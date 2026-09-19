Πρόκειται για μια δομημένη διοργάνωση άσκησης που συνδυάζει τρέξιμο μεγάλων αποστάσεων με συγκεκριμένους σταθμούς λειτουργικής προπόνησης.

Ένα... viral περιστατικό προκάλεσε αντιδράσεις στον χώρο του fitness το περασμένο Σαββατοκύριακο, όταν, κατά τη διάρκεια αγώνα Hyrox στην Κίνα, η Αυστραλή αθλήτρια Joanna Wietrzyk υπέστη επεισόδιο ακράτειας εντέρου, αλλά αποφάσισε να μην εγκαταλείψει τον αγώνα. Μάλιστα, συνέχισε μέχρι το τέλος και κατέκτησε την πρώτη θέση, γεγονός που προκάλεσε έντονη συζήτηση σχετικά με τους υγειονομικούς κινδύνους.

Τι είναι το Hyrox

Το Hyrox είναι μια διεθνής διοργάνωση που συνδυάζει τρέξιμο με οκτώ σταθμούς συγκεκριμένων ασκήσεων, όπως έλξη και ώθηση έλκηθρου, ρίψεις μπάλας, κωπηλασία και άλλες ασκήσεις λειτουργικής ενδυνάμωσης. Το φορμάτ είναι τυποποιημένο, γεγονός που επιτρέπει στους συμμετέχοντες να συγκρίνουν τους χρόνους τους με αθλητές από όλο τον κόσμο.

Η διαδικασία είναι συγκεκριμένη: μετά από κάθε σταθμό δύναμης ακολουθεί τρέξιμο ενός χιλιομέτρου. Στόχος είναι οι συμμετέχοντες να ολοκληρώσουν ολόκληρη τη διαδρομή στον μικρότερο δυνατό χρόνο.

Σε αντίθεση με το CrossFit, όπου τα προγράμματα διαφοροποιούνται καθημερινά και περιλαμβάνουν ολυμπιακές άρσεις, γυμναστικές ασκήσεις και σύνθετες λειτουργικές κινήσεις, το Hyrox βασίζεται σε ένα επαναλαμβανόμενο και μετρήσιμο αγωνιστικό format, σχεδιασμένο ώστε η επίδοση να αξιολογείται με βάση ένα συγκεκριμένο πρότυπο.

Οι οκτώ σταθμοί περιλαμβάνουν:

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SkiErg: άσκηση σε μηχάνημα που προσομοιώνει την κίνηση του σκι αντοχής.

Sled Push: ώθηση έλκηθρου με βάρος, με έμφαση στη δύναμη των ποδιών.

Sled Pull: έλξη έλκηθρου, που απαιτεί δύναμη, τεχνική και έλεγχο.

Burpee Broad Jumps: διαδοχικά burpees με άλμα προς τα εμπρός.

Rowing: κωπηλασία σε μηχάνημα, που απαιτεί αερόβια ικανότητα και συντονισμό.

Farmers Carry: βάδισμα κρατώντας βάρη και στα δύο χέρια, με στόχο τη βελτίωση της λαβής και της σταθερότητας.

Sandbag Lunges: προβολές κρατώντας σάκο άμμου στους ώμους.

Wall Balls: ρίψεις μπάλας σε συνδυασμό με καθίσματα και εκρηκτική κίνηση των χεριών.

Συνολικά, οι συμμετέχοντες καλούνται να καλύψουν οκτώ χιλιόμετρα, τα οποία χωρίζονται σε τμήματα τρεξίματος και εναλλάσσονται με σταθμούς που απαιτούν δύναμη ή εκρηκτικότητα. Πρόκειται για μια δοκιμασία που επιβαρύνει σημαντικά το καρδιαγγειακό και μεταβολικό σύστημα.

Από πλευράς φυσικής προετοιμασίας, οι συγκεκριμένες ασκήσεις μπορούν να συμβάλουν στη βελτίωση της μυϊκής και καρδιαγγειακής αντοχής, αλλά και στην ικανότητα διατήρησης παρατεταμένης προσπάθειας για μία ώρα ή και περισσότερο.

