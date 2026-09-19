Γιατί η Χαριλάου Τρικούπη διαμορφώνει άλλη πραγματικότητα - και ...«πείθονται» και τα στελέχη της!

Ένας μεγάλος φιλόσοφος έλεγε πως για να αλλάξεις την πραγματικότητα πρέπει πρώτα να την κατανοήσεις.

Στη Χαριλάου Τρικούπη έχουν προφανώς μια άλλη φιλοσοφία, δεν είναι ανάγκη να κατανοήσεις καμιά πραγματικότητα, την ...κατασκευάζεις όπως θες εσύ. Και αν η πραγματικότητα δεν συμφωνεί μαζί σου, ...αλλοίμονο στην πραγματικότητα!

Πώς μας ήρθε; Από την ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ πως «Πριν τη δημοσκοπική ανατροπή στην πρόθεση ψήφου προηγείται η ανατροπή στα ποιοτικά στοιχεία. Φαίνεται ήδη παντού μετά την ομιλία Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ»!

Λέμε δεν μπορεί, κάτι λάθος θα κάναμε στις τόσες δημοσκοπήσεις που διαβάσαμε αυτή την εβδομάδα. Ας τις ξανακοιτάξουμε!

Από όλες τις δημοσκοπήσεις το ΠΑΣΟΚ είναι στη δεύτερη θέση (προσοχή, στη δεύτερη, όχι στην πρώτη, στη δεύτερη!) σε ένα μόνο δείκτη, σε μια δημοσκόπηση, στην πιο θετική για τη Χαριλάου Τρικούπη, της GPO για την εφημερίδα «Παραπολιτικά»!

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Όντως μόνο στη συγκεκριμένη δημοσκόπηση και στην ερώτηση για τη συνολική παρουσία και το οικονομικό πρόγραμμα που παρουσίασαν ο Αλ. Τσίπρας και ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ προηγείται με 28,7% έναντι 23% του επικεφαλής της ΕΛΑΣ.

Σε όλους τους άλλους δείκτες το ΠΑΣΟΚ υπολείπεται της ΝΔ αλλά και της ΕΛΑΣ, κυρίως δε ο Ν. Ανδρουλάκης υπολείπεται σημαντικά του Αλέξη Τσίπρα σε όλους τους δείκτες και πρωτίστως στην καταλληλότητα για πρωθυπουργία, ενώ υπολείπεται φυσικά και του Κυριάκου Μητσοτάκη. Στην δε πρόθεση ψήφου η απόσταση από την ΕΛΑΣ μοιάζει μη αναστρέψιμη και φυσικά ούτε λόγος δεν μπορεί να γίνεται για την πρώτη θέση.

Πώς λοιπόν βλέπει η Χαριλάου Τρικούπη "ανατροπές" και δημιουργεί ένα "πλαστό" πολιτικό κλίμα για τα στελέχη της και τους πολίτες;

ΥΓ: Ο Χαρίλαος Φλωράκης χρησιμοποιούσε κάποιες φορές μια παροιμία: Ότι κατουράς στη θάλασσα το βρίσκεις στο αλάτι! Ισχύει παντού, πάντοτε και για όλους!