συνέπειες της καθυστέρησης του αεροδρομίου με τη δικαστική προσφυγή για τη χωροθέτηση του ραντάρ; Η θέση που προβάλλει ο Δήμος είναι ότι τα δύο ζητήματα δεν είναι αντιφατικά. Η δημοτική αρχή δεν αμφισβητεί την κατασκευή και λειτουργία του αεροδρομίου, αλλά τη συγκεκριμένη επιλογή χωροθέτησης του ραντάρ στο λόφο Παπούρα. Υποστηρίζει, παράλληλα, ότι υπάρχουν τεχνικά εφικτές εναλλακτικές θέσεις, οι οποίες μπορούν να επιτρέψουν την ολοκλήρωση του έργου χωρίς να τεθεί σε κίνδυνο το αρχαιολογικό μνημείο.

The Mall Athens

Την απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών αναμένει πλέον η The Mall Athens S.M.S.A. για μια μακροχρόνια φορολογική υπόθεση, η οποία έχει τις ρίζες της στο 2006 και αφορά σήμερα τη διεκδίκηση τόκων ύψους περίπου 2,2 εκατ. ευρώ. Η υπόθεση αφορά την L.O.V. S.M.S.A., καθολική διάδοχος της οποίας είναι η The Mall Athens S.M.S.A. κατόπιν κοινής διάσπασης. Κατά τη μεταβίβαση ακινήτου το 2006, η L.O.V. είχε καταβάλει με επιφύλαξη φόρο μεταβίβασης ύψους περίπου 13,7 εκατ. ευρώ και στη συνέχεια προσέφυγε κατά της σιωπηρής απόρριψης της επιφύλαξής της από την αρμόδια φορολογική αρχή. Το 2013 η προσφυγή έγινε εν μέρει δεκτή και διατάχθηκε νέα εκκαθάριση του φόρου, με αποτέλεσμα να επιστραφούν στην εταιρεία περίπου 9,5 εκατ. ευρώ. Ακολούθησαν αιτήσεις αναίρεσης και από τις δύο πλευρές. Η αίτηση της L.O.V. απορρίφθηκε, ενώ εκείνη του Ελληνικού Δημοσίου έγινε δεκτή, με αποτέλεσμα η υπόθεση να επιστρέψει στο Διοικητικό Εφετείο.

Μετά την επανασυζήτηση, το Εφετείο απέρριψε την προσφυγή και προσδιόρισε τη φορολογητέα αξία του ακινήτου, οδηγώντας σε νέα εκκαθάριση. Βάσει αυτής, η L.O.V. κλήθηκε να καταβάλει φόρο μεταβίβασης περίπου 16,3 εκατ. ευρώ και προσέφυγε εκ νέου στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Η αίτηση αναίρεσης συζητήθηκε τον Μάιο του 2022 και ακολούθησε η απόφαση 54/2023 του ΣτΕ, με την οποία έγινε δεκτή η αίτηση της L.O.V. και αναιρέθηκε η απόφαση του Διοικητικού Εφετείου κατά το μέρος που η φορολογητέα αξία του ακινήτου είχε υπολογιστεί με βάση αγοραία αξία υψηλότερη από την αντικειμενική.

Μετά την απόφαση του ΣτΕ, η φορολογική αρχή προχώρησε σε νέα εκκαθάριση, από την οποία προέκυψε επιστροφή υπερβάλλοντος φόρου μεταβίβασης και δημοτικού φόρου συνολικού ύψους περίπου 6,9 εκατ. ευρώ. Η φορολογική διαφορά, ωστόσο, δεν έκλεισε σε αυτό το σημείο. Σύμφωνα με τη θέση της The Mall Athens, η φορολογική αρχή δεν κατέβαλε τους τόκους που οφείλονται επί των ποσών που επιστράφηκαν, τους οποίους η εταιρεία υπολογίζει σε περίπου 2,2 εκατ. ευρώ.

Για τη διεκδίκηση του ποσού, η The Mall Athens, ως καθολική διάδοχος της L.O.V., άσκησε στις 14 Δεκεμβρίου 2023 ενδικοφανή προσφυγή στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών της ΑΑΔΕ. Τον Απρίλιο του 2024 πληροφορήθηκε την απόρριψη της προσφυγής και στη συνέχεια προσέφυγε στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών. Η προσφυγή εκδικάστηκε στις 12 Φεβρουαρίου 2026 και πλέον αναμένεται η απόφαση του Διοικητικού Εφετείου, η οποία θα κρίνει την αξίωση της The Mall Athens για την καταβολή τόκων ύψους περίπου 2,2 εκατ. ευρώ.