Το περιστατικό με την αθλήτρια

Η αντιπαράθεση ξεκίνησε όταν η Joanna Wietrzyk υπέστη ακράτεια εντέρου κατά τη διάρκεια του αγώνα, αλλά αποφάσισε να συνεχίσει κανονικά. Το περιστατικό προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από την αθλητική κοινότητα, καθώς τα ίχνη κοπράνων που άφηνε στη διαδρομή θεωρήθηκαν πιθανός υγειονομικός κίνδυνος, ενώ το συγκεκριμένο ενδεχόμενο δεν προβλεπόταν μέχρι τότε ξεκάθαρα από τους επίσημους κανονισμούς.

Το πρόβλημα εμφανίστηκε λίγο πριν η αθλήτρια φτάσει στα μισά της διαδρομής. Καθώς συνέχισε να εκτελεί απαιτητικές ασκήσεις, όπως burpees και προβολές, άφηνε περιττώματα στον αγωνιστικό χώρο και πάνω στα μηχανήματα.

Βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνει την Wietrzyk να συνεχίζει την προσπάθειά της, ενώ υπήρχαν εμφανή ίχνη κοπράνων στα πόδια της.

Μάλιστα, άλλοι συμμετέχοντες ανέφεραν ότι λερώθηκαν κατά τη διάρκεια του αγώνα. Η Wietrzyk, η οποία αγωνιζόταν στην κατηγορία Elite Pro, ολοκλήρωσε κανονικά όλα τα αγωνιστικά σκέλη και αναδείχθηκε παγκόσμια πρωταθλήτρια.

Ορισμένοι αθλητές ζήτησαν την επιστροφή του ποσού συμμετοχής, περίπου 150 δολάρια, υποστηρίζοντας ότι εκτέθηκαν σε ακατάλληλες υγειονομικές συνθήκες.

Μετά τις αντιδράσεις, η διοργάνωση αναγνώρισε ότι είχε γίνει λάθος και ανακοίνωσε αλλαγές στους κανονισμούς. Συγκεκριμένα, τροποποιήθηκε το άρθρο 12.3, με τίτλο «Did not finish» (DNF), το οποίο αφορά περιπτώσεις στις οποίες ένας αθλητής δεν ολοκληρώνει τη διαδρομή του.

Μέχρι τότε, ο κανονισμός προέβλεπε ότι εάν ένας συμμετέχων δεν ολοκλήρωνε έναν από τους σταθμούς των ασκήσεων, δεν θα λάμβανε επίσημο αποτέλεσμα και θα αποκλειόταν από την κατάταξη και οποιοδήποτε πιθανό βραβείο. Παράλληλα, μπορούσε να συνεχίσει τον αγώνα, χωρίς όμως να καταγραφεί τελικός χρόνος.

Μετά το περιστατικό στην Κίνα, προστέθηκε νέα πρόβλεψη, σύμφωνα με την οποία ο υπεύθυνος για τη διεξαγωγή του αγώνα μπορεί να απομακρύνει έναν αθλητή από τη διοργάνωση σε περίπτωση προβλήματος, όπως αιμορραγία ή απώλεια κοπράνων.

Ο νέος κανονισμός αναφέρει ότι εάν αίμα, εμετός, ούρα ή κόπρανα ενός διαγωνιζόμενου αποτελούν κίνδυνο για την υγεία του ή δημιουργούν κίνδυνο μόλυνσης για τον ίδιο ή άλλους συμμετέχοντες, ο διευθυντής του αγώνα μπορεί να τον αποσύρει για ιατρικούς λόγους, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα υγιεινής και ιατρικής διαχείρισης της Hyrox. Μια τέτοια αποχώρηση καταγράφεται στην κατάταξη ως «Did not Finish» (DNF).

Παράλληλα, το άρθρο που αφορά τις ακυρώσεις προβλέπει ότι αθλητής που απομακρύνεται από τον διευθυντή αγώνα δεν θα λαμβάνει επίσημα αποτελέσματα και θα αποκλείεται από όλες τις κατατάξεις και τα βραβεία της συγκεκριμένης διοργάνωσης.