Πρόσθεσε το Dnews στα αγαπημένα σου στη Google

Ο Χρήστος Μάστορας μίλησε για τη φιλία και τη συνεργασία του με τον Γιώργο Μαζωνάκη.

Στην κάμερα της εκπομπής «Το πρωινό» μίλησε ο Χρήστος Μάστορας, και μέσω των σύντομων δηλώσεών του αναφέρθηκε στην πρόσφατη και αιφνίδια απώλεια του Γιώργου Μαζωνάκη.

Ο ίδιος, εξέφρασε τη θλίψη του, δηλώνοντας παράλληλα ότι τους συνέδεε και μία φιλία έξω από τις τηλεοπτικές κάμερες.

Όπως είπε, μέχρι στιγμής δεν έχει συνειδητοποιήσει την απώλεια του καλλιτέχνη με την είδηση να προκαλεί ιδιαίτερη στεναχώρια: «Είναι τεράστια απώλεια, μεγάλη στεναχώρια. Δεν το έχω συνειδητοποιήσει ακόμα», ανέφερε αρχικά ο Χρήστος Μάστορας.

Και στη συνέχεια πρόσθεσε: «Ήμασταν κοντά και έξω από το Voice. Δεν γνωρίζω για το αφιέρωμα αλλά, θα ήταν το πιο σωστό».

«Ο Γιώργος υπήρξε ο πιο αυθεντικός καλλιτέχνης που έχει περάσει από το μουσικό στερέωμα. Έτσι δεν είναι;», κατέληξε ο Χρήστος Μάστορας.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://exchange.glomex.com/video/v-dlluogihc36p?integrationId=40599y14juihe6ly}

Η ανάρτηση του Χρήστου Μάστορα για τον Γιώργο Μαζωνάκη

Ο Γιώργος Μαζωνάκης έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 54 ετών, το απόγευμα της Τετάρτης 9 Σεπτεμβρίου, με την είδηση να σκορπίζει θλίψη στο πανελλήνιο.

Τα αίτια του θανάτου του έχουν μπει στο μικροσκόπιο με την έρευνα να βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

Ο Χρήστος Μάστορας, μία ημέρα μετά τον αιφνίδιο θάνατο του καλλιτέχνη, προχώρησε σε μία συγκινητική ανάρτηση μέσω της οποίας θέλησε να τον τιμήσει:

«’Άλλο ένα πρωί στην παλιοζωή…’. Α ρε Γιώργο… πολύ νωρίς…», έγραψε ο καλλιτέχνης.

{https://www.instagram.com/p/DdFQKa5NALI/?hl=el}