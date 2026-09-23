Το Stars System, η εκπομπή αστρολογίας που συμπλήρωσε 20 χρόνια τηλεοπτικής παρουσίας, επέστρεψε ανανεωμένο μέσα από τη συχνότητα του Star, καθημερινά στις 09:00, με την Άση Μπήλιου.
Αύριο, Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου στις 09:00, η Άση Μπήλιου θα κάνει τις ερωτικές προβλέψεις του φθινοπώρου για τα 12 ζώδια.
Ποιοι θα λάβουν μηνύματα από μετανιωμένους πρώην συντρόφους και θα έχουν ερωτικά διλήμματα;
Ποιοι είναι υποψήφιοι να… «λοξοδρομήσουν» και ποιοι θα μπουν σε νέες σχέσεις;
Ποια είναι τα καλύτερα διαστήματα για νέες γνωριμίες και πότε πρέπει να αποφευχθούν βιαστικές κινήσεις;
Ποιοι θα έρθουν αντιμέτωποι με αλλοπρόσαλλες συμπεριφορές, ποιοι θα περάσουν τη σχέση τους από κόσκινο και ποιοι θα σκέφτονται συνεχώς το παρελθόν;
{https://youtu.be/Xjp69HYq4PM}