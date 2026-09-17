Το F-16 και η μονάδα του βρίσκονταν στο Μίσιγκαν στο πλαίσιο εκπαιδευτικής άσκησης.

Ένα μαχητικό αεροσκάφος F-16 συνετρίβη το απόγευμα της Πέμπτης (17/09) στο βόρειο Μίσιγκαν, σε αγροτική περιοχή της κομητείας Γκραντ Τράβερς, κοντά στο Μπλερ Τάουνσιπ.

Όπως μεταδίδει η New York Post, το μαχητικό που άνηκε στην 149η Πτέρυγα Μαχητικών της Εθνοφρουράς του Τέξας, αντιμετώπισε πρόβλημα κατά τη διάρκεια της πτήσης και κατέπεσε. Μετά τη συντριβή προκλήθηκε φωτιά, ενώ ένα μεγάλο σύννεφο μαύρου καπνού ήταν ορατό από μακριά.

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Η συντριβή σημειώθηκε κοντά στη διασταύρωση των οδών Κάουντι Ρόουντ 633 και Μπλερ Τάουνχολ Ρόουντ. Ισχυρές δυνάμεις έκτακτης ανάγκης έσπευσαν στο σημείο, ενώ οι τοπικές αρχές ζήτησαν από τους κατοίκους να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους για προληπτικούς λόγους.

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Ο πιλότος κατάφερε να εκτιναχθεί εγκαίρως και μεταφέρθηκε προληπτικά σε νοσοκομείο της περιοχής. Το F-16 και η μονάδα του βρίσκονταν στο Μίσιγκαν στο πλαίσιο εκπαιδευτικής άσκησης. Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστές και αναμένεται να αποτελέσουν αντικείμενο έρευνας.

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Μέχρι στιγμής δεν έχει αναφερθεί κάποιος τραυματισμός ανθρώπου στο έδαφος.