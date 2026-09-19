Από το σαλόνι και το υπνοδωμάτιο μέχρι το γραφείο, η ανθεκτική ζαμιοκούλκα προσαρμόζεται εύκολα και αναβαθμίζει την αισθητική του χώρου.

Για αρκετά χρόνια, η μονστέρα αποτελούσε μία από τις δημοφιλέστερες επιλογές για τη διακόσμηση σαλονιών, υπνοδωματίων και γραφείων. Το 2026, όμως, ένα άλλο φυτό κερδίζει ολοένα και περισσότερο έδαφος χάρη στην εκλεπτυσμένη εμφάνιση και την εύκολη φροντίδα του: η ζαμιοκούλκα.

Με τα έντονα πράσινα και γυαλιστερά φύλλα της, η ζαμιοκούλκα προσθέτει μια φυσική πινελιά στον χώρο χωρίς να καταλαμβάνει πολύ χώρο. Η τακτοποιημένη ανάπτυξή της και η μεγάλη προσαρμοστικότητά της την έχουν καταστήσει δημοφιλή επιλογή για όσους αναζητούν μια κομψή αλλά και πρακτική λύση στη διακόσμηση του σπιτιού.

Γιατί η ζαμιοκούλκα έχει γίνει τάση στη διακόσμηση

Η ζαμιοκούλκα (Zamioculcas zamiifolia) ξεχωρίζει για τους σταθερούς βλαστούς και τα παχιά, γυαλιστερά φύλλα της. Σε αντίθεση με τη μονστέρα, η οποία χαρακτηρίζεται από τα μεγάλα, σχιστά φύλλα και την πιο τροπική αισθητική της, η ζαμιοκούλκα προσφέρει μια πιο λιτή και μίνιμαλ παρουσία.

Χάρη σε αυτό το χαρακτηριστικό, μπορεί να ενσωματωθεί εύκολα σε μοντέρνους, σκανδιναβικούς ή κλασικούς χώρους, είτε ως κεντρικό στοιχείο μέσα σε μια διακοσμητική γλάστρα είτε ως συμπλήρωμα της υπόλοιπης διακόσμησης.

Ένα ακόμη σημαντικό πλεονέκτημά της είναι ότι αποθηκεύει νερό στις ρίζες της. Έτσι, αντέχει περισσότερο τα διαστήματα χωρίς πότισμα και χρειάζεται λιγότερη φροντίδα σε σύγκριση με πολλά άλλα φυτά εσωτερικού χώρου.

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Πού μπορείτε να τοποθετήσετε μια ζαμιοκούλκα

Η ζαμιοκούλκα προσαρμόζεται εύκολα σε διαφορετικούς χώρους, αρκεί να έχει καλό έμμεσο φωτισμό. Μερικά από τα σημεία όπου μπορεί να αναδειχθεί ιδιαίτερα είναι:

Σαλόνι: δίπλα σε μια πολυθρόνα ή βιβλιοθήκη.

Είσοδος: για να δώσει περισσότερη ζωντάνια στον χώρο.

Υπνοδωμάτιο: σε ένα φωτεινό σημείο, μακριά από την άμεση ηλιακή ακτινοβολία.

Τραπεζαρία: ως φυσική πινελιά σε μια μίνιμαλ διακόσμηση.

Γραφείο: πάνω σε ένα έπιπλο ή δίπλα στο γραφείο.

Καλό είναι να αποφεύγεται η παρατεταμένη έκθεση στον έντονο ήλιο, καθώς μπορεί να προκαλέσει κηλίδες ή εγκαύματα στα φύλλα.

Πώς να φροντίσετε τη ζαμιοκούλκα

Ένα από τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματα του συγκεκριμένου φυτού είναι ότι δεν απαιτεί ιδιαίτερη φροντίδα. Για να παραμένει υγιές και να διατηρεί την όμορφη εμφάνισή του, συνιστώνται τα εξής:

Φως: Τοποθετήστε το σε χώρο με φυσικό, έμμεσο ή φιλτραρισμένο φως.

Πότισμα: Περιμένετε μέχρι να στεγνώσει εντελώς το χώμα πριν το ποτίσετε ξανά.

Αποστράγγιση: Χρησιμοποιήστε γλάστρα με τρύπες και ελαφρύ υπόστρωμα, ώστε να αποφεύγεται η υπερβολική υγρασία.

Καθαρισμός: Περάστε τα φύλλα με ένα νωπό πανί για να απομακρύνετε τη σκόνη και να διατηρήσετε τη φυσική τους γυαλάδα.

Χάρη στο συμπαγές σχήμα της, την ανθεκτικότητά της και την κομψή εμφάνισή της, η ζαμιοκούλκα έχει εξελιχθεί σε μία από τις δημοφιλέστερες επιλογές για τη διακόσμηση κάθε γωνιάς του σπιτιού το 2026.