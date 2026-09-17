Ο αθλητισμός, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στα εγκαίνια στο Ελληνικό, αποτελεί το ιδανικό αντίδοτο στην υπερβολική χρήση των οθονών.

Ως έναν ανοιχτό και φιλόξενο προορισμός για όλους τους πολίτες, χαρακτήρισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης το Ελληνικό κατά την τελετή εγκαινίων του The Ellinikon Sports Park.

«Διασχίζοντας την παραλιακή, το Ελληνικό αποκτά ήδη νέα μορφή και ακόμη και οι πιο δύσπιστοι μπορούν πλέον να διαπιστώσουν ότι δεν δημιουργείται μια «περίκλειστη πόλη» για λίγους, όπως κάποιοι είχαν σπεύσει να προβλέψουν, αλλά ένας ανοιχτός και φιλόξενος προορισμός για όλους τους πολίτες», είπε χαρακτηριστικά και σημείωσε πως το νέο αθλητικό πάρκο αποτελεί μόνο την αρχή μιας ευρύτερης προσπάθειας.

Η Lamda Development έχει αναλάβει την αναβάθμιση γηπέδων και αθλητικών εγκαταστάσεων σε ολόκληρο το Λεκανοπέδιο, τόνισε και αναφέρθηκε στη συνολική εθνική προσπάθεια για την ενίσχυση των αθλητικών υποδομών, με έργα όπως η ανακαίνιση του ΟΑΚΑ και η αναβάθμιση του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας, μέσα από ένα εκτεταμένο πρόγραμμα που κινητοποιεί εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ομιλία του υπογράμμισε ότι στόχος της κυβέρνησης είναι η άσκηση να γίνει μέρος της καθημερινότητας των πολλών, ιδιαίτερα των παιδιών και των εφήβων. Ο αθλητισμός, είπε, αποτελεί το ιδανικό αντίδοτο στην υπερβολική χρήση των οθονών, προσφέροντας ευκαιρίες για δημιουργία φιλιών, κοινωνικοποίηση και καλλιέργεια της ευγενούς άμιλλας.

Υπογράμμισε πως «η επένδυση στον αθλητισμό είναι μια βαθιά κοινωνική επένδυση» και πρόσθεσε ότι το έργο που παραδίδεται σήμερα αποτυπώνει μία μόνο από τις πολλές πτυχές του οράματος για την Αττική των επόμενων δεκαετιών. Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε επίσης στην επέκταση του Μητροπολιτικού Πάρκου του Ελληνικού, στη μεγάλη ανάπλαση του Φαληρικού Όρμου, καθώς και στο έργο του ΑΕΝΑΟΝ, το οποίο θα προσθέσει νέους χώρους πρασίνου και αναψυχής, επιτρέποντας στην πόλη να επανασυνδεθεί με τη θάλασσα.

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Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε λόγο για την αναγέννηση του Τατοΐου ως σημαντικού πολιτιστικού προορισμού στα βόρεια, για τη Διπλή Ανάπλαση στην Αθήνα, για το Πάρκο Παύλου Μελά στη Θεσσαλονίκη, αλλά και για την επικείμενη ανάπλαση του χώρου της ΔΕΘ, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για παρεμβάσεις που αλλάζουν ουσιαστικά την εικόνα και τη λειτουργία των μεγάλων αστικών κέντρων.

Χαρακτήρισε την προσπάθεια αυτή ως μια σημαντική, εκτεταμένη και καλά σχεδιασμένη πολιτική βελτίωσης της ποιότητας ζωής στις πόλεις. Όπως είπε, πρόκειται για μεγάλα έργα που δεν μένουν στα λόγια, αλλά εξελίσσονται σε καταλύτες ανάπτυξης και σε απτές αποδείξεις της προόδου της χώρας.

Κλείνοντας την ομιλία, του ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι η υλοποίηση τέτοιων παρεμβάσεων προϋποθέτει τρία βασικά άυλα πλεονεκτήματα: σταθερότητα, συνέχεια και συνέπεια. «Αντλούμε δύναμη από κάθε υπόσχεση που υλοποιείται», ανέφερε χαρακτηριστικά, σημειώνοντας ότι η κυβέρνηση πίστεψε στο έργο του Ελληνικού ακόμη και όταν τα εμπόδια έμοιαζαν ανυπέρβλητα.

Χαρακτήρισε τη σημερινή ημέρα ιδιαίτερα σημαντική, τονίζοντας ότι το έργο ανήκει στους χιλιάδες πολίτες που θα το χρησιμοποιήσουν και θα το απολαύσουν, ενώ συνεχάρη όλους όσοι συνέβαλαν στην υλοποίησή του.