Το PPA της Lamda Development

Η Lamda Development αποφάσισε τον Ιούνιο του 2026 να τερματίσει μία μακροχρόνια συμφωνία πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας (PPA), πληρώνοντας για την έξοδό της από τη σύμβαση 600 χιλ. ευρώ. Το ποσό αυτό επιβάρυνε τα αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου του 2026.

Ο Όμιλος είχε συμφωνήσει από το 2025 να πουλά στο μέλλον ηλεκτρική ενέργεια σε μεγάλους καταναλωτές με προκαθορισμένους όρους. Έτσι, οι καταναλωτές μπορούσαν να γνωρίζουν εκ των προτέρων το κόστος της ενέργειας που θα αγόραζαν, ενώ η Lamda εξασφάλιζε μεγαλύτερη προβλεψιμότητα για τα μελλοντικά έσοδα από τις υπό κατασκευή αιολικές μονάδες της. Ουσιαστικά, το PPA λειτουργούσε ως «ασπίδα» απέναντι στις μεγάλες αυξομειώσεις των τιμών του ηλεκτρικού ρεύματος. Στο τέλος του 2025, από τη λογιστική αποτίμηση των συγκεκριμένων συμβολαίων είχε προκύψει ζημιά 134,1 χιλ. ευρώ προ αναβαλλόμενης φορολογίας. Για την διακοπή του PPA δεν παρατίθενται λοιπές εξηγήσεις…

Η Cenergy Holdings

Στα 20,2 εκατ. δολάρια ανήλθε η πληρωμή που πραγματοποίησε τον Ιούνιο 2026 η Cenergy Holdings για την υπόθεση δασμών αντιντάμπινγκ που αφορά τον κλάδο σωλήνων χάλυβα, κλείνοντας τη σχετική πρόβλεψη που είχε αναγνωριστεί στα τέλη του 2025. Όπως προκύπτει από την ενδιάμεση χρηματοοικονομική έκθεση της Cenergy Holdings για την περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2026, κατά το πρώτο εξάμηνο διακανονίστηκε η πρόβλεψη που είχε σχηματιστεί στις 31 Δεκεμβρίου 2025 για την υπόθεση των antidumping duties στον τομέα σωλήνων χάλυβα. Η εξέλιξη ήρθε μετά την παραλαβή των τελικών εκκαθαριστικών σημειωμάτων από την Υπηρεσία Τελωνείων και Προστασίας Συνόρων των ΗΠΑ (U.S. Customs and Border Protection). Με την οριστικοποίηση του ποσού, η σχετική υποχρέωση αναταξινομήθηκε από τις προβλέψεις στις εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις.

Το real estate και η Μιλένα Παππά

Έξι εταιρείες ακινήτων συστάθηκαν χθες με κεφάλαιο 60.000 ευρώ η καθεμία. Πρόκειται για τις Adrasteia Damnoni, Idi Damnoni, Melissa Damnoni, Amalthea Damnoni, Helike Damnoni και Ariadni Damnoni, με δραστηριότητες που περιλαμβάνουν κατασκευές και αγοραπωλησίες ακινήτων. Πρόεδρος και CEO στις εν λόγω εταιρείες είναι ο Εμμανουήλ Κτιστάκης, ενώ στα ΔΣ τους συμμετέχουν ο Δημήτρης Χιώτης και η Μιλένα Παππά, κόρη του εφοπλιστή Πέτρου Παππά.

FEP Kefalonia - Rhodes

Δύο νέες εταιρείες που συνδέονται με τον Ρον Αλόνι, CEO της Leonardo Hotels & Resorts Mediterranean, καταχωρίστηκαν στο ΓΕΜΗ. Πρόκειται για τις FEP Kefalonia Holding και FEP Rhodes, με κεφάλαιο 25.000 ευρώ η καθεμία, το οποίο εισφέρθηκε από τη Fattal Cyprus FEP 4. Πρόεδρος και στις δύο είναι ο Αλόνι, αναπληρωτής πρόεδρος ο Μάριος Αγαθαγγέλου και μέλος ο Sholomo Anavi. Ο όμιλος της Leonardo Hotels & Resorts Mediterranean έχει ήδη παρουσία στον ελληνικό ξενοδοχειακό κλάδο.

