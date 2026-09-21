«Η Ελλάδα δεν έχει τους μισθούς που αξίζουν στους πολίτες, αλλά δεν έχει μισθούς Βουλγαρίας», είπε ο Παύλος Μαρινάκης για το άρθρο του Αλέξη Τσίπρα στη «Le Soir».

«Η Ελλάδα δεν έχει τους μισθούς που αξίζουν στους πολίτες, αλλά δεν είναι ακριβές να γίνεται λόγος για «μισθούς Βουλγαρίας», τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ Παύλος Μαρινάκης κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, απαντώντας στην κριτική για το επίπεδο των μισθών.

Όπως ανέφερε, είναι γεγονός ότι η ακρίβεια απορροφά σημαντικό μέρος των αυξήσεων που έχουν δοθεί στα εισοδήματα, ωστόσο υποστήριξε ότι η συνολική εικόνα της ελληνικής οικονομίας δεν μπορεί να περιγράφεται με όρους που, όπως είπε, δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. «Δεν ισχύει ότι η Ελλάδα έχει μισθούς Βουλγαρίας. Είναι όμως γεγονός ότι η ακρίβεια τρώει σημαντικό μέρος των αυξήσεων», σημείωσε χαρακτηριστικά. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος εξαπέλυσε παράλληλα επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα, με αφορμή τις δηλώσεις του για τους μισθούς. «Το να λέει ο κ. Τσίπρας, που ως πρωθυπουργός είχε τον ετήσιο μέσο καθαρό μισθό στα 11.900 ευρώ, την ώρα που η κυβέρνηση της ΝΔ τον έχει αυξήσει στα 21.500 ευρώ, μέσα σε μια περίοδο κρίσεων και δυσκολιών, είναι υπερβολή», ανέφερε, υποστηρίζοντας ότι ο πρώην πρωθυπουργός «κυβέρνησε και κρίθηκε» και ότι δεν πρέπει να προχωρά σε «λαθροχειρίες». Ο κ. Μαρινάκης υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση αναγνωρίζει πως το επίπεδο των μισθών παραμένει ζητούμενο, αλλά υποστήριξε ότι η πολιτική της κυβέρνησης είναι να προχωρά σε αυξήσεις και παρεμβάσεις με βάση τις πραγματικές δημοσιονομικές δυνατότητες.

«Η Ελλάδα δεν έχει τους μισθούς που αξίζουν στους πολίτες, αλλά δεν έχει μισθούς Βουλγαρίας», σημείωσε. Παράλληλα, προειδοποίησε ότι δεν πρέπει να επαναληφθεί, η «αποτυχημένη συνταγή της χρεοκοπίας και του Τσίπρα».

Αναφερόμενος στις καταγγελίες για διαρροή προσωπικών δεδομένων, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επικαλέστηκε τα συμπεράσματα της Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας. Όπως είπε, από την έρευνα δεν προέκυψε ότι το υλικό προήλθε από κακόβουλη ενέργεια, ενώ τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στις καταγγελίες υπήρχαν ήδη και αποτελούν, σύμφωνα με την κυβέρνηση, τυπικό προϊόν συγκέντρωσης δεδομένων. «Δεν έγινε κάποια διαρροή ή παραβίαση σε συστήματα ασφαλείας της χώρας», ανέφερε. Παράλληλα, σημείωσε ότι η κυβέρνηση έχει ήδη προχωρήσει σε ενέργειες για αυξημένη προσοχή και προστασία των κρατικών αξιωματούχων.

Για τις δηλώσεις Γιαννίτση

Σχολιάζοντας δηλώσεις του πρώην υπουργού του ΠΑΣΟΚ, Τάσου Γιαννίτση για τη διαφθορά, ο Παύλος Μαρινάκης απέφυγε, όπως είπε, να μπει σε δημόσια αντιπαράθεση, χαρακτήρισε όμως «ατυχή» τη σύγκριση. Παράλληλα, έκανε αναφορά στην περίοδο κατά την οποία ο κ. Γιαννίτσης συμμετείχε στη διακυβέρνηση της χώρας, υποστηρίζοντας ότι «είναι καταγεγραμμένο από τους ιστορικούς τι συνέβη επί διακυβέρνησης, μέρος της οποίας ήταν και ο κ. Γιαννίτσης».

