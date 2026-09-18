Η Ανεξάρτητη Διεθνής Αποστολή Εξακρίβωσης Στοιχείων αναμένεται να παρουσιάσει τα πορίσματά της για τις ΗΠΑ και το Ιράν τη Δευτέρα στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ.

Οι ΗΠΑ ίσως να διέπραξαν έγκλημα πολέμου στο δημοτικό σχολείο και αθλητική εγκατάσταση στο Ιράν, σύμφωνα με νέα έκθεση των Ηνωμένων Εθνών.

Η Ανεξάρτητη Διεθνής Αποστολή Εξακρίβωσης Στοιχείων του ΟΗΕ για το Ιράν ανακοίνωσε ότι διαπίστωσε πως υπάρχουν «βάσιμοι λόγοι να πιστεύεται ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες διέπραξαν έγκλημα πολέμου εξαπολύοντας επιθέσεις αδιακρίτως, οι οποίες προκάλεσαν τον θάνατο ή τον τραυματισμό αμάχων ή προκάλεσαν ζημιές σε πολιτικά αντικείμενα».

ΗΠΑ και Ισραήλ επιτέθηκαν στο Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου προκαλώντας έναν πόλεμο που εκτείνεται πλέον 7 μήνες. Ανάμεσα σε αυτές τις επιθέσεις, ήταν σύμφωνα με την έκθεση, και χτύπημα με αμερικανικούς πυραύλους Tomahawk στο δημοτικό σχολείο Tree of Tayyiba στο in Minab, όπου σκοτώθηκαν πάνω από 190 άτομα. Ανάμεσά τους ήταν 120 παιδιά. Επίσης η έκθεση κάνει λόγο και για φερόμενη πυραυλική επίθεση των ΗΠΑ, η οποία διασκόρπισε δεκάδες χιλιάδες σφαιρίδια βολφραμίου πάνω από αθλητικό συγκρότημα και κατοικημένη περιοχή στο Lamerd, σκοτώνοντας 22 αμάχους.

Οι ΗΠΑ από την πλευρά τους διαψεύδουν ότι πραγματοποίησαν οποιαδήποτε επίθεση στην ευρύτερη περιοχή στις 28 Φεβρουαρίου. Και οι δύο πολιτικές εγκαταστάσεις ήταν «σαφώς αναγνωρίσιμες», ανέφερε η έκθεση.

Τι αναφέρει η έκθεση

«Η αποτυχία των ΗΠΑ να ανανεώσει τις πληροφορίες με τα στοιχεία που σχετίζονται με το σχολείο στη βάση των στόχων της και να διακριβώσει ότι το κτίριο ήταν στρατιωτική δομή πολύ πριν την επίθεση ξεπερνά κάθε απλή αμέλεια» αναφέρει η έκθεση.

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«Πολύ περισσότερο, οι ΗΠΑ καθοδήγησαν τις επιθέσεις σε ένα σχολικό κτίριο ενώ γνώριζαν ότι υπήρχε ουσιώδης κίνδυνος να χτυπήσουν πολίτες και ενεργώντας απερίσκεπτα ως προς την πιθανότητα να συμβεί αυτό». Η αποστολή αναμένεται να παρουσιάσει τα πορίσματά τη Δευτέρα στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ.

Τα πορίσματα της ανεξάρτητης αρχής επίσης καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι οι ιρανικές αρχές πιθανότατα διέπραξαν εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας κατά τη διάρκεια της αιματηρής καταστολής των διαδηλωτών τον Δεκέμβριο και τον Ιανουάριο.

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«Οι άνθρωποι στο Ιράν έχουν εγκλωβιστεί ανάμεσα σε μία εντατικοποιημένη καταπίεση και βία από τις κυβερνήσεις τους και μί αανανεωμένη ένοπλη σύγκρουση και ανασφάλεια που προκύπτει από τις εχθρότητες μεταξύ του μετώπου του Ιράν και των ΗΠΑ και του Ισραήλ» σημειώνει η έκθεση.

Ο απολογισμός

Μέχρι στιγμής ο πόλεμος έχει έναν βαρύ απολογισμό, με τουλάχιστον 2.100 νεκρούς σε όλη την περιοχή από τα τέλη Απριλίου. Στο Ιράν, οι οργανώσεις Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, υπολογίζουν ότι πάνω από 1.700 πολίτες έχουν σκοτωθεί από τα τέλη Απριλίου, συμπεριλαμβανομένων και 1.000 πολιτών που σκοτώθηκαν τις πρώτες πέντε ημέρες της βομβαρδιστικής καμπάνιας ΗΠΑ – Ισραήλ.

