Πλούσιο μπασκετικό θέαμα προσέφερε η πρώτη μέρα του 8ου τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος.

Αυλαία σήκωσε το 8ο Τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος την Παρασκευή (18/09) στο Telekom Center Athens με τις αναμετρήσεις του Παναθηναϊκού απέναντι στην Μπουργκ και του ΠΑΟΚ εναντίον της Παρτιζάν.

Οι δύο αναμετρήσεις του τουρνουά προς τιμήν του εμβληματικού διοικητικού παράγοντα του «τριφυλλιού» προσέφεραν πλούσιο μπασκετικό θέαμα στο κοινό. Το Παύλος Γιαννακόπουλος επέστρεψε στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων μετά το Καλλιμάρμαρο το 2024 και την Αυστραλία το 2025.

Φυσικά δεν έλειψε η παρουσία του Δημήτρη Γιαννακόπουλου, ενώ ξεχωριστή στιγμή αποτέλεσε ο εναγκαλιασμός του Ζέλικο Ομπράντοβιτς με τη Δέσποινα Γιαννακοπούλου.

Επιπλέον, την αποθέωση γνώρισε ο Σέρβος προπονητής, στην πρώτη του παρουσία στον πράσινο πάγκο μετά το 2012.

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Πριν την έναρξη της αναμέτρησης με την Μπουργκ μάλιστα, η ΚΑΕ Παναθηναϊκός βράβευσε τον Τζέντι Όσμαν. Ο Όσμαν είχε έρθει στον Παναθηναϊκό το καλοκαίρι του 2024 και κατάφερε να πανηγυρίσει δύο Κύπελλα Ελλάδας με το «τριφύλλι» (2025, 2026) πριν πάρει μεταγραφή για τον ΠΑΟΚ.

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Στο αγωνιστικό κομμάτι του τουρνουά, Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ θα διασταυρώσουν τα ξίφη τους στον τελικό του Σαββάτου (19/09, 20:00), ενώ θα προηγηθεί η αναμέτρηση της Παρτιζάν με τη Μπουργκ (17:00)

Με όπλο του την άμυνα ο Παναθηναϊκός

Με την άμυνα να αποτελεί το βασικό σημείο αναφοράς, ο Παναθηναϊκός παρουσίασε πολύ καλή εικόνα απέναντι στη Μπουργκ. Οι «πράσινοι» επέβαλαν από νωρίς τον ρυθμό τους και πήραν μεγάλη διαφορά, έχοντας ως βασικό όπλο την έντονη πίεση στην άμυνα. Η εικόνα της ομάδας ήταν ιδιαίτερα θετική, παρά τις σημαντικές απουσίες που αντιμετωπίζει, καθώς οι Ναν, Χέιζ-Ντέιβις, Φαλ, Σλούκας, Ρογκαβόπουλος, Μωραΐτης και Κουζέλογλου δεν ήταν διαθέσιμοι.

Ξεχωριστή ήταν η επιστροφή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στο T-Center ως προπονητή του Παναθηναϊκού, 14 χρόνια μετά την τελευταία του παρουσία στον πάγκο της ομάδας. Ο Σέρβος τεχνικός είχε την ευκαιρία να δοκιμάσει διαφορετικά σχήματα και να πάρει μια πρώτη εικόνα από τους παίκτες του.

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Ο Παναθηναϊκός μπήκε δυνατά στο παιχνίδι και έκλεισε την πρώτη περίοδο με προβάδισμα 25-10. Η διαφορά συνέχισε να αυξάνεται στη δεύτερη περίοδο, φτάνοντας μέχρι και το +26, πριν οι δύο ομάδες πάνε στα αποδυτήρια με το σκορ στο 51-31.

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Ο Λεσόρ είχε έντονη παρουσία κάτω από τα καλάθια, ενώ ο Μαντζούκας ξεχώρισε με την αποτελεσματικότητά του από την περιφέρεια. Πολύ καλή εμφάνιση πραγματοποίησε και ο Φρανσίσκο, ο οποίος ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 18 πόντους, 5 ασίστ και 5 ριμπάουντ.

