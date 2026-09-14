Η νέα άνοδος του φυσικού αερίου στην Ευρώπη επαναφέρει στο προσκήνιο την εξάρτηση της αγοράς ηλεκτρισμού από τις διεθνείς ενεργειακές αναταράξεις.

Σε υψηλά επίπεδα παραμένει η χονδρεμπορική τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας στην ελληνική αγορά στο πρώτο μισό του Σεπτεμβρίου, εντείνοντας την ανησυχία για το κατά πόσο οι πιέσεις θα περάσουν το επόμενο διάστημα στους λογαριασμούς νοικοκυριών και επιχειρήσεων.

Την ίδια στιγμή, η νέα άνοδος του φυσικού αερίου στην Ευρώπη επαναφέρει στο προσκήνιο την εξάρτηση της αγοράς ηλεκτρισμού από τις διεθνείς ενεργειακές αναταράξεις.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Ελληνικού Χρηματιστηρίου Ενέργειας, στην Αγορά Επόμενης Ημέρας η τιμή εκκαθάρισης διαμορφώνεται σήμερα στα 186 ευρώ ανά μεγαβατώρα. Για την περίοδο από την 1η έως και τις 14 Σεπτεμβρίου 2026, η μέση τιμή ανέρχεται στα 158,97 ευρώ ανά μεγαβατώρα, με έντονες διακυμάνσεις από ημέρα σε ημέρα. Η μέγιστη τιμή έφθασε τα 349,87 ευρώ ανά μεγαβατώρα, ενώ η ελάχιστη υποχώρησε ακόμη και σε μηδενικά επίπεδα.

Η μέση τιμή των σχεδόν 159 ευρώ ανά μεγαβατώρα δείχνει ότι το ηλεκτρικό ρεύμα εξακολουθεί να διαπραγματεύεται ακριβά στη χονδρεμπορική αγορά. Εφόσον οι υψηλές τιμές διατηρηθούν, ένα μέρος των πιέσεων αναμένεται να περάσει άμεσα στη λιανική, αν και η τελική επίπτωση θα εξαρτηθεί από την εμπορική πολιτική των προμηθευτών και τις συνθήκες που θα επικρατήσουν στην αγορά.

Πρόσθετη πηγή ανησυχίας αποτελεί η νέα ενεργειακή αναταραχή στην Ευρώπη, με την τιμή του φυσικού αερίου να βρίσκεται ήδη στα 80 ευρώ ανά θερμική μεγαβατώρα. Όσο το φυσικό αέριο εξακολουθεί να συμμετέχει στην ηλεκτροπαραγωγή, μια διεθνής ανατίμηση του καυσίμου μπορεί να μεταφερθεί σχετικά γρήγορα στη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.

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Η ανάπτυξη των ΑΠΕ έχει περιορίσει την εξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα

Βεβαίως, κάθε αύξηση του φυσικού αερίου δεν μεταφράζεται αυτομάτως σε αντίστοιχη επιβάρυνση των λογαριασμών. Καθοριστικό ρόλο παίζουν η ζήτηση, η παραγωγή από ΑΠΕ, οι εισαγωγές και εξαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας και το ενεργειακό μείγμα. Η ανάπτυξη των ΑΠΕ έχει περιορίσει την εξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα, χωρίς όμως να την έχει εξαλείψει, καθώς οι μονάδες φυσικού αερίου παραμένουν κρίσιμες όταν η παραγωγή από αιολικά και φωτοβολταϊκά δεν επαρκεί.

Απέναντι στις πιέσεις, η κυβέρνηση θέτει ως στόχο τη σταδιακή μείωση της λιανικής τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος κατά 30% από το 2027 έως το 2029. Πρόκειται, ωστόσο, κυρίως για μεσοπρόθεσμες παρεμβάσεις, οι οποίες δεν αναμένεται να αλλάξουν άμεσα την εικόνα για την πλειονότητα των καταναλωτών.

Ο σχεδιασμός βασίζεται στην επέκταση των δικτύων, στην ανάπτυξη της αποθήκευσης και στην εξοικονόμηση ενέργειας. Προβλέπεται νέο πρόγραμμα επιχορήγησης μπαταριών ύψους 200 εκατ. ευρώ για το 2027 και το 2028, ενώ από την 1η Ιανουαρίου 2027 μειώνεται κατά 50% η πρώτη κλίμακα χρέωσης ΥΚΩ για κατανάλωση έως 500 kWh. Προωθούνται επίσης νέο «Εξοικονομώ» ύψους 1,2 δισ. ευρώ για 62.000 κατοικίες, πρόγραμμα 930 εκατ. ευρώ για συστήματα θέρμανσης και παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης μικρών επιχειρήσεων.

Το βασικό πρόβλημα είναι ο χρόνος. Οι τιμές στη χονδρεμπορική αγορά βρίσκονται ήδη σε υψηλά επίπεδα, ενώ μεγάλο μέρος των μέτρων θα αρχίσει να αποδίδει από το 2027 και μετά. Μέχρι τότε, η πορεία του φυσικού αερίου και οι γεωπολιτικές εξελίξεις θα παραμένουν καθοριστικές, με το ερώτημα να είναι πλέον πόσο από το αυξημένο κόστος της χονδρικής θα φθάσει τελικά στους λογαριασμούς των καταναλωτών.