Σύμφωνα με τους υπολογισμούς του CBO, ο πόλεμος αναμένεται να αυξήσει τον πληθωρισμό κατά 0,5% τους πρώτους τρεις μήνες του 2027.

Ο πόλεμος των ΗΠΑ εναντίον του Ιράν έχει κοστίσει μέχρι στιγμής 38 δισ. δολάρια και το ποσό αυτό αναμένεται να αυξάνεται κατά 3 δισ. δολάρια τον μήνα, με έκθεση του ανεξάρτητου Γραφείου Προϋπολογισμού του Κογκρέσου (CBO) που έρχεται στη δημοσιότητα την ώρα που η κυβέρνηση Τραμπ αναζητά τρόπους για τον τερματισμό της σύγκρουσης και την επαναλειτουργία των στρατηγικής σημασίας Στενών του Ορμούζ.

Σύμφωνα με τους υπολογισμούς του CBO, οι οποίοι περιλαμβάνουν τις δαπάνες έως την 1η Αυγούστου, ο πόλεμος αναμένεται να αυξήσει τον πληθωρισμό κατά 0,5% τους πρώτους τρεις μήνες του 2027.

Το αυξανόμενο κόστος έχει πιέσει τα αποθέματα πυρομαχικών των ΗΠΑ, οδηγώντας σε άνοδο τις τιμές της ενέργειας, προκαλώντας ανησυχίες για την ικανότητα της χώρας να ανταποκριθεί σε άλλες πιθανές συγκρούσεις. Παράλληλα, αυξάνεται η πίεση στον ήδη επιβαρυμένο ομοσπονδιακό προϋπολογισμό.

Το κόστος βρίσκεται κοντά στα 37,5 δισ. δολάρια που είχε αναφέρει ο υπουργός Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ, σε ακρόαση στη Γερουσία στις 21 Ιουλίου.

Το Γραφείο Προϋπολογισμού ανέφερε ότι το μεγαλύτερο μέρος των δαπανών προέρχεται από την ταχεία μείωση των αποθεμάτων πυρομαχικών, εκτιμώντας ότι μπορεί να χρειαστούν έως και πέντε χρόνια για την αναπλήρωσή τους. Το Reuters είχε μεταδώσει τον Αύγουστο ότι οι ΗΠΑ είχαν χρησιμοποιήσει «σχεδόν όλους» τους πυραύλους ακριβείας μεγάλου βεληνεκούς που διέθεταν κατά τη διάρκεια του πολέμου.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Το υπουργείο Άμυνας δεν συνεργάστηκε με τους οικονομικούς ελεγκτές του Κογκρέσου, σύμφωνα με το CBO.

Ο επικεφαλής εκπρόσωπος του Πενταγώνου, Σον Πάρνελ, αμφισβήτησε τα ευρήματα της έκθεσης σχετικά με τις ελλείψεις πυρομαχικών, δηλώνοντας: «Διαθέτουμε όλα όσα απαιτούνται για να πλήξουμε τον στόχο, στον χρόνο και στον τόπο που θα επιλέξει ο πρόεδρος».

Η έρευνα για το κόστος του πολέμου πραγματοποιήθηκε έπειτα από αίτημα του κορυφαίου Δημοκρατικού μέλους της Επιτροπής Προϋπολογισμού της Βουλής των Αντιπροσώπων, Μπρένταν Μπόιλ, από την Πενσιλβάνια.

«Πέρα από το ανθρώπινο κόστος, αυτή η μη κομματική έκθεση του CBO καθιστά σαφές ότι ο πόλεμος έχει ήδη κοστίσει στους Αμερικανούς φορολογουμένους δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια και το ποσό συνεχίζει να αυξάνεται, ενώ παράλληλα ανεβάζει το κόστος ζωής», δήλωσε.

Δεκαοκτώ Αμερικανοί στρατιωτικοί έχουν σκοτωθεί στον πόλεμο με το Ιράν.

