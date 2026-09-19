Πολλά παράπονα για την ώρα διεξαγωγής του αγώνα από την «Ένωση».

Συναγερμός σήμανε μετά το τέλος του αγώνα της ΑΕΚ με τον ΠΑΟΚ στο γήπεδο των Αγίων Αναργύρων στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος ποδοσφαίρου γυναικών όταν η παίκτρια της ΑΕΚ Μαρία Καπνίση έχασε τις αισθήσεις της. Σύμφωνα με τις επίσημη ενημέρωση η Καπνίση λίγο μετά το φινάλε του παιχνιδιού στο γήπεδο των Αγίων Αναργύρων, ένιωσε αδιαθεσία και έχασε τις αισθήσεις της.

Μάλιστα, αμέσως πήγαν από πάνω της οι διασώστες και οι γιατροί ενώ σε δευτερόλεπτα μπήκε στο γήπεδο και το ασθενοφόρο. Όπως έγινε γνωστό, σύμφωνα με τη διάγνωση, η παίκτρια της ΑΕΚ έχει θερμοπληξία και μάλιστα μεταφέρεται στο Νοσοκομείο Αγία Όλγα.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dljazoj4ghe9?integrationId=40599y14juihe6ly}