Η Δήμητρα Γαλάνη μίλησε για τον πρόωρο και αιφνίδιο θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

Καλεσμένη στην εκπομπή «Studio στις 3» βρέθηκε το απόγευμα της Τρίτης 22 Σεπτεμβρίου η Δήμητρα Γαλάνη όπου παραχώρησε μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στη Νάνσυ Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο.

Η γνωστή ερμηνεύτρια, κατά τη διάρκεια της συζήτησης, αναφέρθηκε στον πρόωρο και αιφνίδιο θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, χαρακτηρίζοντας τον καλλιτέχνη ως «ένα υπέροχο μαγκάκι»:

«Ο Γιώργος ήταν ένα παιδί, ήταν ένα υπέροχο μαγκάκι. Δεν ξέρω να βρω άλλη λέξη. Είχε μια αυθεντικότητα, καθαρότητα… Πατούσε στη γη, δεν είχε χάσει ούτε τη ρίζα του, δεν είχε ψηθεί περίεργα. Είναι κρίμα, πολύ κρίμα αυτό που έγινε. Δεν του άξιζε».

Παράλληλα, η Δήμητρα Γαλάνη, μίλησε για την αγάπη που έλαβε ο ερμηνευτής από τον κόσμο, ενώ στάθηκε ιδιαίτερα στον «θόρυβο» που έχει δημιουργηθεί γύρω από το όνομά του, τονίζοντας ότι θα πρέπει να εστιάσουμε στο αντικείμενο της υπόθεσης:

«Αυτό το οποίο δεν του αξίζει με τίποτα είναι όλος αυτός ο θόρυβος, ρε παιδιά. Δηλαδή, έλεος. Το έλεγα και προχθές σε μια συνέντευξη. Εντάξει, όλο αυτό το πράγμα. Να ασχοληθούν με το αντικείμενο. Η αναφορά συνεχώς… Ας αφήσουν τον κόσμο να τον πενθήσει. Ας αφήσουν εμάς που τον αγαπήσαμε να πάμε να του αφήσουμε ένα λουλουδάκι».

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Η Δήμητρα Γαλάνη μίλησε για τον Γιώργο Μαζωνάκη

Σε άλλο σημείο της συζήτησης, η ερμηνεύτρια δήλωσε ότι θα πρέπει να ερευνηθεί η υπόθεση, αλλά δεν είναι απαραίτητη η συνεχής αναφορά στο όνομα του καλλιτέχνη: «Όλο αυτό το πράγμα έχει κάτι ανθρωποφαγικό. Δηλαδή, οκ, ήταν άθλιο αυτό που έγινε. Ας αναλάβουν τις ευθύνες τους. Πρώτα απ’ όλα ένα κράτος το οποίο είναι… παίζει γενικά… δεν ξέρω τι κάνουν. Αλλά να φύγουν από αυτόν τον άνθρωπο, να αφήσουν την ψυχή του να ησυχάσει. Εγώ δεν συμφωνώ με όλο αυτό το πράγμα».

Και πρόσθεσε: «Συμφωνώ σαφώς με το να τιμωρηθούν και να συμμαζευτεί όλο αυτό το σούργελο που συμβαίνει τα τελευταία χρόνια με όλους αυτούς τους τύπους, εντάξει, με την αφορμή του Γιώργου Μαζωνάκη, αλλά ας τον αφήσουν τον Γιώργο Μαζωνάκη τώρα. Στην αγάπη του κόσμου, που είδαμε πόσο μεγάλη είναι, και στην αγάπη των φίλων του…».

Τέλος, η Δήμητρα Γαλάνη στάθηκε στην προσωπικότητα και το ταλέντο του Γιώργου Μαζωνάκη, σημειώνοντας μεταξύ άλλων: «Ο Γιώργος είχε star quality. Ήταν γεννημένος... δηλαδή έλαμπε. Όταν τον έβλεπες στη σκηνή, ανεξάρτητα αν σου άρεσε το τραγούδι που έλεγε ή δεν σου άρεσε, δεν μπορούσες να πάρεις τα μάτια από πάνω του. Είχε αυτό το χάρισμα. Πολύ μεγάλο χάρισμα. Γιατί ήταν αυθεντικός. Δεν καμωνόταν…».

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