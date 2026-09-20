Τα νεότερα είναι ότι, παρά τα όσα δήλωσε ο Γ. Πατούλης, ο Ιατρικός Σύλλογος Αθήνας τελικά είχε ενημέρωση για την συσκευή της πλασμαφαίρεσης που υπήρχε στο ιατρείο της Καρνεάδου.

Συνεχίζονται οι αποκαλύψεις για το χάος που επικρατεί με τα ιατρεία και τις υπηρεσίες που προσφέρουν, καθώς αναδείχθηκε πλήρως η εικόνα ανομίας με αφορμή τον θάνατο του Γ. Μαζωνάκη. Τα νεότερα είναι ότι, παρά τα όσα δήλωσε ο Γ. Πατούλης, ο Ιατρικός Σύλλογος Αθήνας τελικά είχε ενημέρωση για την συσκευή της πλασμαφαίρεσης που υπήρχε στο ιατρείο της Καρνεάδου:

Ο ΙΣΑ γνώριζε, καθώς η προφυλακισμένη ανειδίκευτη γιατρός είχε στείλει στον ΙΣΑ στις 23 Ιουλίου έγγραφα με τα οποία τον ενημέρωνε ότι αγοράστηκε μηχάνημα οζονοθεραπείας, αλλά στο συννημένο τιμολόγιο αγοράς αυτό που περιέγραφε ήταν ένα μηχάνημα πλασμαφαίρεσης («inuspheresis double Filtration Device»). Ο ίδιος ο ΙΣΑ το είχε αναφέρει σε ανακοίνωση του, και χθες το επιβεβαίωσε ο πληρεξούσιος δικηγόρος του, Σ. Κουκούτσης, υποστηρίζοντας όμως ότι αυτό έγινε αντιληπτό μόλις στις 4 Σεπτεμβρίου από την διευθύντρια διοικητικών υπηρεσιών.

Τρία πολιτικά πρόσωπα έχουν ξεχωρίσει:

-Ο πρόεδρος του ΙΣΑ και πρώην Περιφερειάρχης, Γ. Πατούλης.

-Ο Θ. Πλεύρης, ο οποίος ως υπουργός Υγείας που κατά δήλωσή του- είχε πολυετή «τυπική» σχέση με τον προφυλακισμένο παθολόγο γιατρό και του τηλεφώνησε τις πρώτες ώρες που έγινε γνωστός ο θάνατος Μαζωνάκη.

-Ο υπουργός Υγείας, Αδ. Γεωργιάδης, που στηρίζει τον Γ. Πατούλη, αναδιπλώθηκε από την αρχική θέση ότι πρέπει να επανασυσταθεί το σώμα των «Ράμπο της Υγείας» και μέσα σε λίγες μέρες τα φορτώνει όλα σε ένα app, που ρίχνει την ευθύνη του ελέγχου στους πολίτες.

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Το χρονικό των ελέγχων που διενήργησε ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι, όπου έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Μαζωνάκης, παραδόθηκε στις αρμόδιες αρχές, στο πλαίσιο της διερεύνησης της υπόθεσης.

Ο ΙΣΑ χαρακτηρίζει αναληθείς τις αναφορές των δύο προσωρινά κρατούμενων ιατρών ότι τα δύο κατασχεθέντα μηχανήματα κατείχαν νόμιμα, καθώς είχαν δηλωθεί στον Σύλλογο. Διατυπώνει τη θέση ότι ουδέποτε χορήγησε άδεια ή έγκριση για την εγκατάσταση και λειτουργία μηχανημάτων πλασμαφαίρεσης στα συστεγαζόμενα ιατρεία.

Ωστόσο στην ανακοίνωση αποκαλύπτεται πως: Την 23.7.2026, η άνω ιατρός, άνευ ειδικότητας, Ιωάννα Γάκα απηύθυνε επιστολή της στον ΙΣΑ, με θέμα «Δήλωση αναπληρωματικού προσαρτήματος μηχανήματος οζονοθεραπείας» και όχι πλασμαφαίρεσης.

Επειδή στο συνημμένο, στην άνω επιστολή, τιμολόγιο (συνολικού ποσού ευρώ 29.509,98) στην αγγλική γλώσσα και με ημεροχρονολογία εκδόσεως, την 5.6.2026, προέκυπτε η αγορά μηχανήματος «inuspheresis double Filtration Device» προγραμματίστηκε νέος αιφνίδιος έλεγχος-αυτοψία της αρμόδιας Επιτροπής Ελέγχου του ΙΣΑ, η οποία θα ελάμβανε χώρα στον ανωτέρω χώρο των 2 συστεγαζομένων ιατρείων, το μήνα Σεπτέμβριο 2026 προκειμένου να διαπιστώσει την ακριβή φύση του μηχανήματος».

Σύμφωνα με όσα αποκάλυψε στο ΕΡΤnews ο πληρεξούσιος δικηγόρος του Συλλόγου, Στάθης Κουκούτσης η γιατρός είχε αποστείλει επιστολή στις 23 Ιουλίου 2026 υποστηρίζοντας πως προέβη στην προμήθεια αναπληρωματικού προσαρτήματος για μηχάνημα οζονοθεραπείας. Ωστόσο, από τον έλεγχο των συνημμένων εγγράφων και ενός ξενόγλωσσου τιμολογίου, η διευθύντρια διοικητικών υπηρεσιών του ΙΣΑ διαπίστωσε στις 4 Σεπτεμβρίου 2026 ότι επρόκειτο για μηχάνημα πλασμαφαίρεσης, στο οποίο φέρεται να υπέστη την μοιραία ανακοπή ο τραγουδιστής.