Οι άδειες Oracle

«Μεγαλώνει» η συμφωνία του Δημοσίου με την ένωση Uni Systems – ΟΤΕ για την προμήθεια λογισμικού και υπηρεσιών Oracle. Το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης αποφάσισε να ενεργοποιήσει επιπλέον κομμάτι της σύμβασης, αξίας σχεδόν 12 εκατ. ευρώ με ΦΠΑ. Η αρχική συμφωνία ήταν περίπου 40 εκατ. ευρώ. Με την πρόσθετη ανάθεση, η συνολική αξία της ανεβαίνει πλέον στα 52 εκατ. ευρώ με ΦΠΑ. Το μεγαλύτερο μέρος των επιπλέον χρημάτων, περίπου 8,1 εκατ. ευρώ, αφορά υπηρεσίες Oracle Cloud. Άλλα 3,53 εκατ. ευρώ αφορούν άδειες λογισμικού και τεχνική υποστήριξη Oracle, ενώ 372 χιλ. ευρώ προορίζονται για εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες.

Να σημειωθεί πως παραμένει διαθέσιμη προαίρεση περίπου 8 εκατ. ευρώ, την οποία το Δημόσιο μπορεί να ενεργοποιήσει στο μέλλον. Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, ενώ η σύμβαση «τρέχει» έως τις 31 Οκτωβρίου 2027.

Η Πειραιώς Factoring

Αύξηση της κερδοφορίας και περαιτέρω ενίσχυση της θέσης της στην ελληνική αγορά factoring κατέγραψε το 2025 η Πειραιώς Factoring, με την αξία των επιχειρηματικών απαιτήσεων που διαχειρίστηκε να προσεγγίζει τα 7,82 δισ. ευρώ και το μερίδιο αγοράς της να ανεβαίνει στο 26,6%. Σύμφωνα με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας, τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε 6,9 εκατ. ευρώ το 2025, έναντι 1,52 εκατ. ευρώ το 2024, καταγράφοντας υπερτετραπλάσια επίδοση. Αντίστοιχα, τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 8,85 εκατ. ευρώ από 1,95 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση. Η συνολική αξία των επιχειρηματικών απαιτήσεων που αποτέλεσαν αντικείμενο πρακτορείας αυξήθηκε κατά 11%, στα 7,82 δισ. ευρώ από 7,06 δισ. ευρώ το 2024. Ως αποτέλεσμα, το μερίδιο της Πειραιώς Factoring στην ελληνική αγορά ενισχύθηκε στο 26,60% από 26,08%. Παράλληλα, τα δανειακά υπόλοιπα στο τέλος του 2025 έφθασαν τα 905,5 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 14%.

Η επίδοση αποκτά ιδιαίτερη σημασία σε μια περίοδο κατά την οποία ο συνολικός ετήσιος κύκλος εργασιών της αγοράς factoring στην Ελλάδα αυξήθηκε κατά 8,7%, φθάνοντας τα 29,44 δισ. ευρώ από 27,07 δισ. ευρώ το 2024. Ήτοι η Πειραιώς Factoring αναπτύχθηκε με ταχύτερο ρυθμό από τη συνολική αγορά ως προς την αξία των απαιτήσεων που αποτέλεσαν αντικείμενο πρακτορείας. Για το 2026 η Πειραιώς Factoring κινείται στην κατεύθυνση για περαιτέρω αύξηση του μεριδίου αγοράς και της κερδοφορίας μέσω πιστωτικής επέκτασης. Στον σχεδιασμό της περιλαμβάνονται επίσης η ανάπτυξη του διεθνούς factoring, η διεύρυνση του Reverse Factoring ως εργαλείου χρηματοδότησης της εφοδιαστικής αλυσίδας και η διατήρηση της υψηλής ποιότητας του δανειακού της χαρτοφυλακίου.

Η Ford Motor Ελλάς

Στις περίπου 157.400 μονάδες εκτιμά η Ford Motor Ελλάς ότι θα κινηθεί η ελληνική αγορά αυτοκινήτου το 2026, προβλέποντας ουσιαστικά σταθεροποίηση σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Για την ίδια, η εταιρεία προσδοκά μερίδιο αγοράς 3,39%, μειωμένο κατά 0,49 ποσοστιαίες μονάδες σε σύγκριση με το 2025. Οι εκτιμήσεις περιλαμβάνονται στις οικονομικές καταστάσεις της Ford Motor Ελλάς για τη χρήση του 2025, οι οποίες δημοσιευθήκαν χθες. Η Ford ολοκλήρωσε το 2025 με συνολικές πωλήσεις 6.011 οχημάτων στις κατηγορίες επιβατικών και ελαφρών επαγγελματικών, που αντιστοιχούν σε μερίδιο 3,9% της συνολικής αγοράς. Στα επιβατικά αυτοκίνητα το μερίδιο της εταιρείας παρέμεινε στο 2,4%, όσο και το 2024, με τη Ford να καταλαμβάνει τη 16η θέση. Στα ελαφρά επαγγελματικά διατήρησε σαφώς ισχυρότερη παρουσία, με μερίδιο 22,6%, επίσης αμετάβλητο σε ετήσια βάση, αποτελώντας τον δεύτερο μεγαλύτερο κατασκευαστή στην ελληνική αγορά της συγκεκριμένης κατηγορίας.

