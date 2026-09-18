Η νέα κατάρρευση του ηλεκτρικού δικτύου στην Κούβα επαναφέρει στο προσκήνιο και τις επιπτώσεις των αμερικανικών κυρώσεων και των περιορισμών στις εισαγωγές καυσίμων.

Νέο μαζικό μπλακάουτ σημειώθηκε την Παρασκευή (19/09) στην Κούβα, καθώς το ηλεκτρικό δίκτυο του νησιού κατέρρευσε για ακόμη μία φορά, αφήνοντας περίπου 9 εκατομμύρια ανθρώπους χωρίς ρεύμα.

Το ενεργειακό σύστημα της χώρας βρίσκεται υπό έντονη πίεση, με τις ελλείψεις καυσίμων, τις παλιές υποδομές και τις δυσκολίες στην προμήθεια πετρελαίου να επιβαρύνουν την κατάσταση. Το Reuters επισημαίνει ότι ακόμη και όταν το δίκτυο λειτουργεί, οι διακοπές ρεύματος παραμένουν συχνές και επηρεάζουν εκατομμύρια κατοίκους.

Η σημερινή κατάρρευση έρχεται μετά από μια σειρά μεγάλων μπλακάουτ μέσα στο 2026, με το ηλεκτρικό σύστημα της Κούβας να αντιμετωπίζει επαναλαμβανόμενες δυσκολίες στην αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης.

Η νέα κατάρρευση του ηλεκτρικού δικτύου στην Κούβα επαναφέρει στο προσκήνιο και τις επιπτώσεις των αμερικανικών κυρώσεων και των περιορισμών στις εισαγωγές καυσίμων. Η κουβανική κυβέρνηση αποδίδει μέρος των ενεργειακών προβλημάτων στις δυσκολίες προμήθειας πετρελαίου που, όπως υποστηρίζει, συνδέονται με την αμερικανική πολιτική απέναντι στην Αβάνα.

Οι ΗΠΑ, από την πλευρά τους, διατηρούν εδώ και δεκαετίες ένα ευρύ καθεστώς οικονομικών κυρώσεων κατά της Κούβας. Παράλληλα, όμως, η ενεργειακή κρίση της χώρας συνδέεται και με εσωτερικά προβλήματα, όπως η παλαιότητα των μονάδων ηλεκτροπαραγωγής, οι βλάβες στις υποδομές και οι ελλείψεις καυσίμων.