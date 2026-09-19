Τι ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης μιλώντας στο MEGA στάθηκε μεταξύ άλλων στις δηλώσεις του για περικοπή του επιδόματος ανεργίας που προκάλεσαν αντιδράσεις από την αντιπολίτευση.

«Το ‘δύο μήνες και πάπαλα’ δεν ειπώθηκε ποτέ. Αλίμονο αν λεγόταν κάτι τέτοιο. Ήταν μια καθαρά προσωπική πρόταση που βασιζόταν στη λογική της επιδότησης εργασίας. Το έκλεισε το θέμα ο πρωθυπουργός, όπως ακριβώς είχαμε απαντήσει και όλοι όσοι εκπροσωπούμε την κυβέρνηση. Ήταν σαφής ο πρωθυπουργός. Δεν υπάρχει κάτι άλλο πέραν από αυτά τα οποία είπε ο πρωθυπουργός. Εγώ, όπως είπα και στην ενημέρωση πολιτικών συντακτών, θέλω να ευχαριστήσω όλους όσοι υπερασπίστηκαν τέλος πάντων τη δυνατότητα και το δικαίωμα που έχει ένας νέος άνθρωπος και ένας μεγαλύτερης ηλικίας πολιτικός να πει κάποιες προσωπικές του σκέψεις», είπε.

Παράλληλα, ο Παύλος Μαρινάκης στάθηκε στις εξηγήσεις που ζητάει το ΠΑΣΟΚ από τον υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνο Πλεύρη αναφορικά με τη σχέση του με τους δύο γιατρούς που προφυλακίστηκαν για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη.

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«Από τη στιγμή που η δικαιοσύνη έχει αναλάβει μια υπόθεση και η υπόθεση αυτή, όπως συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις, όταν υπάρχει και σύλληψη, έχει πάρει το δρόμο του ανακριτή, του εισαγγελέα, υπάρχουν τόσο σημαντικές αποφάσεις περί ποινικών διώξεων, απολογιών και τα σχετικά, δεν νομίζω ότι μπορεί να πει κάτι παραπάνω η κυβέρνηση. Η δικαιοσύνη θα δει τι έγινε, τι δεν έγινε, ποια είναι η ποινική ευθύνη. Ήδη οι κατηγορίες που έχουν αποδοθεί είναι πάρα πολύ σοβαρές. Αυτό είναι λοιπόν το κομμάτι του τι συνέβη στον Γιώργο Μαζωνάκη αυτές τις κρίσιμες ώρες», είπε για την υπόθεση Μαζωνάκη.

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«Κανένα θέμα Πλεύρη δεν υπάρχει. Εδώ προσπαθεί να γίνει μία ακόμα σύνδεση μεταξύ δύο διαφορετικών συζητήσεων. Αυτά τα οποία κατηγορούν τον κο Πλεύρη, μιλάμε ότι είναι το 2012. Ο κύριος Πλεύρης ειλικρινέστατα βγήκε και είπε ότι τον γνώριζε τον γιατρό αυτόν επειδή ήταν ένας εκ των ανθρώπων που συμβουλεύτηκε, ένας εκ των επιστημόνων που συμβουλεύτηκε μετά από μια πολύ μεγάλη περιπέτεια υγείας που είχε, και μάλιστα είχε μιλήσει και με πολύ ανθρώπινο τρόπο για αυτό» ανέφερε για να προσθέσει:

«Είπε το μείζον της γνωριμίας του. Προφανώς μας καλύπτουν (σ.σ.: οι απαντήσεις Πλεύρη) και είναι και άσχημο πράγμα στο πλαίσιο της ανθρωποφαγίας, που είναι ένα από τα αγαπημένα σπορ ενός μικρού μέρους μέσων μαζικής ενημέρωσης και ενός μέρους του πολιτικού συστήματος, να συνδέουμε δύο άσχετα μεταξύ τους δεδομένα».