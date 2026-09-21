Η Ζήνα Κουτσελίνη είπε την πρώτη «καλημέρα» της σεζόν. Οι εκπλήξεις, η ομάδα και η εισβολή του Πέτρου Πολυχρονίδη στο πλατό.

Το πρωί της Δευτέρας 21 Σεπτεμβρίου, η Ζήνα Κουτσελίνη έκανε πρεμιέρα στην πρωινή ζώνη του STAR και εμφανώς ανανεωμένη υποδέχθηκε στο νέο της πλατό τους συνεργάτες και τους τηλεθεατές της.

Η γνωστή παρουσιάστρια, ύστερα από 11 χρόνια καθημερινής παρουσίας στην μεσημεριανή ζώνη, αλλάζει πλεύση και έρχεται με την εκπομπή «Πρώτος Καφές με τη Ζήνα».

«Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Αυτό ο πρώτος καφές είναι έτοιμος από καιρό, κρατάω την κούπα και είμαι έτοιμη για να βγούμε. Να ‘πέσει’ το σήμα. Πραγματικά, πίνω τώρα τον πρώτο μου καφέ και περιμένω να τον πιω χαλαρά γιατί από τις 5 που είμαι στο δρόμο δεν υπάρχει τίποτα ανοιχτό. Οπότε, λέω από τη στιγμή που δεν υπάρχει θα πίνουμε παρέα τον ‘Πρώτο Καφέ’, μαζί. Σε αυτό το ‘μαζί’, που τόσα χρόνια έχω επενδύσει», ανέφερε χαμογελαστή η Ζήνα Κουτσελίνη.

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Σε δεύτερο χρόνο, η παρουσιάστρια υποδέχθηκε στο πλατό τους νέους της συνεργάτες.

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Η εισβολή του Πέτρου Πολυχρονίδη στο πλατό

Κατά τη διάρκεια της πρώτης εκπομπής της σεζόν, ο Πέτρος Πολυχρονίδης έκανε αναπάντεχα την είσοδό του στο πλατό και χάρισε τις δικές του ευχές στη Ζήνα Κουτσελίνη και τους συνεργάτες της.

Ο παρουσιαστής, είχε μαζί του ένα μικρό δώρο για την οικοδέσποινα, σχολίασε την διακόσμηση του πλατό, και χάρισε τη δική του νότα στην πρεμιέρα του «Πρώτου καφέ με τη Ζήνα».

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