Νέα τροπή παίρνει η έρευνα για τον χρόνο θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, καθώς οι αρχές εντοπίζουν σοβαρές αντιφάσεις στις καταθέσεις του προσωπικού του ιατρείου της Καρνεάδου.

Στο «μικροσκόπιο» των ανακριτικών αρχών βρίσκεται πλέον ο ακριβής χρόνος θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, μετά τις σημαντικές αποκλίσεις που εντοπίστηκαν στις καταθέσεις του προσωπικού.

Κομβικό σημείο αποτελεί η νέα κατάθεση της 28χρονης γραμματέως του ιατρείου - του προσώπου που κάλεσε το ΕΚΑΒ.

Ενώπιον του ανακριτή, η μάρτυρας τροποποίησε την αρχική της κατάθεση, αναφέροντας πως ο τραγουδιστής έφτασε στο χώρο λίγο πριν τις 15:30 (και όχι στις 15:30, όπως υποστήριζε αρχικά), παρά το γεγονός ότι το ραντεβού του ήταν προγραμματισμένο για τις 13:00.

Σύμφωνα με την ίδια, ο τραγουδιστής πέρασε αμέσως στο γραφείο της γιατρού, την ώρα που ο 58χρονος σύζυγός της και επίσης γιατρός εξέταζε άλλον ασθενή. Περίπου 45 λεπτά αργότερα, και αφού ο 58χρονος μπαινόβγαινε στο γραφείο της συζύγου του, ζήτησε από τη γραμματέα να καλέσει ασθενοφόρο.

Αντιφάσεις στις καταθέσεις, νέες κλήσεις στους εργαζόμενους της κλινικής

Το χρονοδιάγραμμα αυτό έρχεται σε ευθεία αντίθεση με τους ισχυρισμούς του προφυλακισμένου 58χρονου γιατρού. Ο κατηγορούμενος υποστηρίζει ότι από τις 15:30 έως τις 16:10 βρισκόταν αδιάλειπτα στο γραφείο του με ασθενή, προσκομίζοντας ως απόδειξη συνταγογράφηση με ώρα 16:06.

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Οι αρχές εστιάζουν στις αντιφάσεις μεταξύ γραμματέως, γιατρού αλλά και λοιπών εργαζομένων, οι οποίες αναμένεται να κληθούν εκ νέου για κατάθεση τις επόμενες ημέρες, προκειμένου να διασταυρωθούν τα στοιχεία.

Προσφυγή κατά της προσωρινής κράτησης του 58χρονου

Αξίζει να σημειωθεί πως την Παρασκευή εκπνέει η προθεσμία για την προσβολή της απόφασης προσωρινής κράτησης των δύο κατηγορούμενων γιατρών.

Βάσει πληροφοριών από την υπεράσπισή τους, προσφυγή αναμένεται να καταθέσει σε πρώτη φάση μόνο ο 58χρονος.

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