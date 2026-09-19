Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών έστρεψε την κριτική του προς τη διεθνή κοινότητα και τον τρόπο με τον οποίο εφαρμόζονται οι κανόνες του διεθνούς δικαίου.

Την ανάγκη για μια νέα προσέγγιση στην ασφάλεια της Μέσης Ανατολής, βασισμένη στον διάλογο, τη συνεργασία και τον αμοιβαίο σεβασμό, υπογράμμισε ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί.

Μιλώντας μέσω τηλεδιάσκεψης στην εκδήλωση Global Town Hall 2026 της Ινδονησίας, ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας υποστήριξε ότι η μακροπρόθεσμη σταθερότητα στην περιοχή δεν μπορεί να επιβληθεί από εξωτερικές δυνάμεις, αλλά θα πρέπει να οικοδομηθεί από τα ίδια τα κράτη της Μέσης Ανατολής, σύμφωνα με το aljazeera.

«Η βιώσιμη ασφάλεια στη Μέση Ανατολή δεν μπορεί να υπαγορεύεται από έξω από την περιοχή», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Αραγτσί, υποστηρίζοντας ότι η παρουσία και η επιβολή της βούλησης ξένων δυνάμεων δεν μπορούν να αποτελέσουν τη βάση για μια σταθερή περιφερειακή τάξη ασφαλείας.

Αιχμές για την εφαρμογή του διεθνούς δικαίου

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών έστρεψε παράλληλα την κριτική του προς τη διεθνή κοινότητα και τον τρόπο με τον οποίο εφαρμόζονται οι κανόνες του διεθνούς δικαίου.

Όπως υποστήριξε, όταν το διεθνές δίκαιο εφαρμόζεται επιλεκτικά και παραμερίζεται όταν αυτό εξυπηρετεί τα συμφέροντα ισχυρών κρατών, υπονομεύεται η ίδια η έννοια του κράτους δικαίου.

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«Εάν το διεθνές δίκαιο αγνοηθεί όταν το απαιτούν τα συμφέροντα των μεγάλων δυνάμεων, τότε δεν μπορεί να γίνει λόγος για κράτος δικαίου», δήλωσε.

Ο Αραγτσί αναφέρθηκε και στον ρόλο διεθνών οργανισμών, με ιδιαίτερη έμφαση στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Σύμφωνα με τον ίδιο, εάν θεσμοί όπως ο ΟΗΕ δεν μπορούν να αντιδράσουν απέναντι σε πράξεις επιθετικότητας και να ζητήσουν λογοδοσία από όσους παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο, τότε αναπόφευκτα πλήττεται η αξιοπιστία και η νομιμοποίησή τους.

«Ο κόσμος χρειάζεται τον πολυμερισμό περισσότερο από ποτέ»

Στο πλαίσιο της τοποθέτησής του, ο Ιρανός ΥΠΕΞ τάχθηκε υπέρ της ενίσχυσης της πολυμερούς διεθνούς συνεργασίας, υποστηρίζοντας ότι ο κόσμος βρίσκεται σε μια συγκυρία κατά την οποία οι πολυμερείς θεσμοί είναι περισσότερο αναγκαίοι από ποτέ.

Ο Αραγτσί στάθηκε ιδιαίτερα στις συνέπειες των ένοπλων συγκρούσεων, επισημαίνοντας ότι το πραγματικό κόστος ενός πολέμου δεν περιορίζεται στις στρατιωτικές επιχειρήσεις και στις απώλειες στο πεδίο της μάχης.

«Κάθε πόλεμος έχει ένα κόστος πολύ πέρα από το πεδίο της μάχης», ανέφερε, σημειώνοντας ότι ενώ οι φορολογούμενοι καλούνται να επωμιστούν σημαντικό οικονομικό βάρος, οι απλοί πολίτες είναι εκείνοι που υφίστανται τις πιο βαριές συνέπειες.

Όπως τόνισε, οι επιπτώσεις των πολέμων αποτυπώνονται σε ανθρώπινες ζωές, απώλειες, καταστροφές κατοικιών, αλλά και στην προοπτική και την ασφάλεια των επόμενων γενεών.

Η πρόταση του Ιράν για την περιφερειακή ασφάλεια

Ο Αραγτσί παρουσίασε ως εναλλακτική προσέγγιση ένα μοντέλο περιφερειακής ασφάλειας που θα στηρίζεται στην απευθείας συνεργασία μεταξύ των κρατών της περιοχής.

«Πιστεύουμε ότι η βιώσιμη ασφάλεια μπορεί να επιτευχθεί μέσω του διαλόγου, της οικοδόμησης εμπιστοσύνης, της συνεργασίας και του αμοιβαίου σεβασμού μεταξύ των χωρών της περιοχής», ανέφερε.

Στο πλαίσιο αυτό, απέρριψε την άποψη ότι η μακροπρόθεσμη σταθερότητα μπορεί να διασφαλιστεί μέσω της στρατιωτικής παρουσίας ξένων δυνάμεων ή μέσω της επιβολής εξωτερικών επιλογών στα κράτη της περιοχής.