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Αναφερόμενος στην κατάσταση του κράτους δικαίου στην Ελλάδα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υποστήριξε ότι η εικόνα που παρουσιάζεται από την κυβέρνηση δεν ταυτίζεται με την κριτική της αντιπολίτευσης. Όπως είπε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με αξιόπιστο τρόπο, καταγράφει την κατάσταση του κράτους δικαίου στην Ελλάδα και το συμπέρασμα είναι «ακριβώς το αντίθετο» από αυτό που υποστηρίζεται από την αντιπολίτευση. Ο κ. Μαρινάκης αναγνώρισε ότι υπάρχουν κενά, υπογράμμισε όμως ότι έχει σημειωθεί «σημαντική πρόοδος».

«Γιατί να έχει ευθύνη ο Πλεύρης;»

Σε ερώτηση για δημοσιεύματα που αφορούν τον υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνο Πλεύρη, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δήλωσε ότι «δεν υπάρχει κανένα θέμα» για τον υπουργό. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση δεν υποβαθμίζει τη σοβαρότητα της υπόθεσης του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη. Ο κ. Μαρινάκης έκανε λόγο για «γνωστή τακτική πολιτικοποίησης» και χαρακτήρισε «απίστευτη μεταφορά στον χρόνο» την προσπάθεια σύνδεσης της υπόθεσης με τον Θάνο Πλεύρη. «Γιατί να έχει ευθύνη ο κ. Πλεύρης επειδή υπήρξε ιδρυτικό μέλος σε ένα σωματείο που δεν λειτούργησε ποτέ;» διερωτήθηκε. Όπως σημείωσε, ο ίδιος ο κ. Πλεύρης είχε μιλήσει το 2016 για τη σχέση του με τους γιατρούς, λόγω της περιπέτειας που είχε αντιμετωπίσει με την υγεία του.

Ελληνοτουρκικά

«Κάθε κίνηση της Ελλάδας υπαγορεύεται από την ενδυνάμωση της χώρας και την προστασία των εθνικών συμφερόντων», τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, σχολιάζοντας τις εξελίξεις στα ελληνοτουρκικά.

«Η Ελλάδα δεν υποχωρεί, δεν δέχεται απειλές», υπογράμμισε, χαρακτηρίζοντας «ανιστόρητες» τις σχετικές διατυπώσεις της Τουρκίας. Όπως ανέφερε, οι ένοπλες δυνάμεις «απαντούν στο πεδίο», ενώ η κυβέρνηση εξακολουθεί να υποστηρίζει τον διάλογο. «Πιστεύουμε στον διάλογο, αλλά αυτό δεν συνεπάγεται υποχώρηση ή αφέλεια», σημείωσε.

Ενεργειακή ακρίβεια

Σε ό,τι αφορά την ενεργειακή ακρίβεια και τις προτάσεις για μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στα καύσιμα, ο κ. Μαρινάκης κατηγόρησε την αντιπολίτευση για «άγνοια ή λαϊκισμό». Όπως είπε, η κυβέρνηση δεν έχει «κόκκινες γραμμές» ως προς τη μείωση του ΕΦΚ, αλλά οφείλει να κινηθεί μέσα στο ευρωπαϊκό δημοσιονομικό πλαίσιο. «Πολιτικές που θα διακινδυνεύουν τη θέση της χώρας, μην τις περιμένετε», ανέφερε. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος διευκρίνισε ότι ουδέποτε ειπώθηκε πως δεν επιτρέπεται η μείωση του ΕΦΚ. Αντίθετα, όπως είπε, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα διερευνηθεί η δυνατότητα εξαίρεσης από τη ρήτρα διαφυγής. «Δεν υπάρχει κυβέρνηση που δεν θέλει να μειώσει φόρους, εφόσον έχει τη δημοσιονομική δυνατότητα», σημείωσε. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι για τον πολίτη μεγαλύτερη σημασία έχει το τελικό όφελος και όχι ο τρόπος με τον οποίο επιλέγει το κράτος να παρέμβει. «Είμαστε στις τρεις πρώτες χώρες στήριξης, σε συνάρτηση με το ΑΕΠ μας, από τότε που ξέσπασε η ενεργειακή κρίση», ανέφερε, παραπέμποντας στις ανακοινώσεις από το οικονομικό επιτελείο.

Σιδηρόδρομος

Για την ασφάλεια του σιδηροδρόμου, ο Παύλος Μαρινάκης παρέπεμψε στις αναλυτικές αναφορές του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών σχετικά με τα φίλτρα ασφαλείας που εφαρμόζονται πέραν της τηλεδιοίκησης. Ο κ. Μαρινάκης χαρακτήρισε «προβληματικό» το γεγονός ότι οι πολίτες εξακολουθούν να μην εμπιστεύονται τον σιδηρόδρομο. «Δεν υπάρχουν δικαιολογίες μετά την τραγωδία των Τεμπών, αλλά έχουμε κάνει σημαντική πρόοδο», υποστήριξε.