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Αυτός ο αριθμός περιλαμβάνει εκατοντάδες γυναίκες και παιδιά, δεκάδες εργαζόμενους στον τομέα της υγείας, και τουλάχιστον εννέα δημοσιογράφους. Οι ιρανικές αρχές δήλωσαν ακόμα 18 θανάτους από αμερικανικές επιθέσεις την 1η Σεπτεμβρίου, ανάμεσά τους και αρκετοί πολίτες. Οι επιθέσεις του Ισραήλ στον Λίβανο έχουν προκαλέσει τον θάνατο επίσης πάνω από 4.300 πολιτών και έχουν εκτοπίσει πάω από ένα εκατ. άτομα από τις αρχές Μαρτίου, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου, που δεν διαχωρίζει ωστόσο, πολίτες από στρατιώτες.

Τα πλήγματα των ΗΠΑ

Η στάση των ΗΠΑ στον πόλεμο κατά του Ιράν έχει βρεθεί στο επίκεντρο αυξανόμενου ελέγχου. Την 1η Σεπτεμβρίου, ένα πλήγμα που αποδίδεται στις ΗΠΑ έπληξε μια γαμήλια τελετή στο Kuhetsak, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους πέντε άνθρωποι και να τραυματιστούν περισσότεροι από 60. Η Ουάσιγκτον δεν έχει αναλάβει την ευθύνη, αν και ξεκίνησε εσωτερική έρευνα για το περιστατικό.

Ωστόσο, ανάλυση του πρακτορείου Reuters κατέδειξε ότι οι ζημιές πιθανότατα προκλήθηκαν από άμεσο πλήγμα αμερικανικών πυρομαχικών. Οι ΗΠΑ πραγματοποίησαν επίσης πλήγματα σε γέφυρες, υποδομές ηλεκτροδότησης και σταθμούς παραγωγής ενέργειας στο Ιράν τον Ιούλιο, μετά από επανειλημμένες απειλές του Ντόναλντ.

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Τον Μάρτιο, ο Τραμπ απείλησε να «ανατινάξει» τις μονάδες αφαλάτωσης του Ιράν εάν η Τεχεράνη δεν άνοιγε ξανά τα Στενά του Ορμούζ, μια κίνηση που, σύμφωνα με νομικούς εμπειρογνώμονες, θα μπορούσε να παραβιάζει το διεθνές δίκαιο.

Τον Απρίλιο ο Τραμπ επιμένοντας στο ίδιο απειλητικό αφήγημά του, προειδοποίησε ότι «ένας ολόκληρος πολιτισμός θα πεθάνει απόψε», εκτός εάν το Ιράν ενδώσει στα αμερικανικά αιτήματα. Ο βομβαρδισμός ιρανικών αποθηκών καυσίμων από το Ισραήλ, ο οποίος κάλυψε την Τεχεράνη με σύννεφα τοξικού μαύρου καπνού, πυροδότησε νέες προειδοποιήσεις για πιθανές επιπτώσεις στη δημόσια υγεία που θα μπορούσαν να διαρκέσουν δεκαετίες.

Η απάντηση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ δήλωσε στο Associated Press ότι δεν θεωρεί αξιόπιστη αυτή την έκθεση του ΟΗΕ. Η κυβέρνηση Τραμπ αποχώρησε από το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, το οποίο απαρτίζεται από 47 χώρες, τον Φεβρουάριο του 2025, επικαλούμενη τη «ρητορική κατά των ΗΠΑ και τον αντισημιτισμό» του οργάνου, σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας.

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Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Άνα Κέλι, δήλωσε στα ΜΜΕ, ότι το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων «δεν έχει επιτύχει τίποτα για τα ανθρώπινα δικαιώματα, ενώ εδώ και δεκαετίες εκστομίζει αβάσιμες ανοησίες».

»Η μόνη πλευρά σε αυτή τη σύγκρουση που έχει διαπράξει εγκλήματα πολέμου είναι το ιρανικό καθεστώς, το οποίο έχει δολοφονήσει χιλιάδες δικούς του πολίτες, έχει σκοτώσει Αμερικανούς στο εξωτερικό, έχει προβεί σε τρομοκρατικές ενέργειες στα Στενά του Ορμούζ και έχει εξαπολύσει αδιάκριτες επιθέσεις εναντίον των γειτόνων του στην περιοχή», συμπλήρωσε.

Με πληροφορίες του TIME