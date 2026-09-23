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Stars System, Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου στις 09:00 στο Star!

Το Stars System, η εκπομπή αστρολογίας που συμπλήρωσε 20 χρόνια τηλεοπτικής παρουσίας, επέστρεψε ανανεωμένο μέσα από τη συχνότητα του Star, καθημερινά στις 09:00, με την Άση Μπήλιου.

Αύριο, Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου στις 09:00, η Άση Μπήλιου θα κάνει τις ερωτικές προβλέψεις του φθινοπώρου για τα 12 ζώδια.

Ποιοι θα λάβουν μηνύματα από μετανιωμένους πρώην συντρόφους και θα έχουν ερωτικά διλήμματα;

Ποιοι είναι υποψήφιοι να… «λοξοδρομήσουν» και ποιοι θα μπουν σε νέες σχέσεις;

Ποια είναι τα καλύτερα διαστήματα για νέες γνωριμίες και πότε πρέπει να αποφευχθούν βιαστικές κινήσεις;

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Ποιοι θα έρθουν αντιμέτωποι με αλλοπρόσαλλες συμπεριφορές, ποιοι θα περάσουν τη σχέση τους από κόσκινο και ποιοι θα σκέφτονται συνεχώς το παρελθόν;

{https://youtu.be/Xjp69HYq4PM}