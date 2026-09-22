Σε ανακοίνωσή του ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών τονίζει ότι δεν υπάρχει καταγγελία για το ιατρείο της γιατρού που κατηγορείται για τον θάνατο Μαζωνάκη, επιβεβαιώνοντας μόνο την παραπομπή της στο Πειθαρχικό το 2014.

Διευκρινίσεις σχετικά με τις αναφορές που αφορούν την προφυλακισμένη γιατρό για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη και σχετίζονται με καταγγελία για το ιατρείο της εξέδωσε ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών (ΙΣΑ).

Όπως επισημαίνεται στον ΙΣΑ δεν υφίσταται καμία έγγραφη καταγγελία, που να αφορά τη λειτουργία του ιδιωτικού ιατρείου της συγκεκριμένης γιατρού. Ωστόσο, το 2014 είχε υποβληθεί έγγραφη αναφορά από γονέα ανήλικης ασθενούς σχετικά με τη χορήγηση ιατρικής βεβαίωσης για την ψυχική υγεία του παιδιού. Για το περιστατικό αυτό, το Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΣΑ είχε επιληφθεί της καταγγελίας και αποφάσισε την παραπομπή της ιατρού ενώπιον του Πειθαρχικού Συμβουλίου. Παράλληλα, ο Σύλλογος αναφέρει ότι, σε συνέχεια προφορικής ενημέρωσης μεταξύ συναδέλφων, ο επικεφαλής υπεύθυνος για τις άδειες λειτουργίας έδωσε εντολή για τη διενέργεια άμεσου και απροειδοποίητου ελέγχου.

Η ανακοίνωση του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών

Καμία έγγραφη καταγγελία αναφορικά με την λειτουργία του ιδιωτικού ιατρείου της κατηγορούμενης ιατρού δεν υφίσταται στον ΙΣΑ. Κατά το έτος 2014, υπεβλήθη έγγραφη αναφορά γονέα ανήλικου ασθενούς, αναφορικά με την χορήγηση ιατρικής βεβαίωσης από την κατηγορούμενη ιατρό, αναφορικά με την ψυχική υγεία της ανήλικης ασθενούς. Ο ΙΣΑ επιλήφθηκε της εν λόγω καταγγελίας και το Διοικητικό Συμβούλιου αποφάσισε την παραπομπή της ιατρού ενώπιον του Πειθαρχικού Συμβουλίου. Τέλος, σε συνέχεια της προφορικής αναφοράς ενός συναδέλφου προς έναν άλλο, δόθηκε από τον επικεφαλή υπεύθυνο των αδειών λειτουργίας, εντολή για άμεσο, απροειδοποίητο έλεγχο. Τα ανωτέρω είναι τα μοναδικά και αληθή πραγματικά περιστατικά που έλαβαν χώρα.

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