Η έκθεση δεν περιλαμβάνει το κόστος των πρόσφατων επιθέσεων εναντίον εμπορικών πλοίων στα Στενά του Ορμούζ ούτε των επιθέσεων σε αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις στην περιοχή. Επίσης, δεν συνυπολογίζει το κόστος δανεισμού για τη χρηματοδότηση του πολέμου, το οποίο μπορεί να προσθέσει δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια στο συνολικό κόστος.

Επιπτώσεις στην αμυντική ετοιμότητα των ΗΠΑ

Η ανάλυση του CBO διαπιστώνει ότι ο πόλεμος μπορεί να έχει ευρύτερες επιπτώσεις στην αμυντική ικανότητα των ΗΠΑ και στην εγχώρια οικονομία.

Η έλλειψη κρίσιμων πυρομαχικών, μεταξύ των οποίων και πυραύλων αναχαίτισης, ενδέχεται να περιορίσει την ικανότητα του Πενταγώνου να ανταποκριθεί σε περίπτωση μιας νέας μεγάλης σύγκρουσης, π.χ. μια πολεμική αναμέτρηση που θα αφορά την Κίνα και την Ταϊβάν, ανέφερε το CBO.

Κατά την ακρόαση στη Γερουσία τον Ιούλιο, ο Πιτ Χέγκσεθ ζήτησε σχεδόν 90 δισ. δολάρια σε έκτακτη χρηματοδότηση για την αναπλήρωση των αποθεμάτων πυρομαχικών.

«Χωρίς αυτά τα κονδύλια, αντιμετωπίζουμε σοβαρές ελλείψεις», είχε δηλώσει.

Ο γενικός επιθεωρητής του Πενταγώνου ανέφερε αυτή την εβδομάδα ότι το Ιράν είχε προκαλέσει ζημιές ή είχε καταστρέψει εκατοντάδες κτίρια σε αμερικανικές βάσεις στη Μέση Ανατολή, καθώς και αεροσκάφη, μεταξύ των οποίων μαχητικά, αεροσκάφη ανεφοδιασμού και drones.

Σύμφωνα με την ίδια έκθεση, το κόστος του πολέμου έως τις 19 Ιουνίου ανερχόταν σε 33,4 δισ. δολάρια, ποσό που περιλάμβανε ζημιές σε αμερικανικές διπλωματικές εγκαταστάσεις από ιρανικές επιθέσεις ύψους 184 εκατ. δολάρια.

Οι ενεργειακές αναταράξεις που προκλήθηκαν από τις επιθέσεις στα Στενά του Ορμούζ - από όπου περνούσε περίπου το 20% του παγκόσμιου πετρελαίου πριν από τον πόλεμο - καθώς και από τις επιθέσεις σε ενεργειακές εγκαταστάσεις γειτονικών χωρών του Κόλπου, έχουν οδηγήσει σε απότομη αύξηση των τιμών για καταναλωτές και παραγωγούς σε ολόκληρο τον κόσμο.

Το αυξανόμενο κόστος του πολέμου απειλεί επίσης να επιβαρύνει περαιτέρω τα ήδη επιδεινούμενα δημοσιονομικά μεγέθη των ΗΠΑ. Το συνολικό δημόσιο χρέος της χώρας ξεπέρασε τα 40 τρισ. δολάρια τον Αύγουστο.

Ο Τραμπ συγκρίνει συχνά τον πόλεμο με το Ιράν με τις αμερικανικές εισβολές στο Ιράκ και το Αφγανιστάν, που ακολούθησαν τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001.

Ο οκταετής πόλεμος των ΗΠΑ στο Ιράκ, στον οποίο συμμετείχαν περισσότερα από 100.000 χερσαία στρατεύματα στο αποκορύφωμά του, κόστισε 2 τρισ. δολάρια, σύμφωνα με το Reuters.

Η αμερικανική σύγκρουση στο Αφγανιστάν, η οποία διήρκεσε δύο δεκαετίες και στην πιο έντονη φάση της περιλάμβανε περισσότερους από 100.000 στρατιώτες, κόστισε 2,3 τρισ. δολάρια, σύμφωνα με το πρόγραμμα Costs of War του Πανεπιστημίου Brown.

Με πληροφορίες από Reuters