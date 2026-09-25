Η επέτειος της 28ης Οκτωβρίου φέρνει την πρώτη αργία με κλειστά σχολεία - Τι ισχύει για την σχολική γιορτή και τις απουσίες.

Η σχολική χρονιά 2026-2027 έχει ξεκινήσει για τα καλά με τους μαθητές να ανατρέχουν στα ημερολόγια τους για να βρουν την επόμενη αργία που θα τους δώσει την ευκαιρία να πάρουν μια ανάσα από τις σχολικές υποχρεώσεις και το διάβασμα. Η αργία αυτή πέφτει σχεδόν σε ένα μήνα και είναι η εθνική γιορτή της 28ης Οκτωβρίου. Φέτος τα ημερολογιακά τερτίπια δεν είναι ιδιαιτέρως ευνοικά για τριήμερα και τετραήμερα όμως η αργία της 28ης Οκτωβρίου «πέφτει» Τετάρτη γεγονός που δίνει στους μαθητές ένα άτυπο διήμερο χωρίς σχολικές εργασίες αλλά μόλις μια μέρα με κλειστά σχολεία. Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή.

28η Οκτωβρίου: Η πρώτη σχολική αργία για τους μαθητές

Η εθνική γιορτή για το «ΟΧΙ» «πέφτει» φέτος Τετάρτη 28 Οκτωβρίου, γεγονός που σημαίνει ότι οι μαθητές δεν θα προσέλθουν στις σχολικές μονάδες και δεν θα πραγματοποιηθούν μαθήματα ανήμερα της γιορτής. Όμως αυτό δεν σημαίνει ότι η σχολική κοινότητα δεν θα συμμετάσχει ενεργά στους εορτασμούς για την 28η Οκτωβρίου καθώς βάσει πρωτοκόλλου οι καθιερωμένες εορταστικές εκδηλώσεις στα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας πραγματοποιούνται παραμονές της επετείου ήτοι φέτος την Τρίτη 27 του μήνα.

Οπότε οι μαθητές την Τρίτη 27 Οκτωβρίου θα προσέλθουν κανονικά στις σχολικές τους μονάδες σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα, θα τηρηθεί απουσιολόγιο και εν συνεχεία θα παρακολουθήσουν τις προγραμματισμένες εορταστικές εκδηλώσεις. Από άκρη σε άκρη όλης της επικράτειας, τα σχολεία θα «πλημμυρίσουν» με θεατρικά δρώμενα, αναλόγια, τραγούδια, ποιήματα και προβολές μέσα από τις οποίες οι μαθητές θα γνωρίσουν αλλά και θα τιμήσουν τα σπουδαία ιστορικά γεγονότα εκείνης της εποχής. Μετά το πέρας των εκδηλώσεων που είθισται να έχουν δίωρη διάρκεια οι μαθητές αποχωρούν ενώ δεν λειτουργεί και το ολοήμερο πρόγραμμα για Νηπιαγωγεία και Δημοτικά.

Το πρωτόκολλο της σχολικής γιορτής για την 28η Οκτωβρίου

Η παρουσία των μαθητών στις εκδηλώσεις είναι υποχρεωτική και συνεπώς οι μαθητές που θα απουσιάσουν αδικαιολόγητα θα πάρουν απουσίες για όσες διδακτικές ώρες προβλέπει το ωρολόγιο πρόγραμμα την ημέρα της πραγματοποίησής τους. Στα Γυμνάσια και τα Λύκεια οι εορταστικές εκδηλώσεις θα έχουν διάρκεια τουλάχιστον δύο διδακτικών ωρών. Γίνεται η παράδοση της σημαίας στους σημαιοφόρους και παραστάτες της τρέχουσας σχολικής χρονιάς και απονέμονται τα Αριστεία, τα Βραβεία και οι Ειδικοί έπαινοι στους μαθητές. Σημειωτέον ανήμερα της 28ης Οκτωβρίου οι μαθητές θα συμμετάσχουν στις παρελάσεις σε όλη την χώρα.

Πότε ανοίγουν ξανά τα σχολεία μετά την αργία της 28ης Οκτωβρίου

Μετά την αργία της 28ης Οκτωβρίου, τα μαθήματα συνεχίζονται κανονικά από την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου με τους μαθητές να καλούνται να επιστρέψουν στις σχολικές επάλξεις μέχρι την επόμενη αργία που θα τους προσφέρει ανάπαυλα από τις σχολικές υποχρεώσεις. Σύμφωνα με το ημερολόγιο η αργία αυτή είναι η 17η Νοεμβρίου, ημέρα κατά την οποία πραγματοποιούνται οι εκδηλώσεις για την επέτειο του Πολυτεχνείου που φέτος «πέφτει» Τρίτη.