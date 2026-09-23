Η αργία για τον πολιοχο της Αθήνας φέτος πέφτει Σάββατο οπότε οι μαθητές χάνουν την ευκαιρία για μια μέρα χωρίς μαθήματα.

Μια μικρή «ατυχία» κρύβει το φετινό σχολικό ημερολόγιο για τους μαθητές της Αθήνας. Η γιορτή του Αγίου Διονυσίου του Αρεοπαγίτη, πολιούχου της πόλης, αποτελεί καθιερωμένη αργία για τα σχολεία και τους δημοτικούς βρεφονηπιακούς σταθμούς. Ωστόσο, φέτος η 3η Οκτωβρίου «πέφτει» Σάββατο, με αποτέλεσμα η συγκεκριμένη αργία να μην προσθέτει μία επιπλέον ημέρα ξεκούρασης στη σχολική εβδομάδα. Και αν πέρυσι οι μαθητές την απήλαυσαν δεόντως καθώς «έπεσε» Παρασκευή δημιουργώντας τριήμερο φέτος την στερούνται...απότομα! Για τους μαθητές, λοιπόν, της Αθηνάς το φετινό ημερολόγιο δεν είναι τόσο γενναιόδωρο όσο το περσινό. Όμως οι ευκαιρίες για ανάπαυλα άνευ μαθημάτων είναι ουκ ολίγες καθώς το σχολικό ημερολόγιο έχει αρκετές αργίες.

H «ακτινογραφία» της σχολικής χρονιάς 2026-2027: Οι αργίες των μαθητών

Η φετινή σχολική χρονιά θα είναι μεγαλύτερη σε επίπεδο ημερών διδασκαλίας, καθώς προβλέπονται συνολικά 180 ημέρες μαθημάτων, έναντι 167 πέρυσι. Η κατανομή τους, ωστόσο, δεν είναι ίδια σε όλους τους μήνες, καθώς οι εθνικές επέτειοι, οι σχολικές γιορτές, οι διακοπές των Χριστουγέννων και του Πάσχα αλλά και οι υπόλοιπες αργίες επηρεάζουν τον αριθμό των ημερών που οι μαθητές θα βρίσκονται στις αίθουσες.

Ο Μάρτιος ξεχωρίζει ως ο μήνας με τις περισσότερες ημέρες μαθημάτων, καθώς φτάνει τις 24, ενώ στον αντίποδα βρίσκεται ο Ιούνιος, με μόλις 10 ημέρες, αφού η σχολική χρονιά ολοκληρώνεται στα μέσα του μήνα. Αναλυτικά, ο Σεπτέμβριος περιλαμβάνει 13 ημέρες μαθημάτων, ενώ Οκτώβριος και Νοέμβριος έχουν από 20. Τον Δεκέμβριο οι ημέρες περιορίζονται στις 17 λόγω των διακοπών των Χριστουγέννων, ενώ τον Ιανουάριο οι μαθητές επιστρέφουν στις αίθουσες για 16 ημέρες μαθημάτων. Ο Φεβρουάριος έχει 20 ημέρες, ο Μάρτιος 24, ο Απρίλιος 17 και ο Μάιος 16.

Οι αργίες της σχολικής χρονιάς και το μοναδικό τριήμερο

Η πρώτη σημαντική αργία της νέας σχολικής χρονιάς είναι η 28η Οκτωβρίου. Το 2026 η εθνική επέτειος πέφτει Τετάρτη, ενώ οι σχολικές εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν την προηγούμενη ημέρα, Τρίτη 27 Οκτωβρίου. Την ημέρα της επετείου τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά. Τον Νοέμβριο ακολουθεί η επέτειος του Πολυτεχνείου, την Τρίτη 17 Νοεμβρίου. Οι μαθητές θα συμμετάσχουν στις καθιερωμένες εκδηλώσεις μνήμης και δεν θα πραγματοποιηθούν μαθήματα.

Η ώρα για τα Χριστούγεννα 2026

Η μεγαλύτερη ανάπαυλα του πρώτου μέρους της σχολικής χρονιάς έρχεται με τις διακοπές των Χριστουγέννων. Τα σχολεία θα λειτουργήσουν μέχρι και την Τετάρτη 23 Δεκεμβρίου 2026 και θα ανοίξουν ξανά την Παρασκευή 8 Ιανουαρίου 2027. Με την επιστροφή στα θρανία ξεκινά η δεύτερη περίοδος της σχολικής χρονιάς, η οποία περιλαμβάνει λιγότερες διακοπές και οδηγεί σταδιακά προς την ολοκλήρωση των μαθημάτων. Το πρώτο τριήμερο του 2027 διαμορφώνεται τον Μάρτιο, καθώς η Καθαρά Δευτέρα πέφτει στις 15 Μαρτίου. Την ίδια περίοδο ακολουθεί και η εθνική επέτειος της 25ης Μαρτίου, η οποία πέφτει Πέμπτη. Η σχολική γιορτή θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 24 Μαρτίου, ενώ την Πέμπτη τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά.

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Πότε είναι οι διακοπές του Πάσχα

Το επόμενο μεγάλο διάλειμμα από τη σχολική καθημερινότητα είναι οι διακοπές του Πάσχα. Το Πάσχα του 2027 θα εορταστεί στις 2 Μαΐου, με τα σχολεία να κλείνουν από τη Μεγάλη Δευτέρα 26 Απριλίου. Οι μαθητές θα επιστρέψουν στις αίθουσες τη Δευτέρα 10 Μαΐου.

Ιδιαίτερη ημερολογιακή συγκυρία παρουσιάζει και η Πρωτομαγιά του 2027, καθώς συμπίπτει με το Μεγάλο Σάββατο. Ως υποχρεωτική αργία, προβλέπεται η μεταφορά της στην πρώτη εργάσιμη ημέρα. Μετά την επιστροφή από τις διακοπές του Πάσχα, απομένει ουσιαστικά η τελευταία περίοδος μαθημάτων πριν από την ολοκλήρωση της σχολικής χρονιάς.

Ο Μάιος έχει 16 ημέρες μαθημάτων, ενώ ο Ιούνιος είναι ο μήνας με τη μικρότερη διάρκεια, καθώς τα μαθήματα ολοκληρώνονται μέσα στον μήνα. Για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, το τελευταίο κουδούνι αναμένεται να χτυπήσει την Τρίτη 15 Ιουνίου, ενώ στα Γυμνάσια οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί έως τις 16 Ιουνίου.