Η Ford Motor Ελλάς εμφάνισε αύξηση πωλήσεων το 2025, χωρίς αυτή να μεταφραστεί σε αντίστοιχη ενίσχυση της κερδοφορίας. Ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 13,8%, στα 179,17 εκατ. ευρώ από 157,4 εκατ. ευρώ το 2024. Αντίθετα, τα κέρδη προ φόρων υποχώρησαν στα 4,65 εκατ. ευρώ από 5,30 εκατ. ευρώ, ενώ τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν σε 3,63 εκατ. ευρώ έναντι 3,89 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση. Αισθητή βελτίωση καταγράφηκε, πάντως, στη ρευστότητα. Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα εκτινάχθηκαν στα 17,5 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2025 από 1,47 εκατ. ευρώ ένα χρόνο νωρίτερα, ενώ τα ίδια κεφάλαια αυξήθηκαν στα 33,57 εκατ. ευρώ από 29,94 εκατ. ευρώ.

Η Mattel

Η Mattel δέχεται τα τελευταία χρόνια συχνά – πυκνά επισκέψεις από την εφορία. Το 2020 της είχε γίνει έλεγχος για τη χρήση του 2014 που κατέληξε σε καταλογισμό τελών χαρτοσήμου, εισφοράς υπέρ ΟΓΑ, προστίμων και προσαυξήσεων συνολικού ύψους περίπου 376 χιλ. ευρώ. Η εταιρεία αμφισβήτησε τον καταλογισμό και προσέφυγε δικαστικά, με την υπόθεση να καταλήγει στην επιστροφή του ποσού τον Μάρτιο του 2024. Νεότερος φορολογικός έλεγχος ξεκίνησε τον Μάρτιο του 2026, έπειτα από εντολή του Κέντρου Ελέγχου Μεγάλων Φορολογουμένων, και αφορά τις χρήσεις 2022 και 2023. Στο αντικείμενό του περιλαμβάνονται η φορολογία εισοδήματος, ο ΦΠΑ και η ορθή τήρηση βιβλίων και στοιχείων. Σήμερα ο συγκεκριμένος έλεγχος βρισκόταν ακόμη σε εξέλιξη. Πάντως πρέπει να σημειωθεί πως προ μηνών η Mattel είχε ζητήσει την επιστροφή πιστωτικού υπολοίπου ΦΠΑ που είχε συσσωρευτεί έως τη δήλωση του Μαρτίου 2026. Το αίτημα της έγινε αποδεκτό από τις φορολογικές αρχές και τον Μάιο του 2026 της επιστράφηκε 5,74 εκατ. ευρώ. Αυτό δείχνει πως η εταιρεία δεν έχει εκκρεμότητες…

H Mastercard Europe Greece

Βελτίωση των οικονομικών της μεγεθών κατέγραψε το 2025 η Mastercard Europe Greece, η οποία δραστηριοποιείται στην παροχή υπηρεσιών δημοσίων σχέσεων και επικοινωνίας προς εταιρείες του ομίλου Mastercard και ειδικότερα προς τη Mastercard Europe Belgium. Ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα 21,81 εκατ. ευρώ, από 18,82 εκατ. ευρώ το 2024, σημειώνοντας αύξηση 15,9%. Τα κέρδη προ φόρων ενισχύθηκαν στα 1,72 εκατ. ευρώ από 1,43 εκατ. ευρώ, ενώ ακόμη μεγαλύτερη ήταν η άνοδος στην τελική γραμμή, καθώς τα καθαρά κέρδη έφθασαν τα 1,22 εκατ. ευρώ έναντι 756,9 χιλ. ευρώ την προηγούμενη χρήση. Το ενεργητικό της Mastercard Europe Greece αυξήθηκε στα 13,72 εκατ. ευρώ από 11,12 εκατ. ευρώ, ενώ η καθαρή θέση ενισχύθηκε στα 6,77 εκατ. ευρώ από 5,55 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2024.