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Στο δεύτερο ημίχρονο η εικόνα δεν άλλαξε. Ο Παναθηναϊκός συνέχισε να ελέγχει τον αγώνα και έφτασε τη διαφορά μέχρι το +29, με τον Ομπράντοβιτς να αξιοποιεί την άνεση στο σκορ για να δώσει χρόνο συμμετοχής σε περισσότερους παίκτες.

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Στο τελευταίο δεκάλεπτο οι «πράσινοι» κατέβασαν ρυθμό, διαχειρίστηκαν το προβάδισμά τους και έφτασαν χωρίς ιδιαίτερη πίεση στην τελική επικράτηση. Θετική ήταν και η παρουσία του 16χρονου Βαρβαρίτη, ο οποίος πήρε χρόνο συμμετοχής και πέτυχε άμεσα τρίποντο.

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Buzzer-beater ο Φόστερ, διαστημικός Οσμάν

Σε ένα συγκλονιστικό παιχνίδι που κρίθηκε κυριολεκτικά στην τελευταία φάση, ο ΠΑΟΚ επικράτησε της Παρτίζαν με 100-99.

Η σερβική ομάδα μπήκε δυνατά στην αναμέτρηση και προηγήθηκε με 7-0, όμως ο Όσμαν ανέλαβε δράση και βοήθησε τον ΠΑΟΚ να πάρει το προβάδισμα. Η Παρτίζαν έκλεισε την πρώτη περίοδο μπροστά με 30-26 και στη δεύτερη έφτασε μέχρι και το +10, πριν οι γηπεδούχοι αντιδράσουν και μειώσουν σε 54-52 στο ημίχρονο.

Στο δεύτερο μέρος ο ΠΑΟΚ ανέβασε την απόδοσή του και πέρασε μπροστά με 67-60, ενώ στο τέλος της τρίτης περιόδου προηγούνταν με 79-74. Η Παρτίζαν, ωστόσο, δεν εγκατέλειψε την προσπάθεια και το παιχνίδι εξελίχθηκε σε πραγματικό ντέρμπι μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο.

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Η ομάδα του Αντρέα Τρινκιέρι χρειάστηκε να κάνει μεγάλη ανατροπή στα τελευταία δευτερόλεπτα, καθώς η Παρτίζαν είχε πάρει προβάδισμα με 99-95, λιγότερο από ένα λεπτό πριν από τη λήξη. Ο Τζέντι Όσμαν κράτησε τον ΠΑΟΚ στο παιχνίδι με δύο εύστοχες βολές, μειώνοντας σε 97-99 με 35,6 δευτερόλεπτα να απομένουν.

Στην επόμενη επίθεση, ο ΠΑΟΚ κατάφερε να κλέψει την μπάλα και να δημιουργήσει την ευκαιρία για την ανατροπή. Ο Νικ Καλάθης επιχείρησε λέι-απ χωρίς να βρει στόχο, όμως μετά το επιθετικό ριμπάουντ η μπάλα έφτασε στον Μάρκους Φόστερ. Ο Αμερικανός γκαρντ δεν αστόχησε και με ένα τρίποντο στην εκπνοή διαμόρφωσε το τελικό 100-99, προκαλώντας έντονους πανηγυρισμούς.

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Ο Όσμαν ήταν ο πρώτος σκόρερ του ΠΑΟΚ με 27 πόντους, ενώ ο Φόστερ πρόσθεσε 25 και ήταν εκείνος που πέτυχε το καθοριστικό σουτ. Η Παρτίζαν είχε καταφέρει να διατηρήσει τον έλεγχο σε αρκετά σημεία της αναμέτρησης, όμως ο ΠΑΟΚ παρέμεινε κοντά στο σκορ και βρήκε τις λύσεις στο φινάλε.

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