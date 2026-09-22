Ειδικός σωλήνας συνέδεε τον αγωγό του πρατηρίου με τον Κηφισό, μεταφέροντας τα απόβλητα στη θάλασσα.

Χειροπέδες σε έναν οδηγό βυτιοφόρου καθώς και στον υπέυθυνο πρατηρίου καυσίμων πέρασαν αστυνομικοί στο Αιγάλεω το πρωί της Τρίτης (22/09), οι οποίοι άδειαζαν επικίνδυνα βιομηχανικά απόβλητα σε αγωγό του πρατηρίου, όπου μέσω ειδικού σωλήνα κατέληγαν στον Κηφισό και από εκεί στη θάλασσα.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., η Ασφάλεια Αττικής είχε συλλέξει πληροφορίες το τελευταίο διάστημα βυτιοφόρα συγκεκριμένης εταιρείας άδειαζαν βιομηχανικά απόβλητα σε αγωγό ομβρίων υδάτων στο χώρο του βενζινάδικου στο Αιγάλεω. Όπως διαπιστώθηκε η εταιρεία παραλάμβανε απόβλητα από διάφορες βιομηχανίες, καθώς και από κρατικό νοσοκομείο.

Το πρωί της Τρίτης, το βυτιοφόρο είχε παραλάβει επικίνδυνα απόβλητα από μπισκοτοβιομηχανία και στη συνέχεια μετέβη στο πρατήριο υγρών καυσίμων, όπου τοποθετήθηκαν γύρω του άλλα αυτοκίνητα για να μην φαίνεται τι ακριβώς γινόταν και άρχισε να αδειάζει το περιεχόμενο του σε αγωγό ομβρίων υδάτων. Τότε επενέβησαν οι αστυνομικοί και σταμάτησαν τη διαδικασία, ενώ συνέλαβαν τον οδηγό και τον υπεύθυνο του πρατηρίου. Όπως διαπιστώθηκε είχαν τοποθετήσει σωλήνα στον αγωγό ομβρίων υδάτων, τον οποίο συνέδεαν στο βυτιοφόρο και άδειαζαν τα απόβλητα.

Στο σημείο μετέβη και συνεργείο της ΕΥΔΑΠ, το οποίο βεβαίωσε ότι ο υπόγειος αγωγός κατέληγε στον Κηφισό και από εκεί στη θάλασσα.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στο Τμήμα Προστασίας Περιβάλλοντος της Ασφάλειας, το οποίο έχει αναλάβει τις έρευνες και σχηματίζει δικογραφία για την υπόθεση.

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H ανακοίνωση της εεταιρείας Ε.Ι. Παπαδόπουλος Α.Ε

Με αφορμή δημοσιεύματα σχετικά με βυτιοφόρο όχημα, το οποίο φέρεται να προέβη σε παράνομη απόρριψη αποβλήτων, η Ε.Ι. Παπαδόπουλος Α.Ε. διευκρινίζει τα ακόλουθα:

Το συγκεκριμένο όχημα δεν ανήκει στον ιδιόκτητο στόλο της Εταιρείας. Ανήκει σε τρίτη εταιρεία, η οποία έχει αναλάβει συμβατικά τη συλλογή και μεταφορά λυμάτων από το εργοστάσιο της Ε.Ι. Παπαδόπουλος Α.Ε. στον Ταύρο Αττικής προς το Κέντρο Επεξεργασίας Λυμάτων (ΚΕΛ) Μεταμόρφωσης. Η εν λόγω εταιρεία υποχρεούται, στο πλαίσιο του έργου που έχει αναλάβει, να τηρεί το σύνολο των προβλεπόμενων περιβαλλοντικών και κανονιστικών απαιτήσεων.

Η Ε.Ι. Παπαδόπουλος Α.Ε. αντιμετωπίζει το περιστατικό με τη δέουσα σοβαρότητα και προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την πλήρη και άμεση διερεύνησή του, επιφυλασσόμενη για την άσκηση κάθε νόμιμου δικαιώματός της. Παράλληλα, βρισκόμαστε στη διάθεση των αρμόδιων Αρχών για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση τυχόν ζητηθεί.