Για τη φερόμενη συνάντηση Μπεκίρη με πρόσωπα του περιβάλλοντος Κασιδιάρη

Για τα περί συνάντησης του Μ. Μπεκίρη με πρόσωπα από το περιβάλλον του Ηλία Κασιδιάρη, ο Παύλος Μαρινάκης σημείωσε ότι «η πραγματικότητα δεν προκύπτει από ατεκμηρίωτα συμπεράσματα». Αναφερόμενος συνολικά στη στάση της Νέας Δημοκρατίας απέναντι στη Χρυσή Αυγή, τόνισε ότι η κυβέρνηση και το κόμμα της ΝΔ έχουν κινηθεί θεσμικά. «Κάποιοι δεν έβρισκαν αίθουσα για τη δίκη της Χρυσής Αυγής. Η ΝΔ συγκέντρωσε όλες τις δικογραφίες και τις οδήγησε στη Δικαιοσύνη», είπε. Παράλληλα, ανέφερε ότι βρέθηκε αίθουσα για τη δίκη και ότι ψηφίστηκαν δύο νομοθετήματα που έδωσαν τη δυνατότητα στον Άρειο Πάγο να προστατεύσει τη δημοκρατία.

Εκλογές στη Γερμανία

Σχολιάζοντας τις πολιτικές εξελίξεις στη Γερμανία και τις σχετικές δηλώσεις του καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς, ο Παύλος Μαρινάκης στάθηκε στην ανάγκη να αντιμετωπίζονται τα προβλήματα που οδηγούν τους πολίτες σε επιλογές υπέρ ακραίων πολιτικών δυνάμεων. «Αν κάτι πρέπει να μας προβληματίσει, είναι ότι δεν πρέπει να κατηγορούμε τους ψηφοφόρους για τις επιλογές τους. Εμείς πρέπει να φροντίζουμε ώστε οι πολίτες να μην στρέφονται σε ακραίες δυνάμεις», ανέφερε. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επικαλέστηκε την ελληνική εμπειρία των προηγούμενων ετών, υποστηρίζοντας ότι η χώρα «κυβερνήθηκε από μέρος της πλατείας» και ότι συγκυβέρνησε η Αριστερά με την Ακροδεξιά. «Οι λαϊκιστές δεν έλυσαν κανένα πρόβλημα», τόνισε.

Europe Gulf Forum

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στο Europe Gulf Forum, επισημαίνοντας τη σημασία της διοργάνωσης σε μια περίοδο αυξημένης αστάθειας στη Μέση Ανατολή. Όπως σημείωσε, η Ελλάδα είναι σήμερα «πολύ πιο ισχυρή», ενώ η εμβάθυνση της συνεργασίας μεταξύ Ευρώπης και χωρών του Κόλπου καθίσταται ακόμη πιο αναγκαία.

Ανήλικη βία στα Βριλήσσια

Με αφορμή το τραγικό περιστατικό στα Βριλήσσια, ο κ. Μαρινάκης αναφέρθηκε επίσης στο ζήτημα της βίας μεταξύ ανηλίκων. «Η κυβέρνηση κάθε άλλο παρά αδιάφορη είναι», τόνισε, χαρακτηρίζοντας το φαινόμενο «βαθύτατα κοινωνικό ζήτημα». Αναφέρθηκε στις περιπολίες ήπιας αστυνόμευσης σε πλατείες και σε άλλα σημεία όπου συγκεντρώνονται ανήλικοι, καθώς και στην πανελλαδική γραμμή 10201 και την πλατφόρμα SafeYouth.

Ακρίβεια

Για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρθηκε στην εθνική πρωτοβουλία μείωσης τιμών, η οποία συνεχίζεται έως το τέλος Δεκεμβρίου. Όπως διευκρίνισε, η συμμετοχή των επιχειρήσεων δεν είναι υποχρεωτική, ενώ η δεύτερη φάση της πρωτοβουλίας αναμένεται να ξεκινήσει στα τέλη Οκτωβρίου. «387 κωδικοί ήδη καλύπτουν τη δεύτερη φάση», σημείωσε, υπογραμμίζοντας ότι η κυβέρνηση συνεχίζει τις παρεμβάσεις για τη συγκράτηση των τιμών.

Κλείνοντας, ο Παύλος Μαρινάκης ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα στην εκτέλεση του κρατικού προϋπολογισμού.

{https://www.youtube.com/watch?v=Pb_h3QWnE9A}