Οι δύο φερόμενοι δράστες, πατέρας και γιος, είπαν στον οδηγό ότι δεν θέλουν να πληρώσουν και εκείνος αρνήθηκε να κάνει την κούρσα.

Ένταση που κατέληξε σε σοβαρό τραυματισμό σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής (18/09) στην πιάτσα ταξί έξω από το Κοιμητήριο Ταξιαρχών στη Νέα Ιωνία Βόλου, με έναν 52χρονο οδηγό ταξί να καταγγέλλει ότι δέχθηκε επίθεση και υπέστη κάταγμα στον καρπό.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο ίδιος, το περιστατικό ξεκίνησε όταν αρνήθηκε να αναλάβει τη μεταφορά δύο ανδρών Ρομά, πατέρα και γιου, τους οποίους γνώριζε από την περιοχή. Όπως υποστήριξε, είχε υπάρξει στο παρελθόν πρόβλημα σχετικά με την καταβολή του κομίστρου και για τον λόγο αυτό δεν θέλησε να πραγματοποιήσει τη συγκεκριμένη κούρσα.

Η άρνηση φέρεται να προκάλεσε αντιπαράθεση. Κατά την καταγγελία του οδηγού, ο γιος πήρε ένα σκουπόξυλο που βρισκόταν στο σημείο και κινήθηκε εναντίον του. Ο 52χρονος υποστηρίζει ότι δέχθηκε χτύπημα στον καρπό, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί και να υποστεί κάταγμα.

Παράλληλα, σύμφωνα με τα όσα κατήγγειλε, οι δύο άνδρες τον απείλησαν πριν αποχωρήσουν, προκειμένου να μην προχωρήσει σε μήνυση για το περιστατικό.

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«Με χτύπησε στο χέρι και μου το ‘σπασε»

Μιλώντας στο magnesianews, ο 52χρονος περιέγραψε τα όσα συνέβησαν από τη δική του πλευρά:

«Eγώ δεν ήθελα να τους πάρω και μας έχουν πει κι από το κέντρο μας έχουν πει να αποφεύγουμε κι αυτούς τους ανθρώπους. Ήρθε πρώτα ο πατέρας του, του είπα ότι δεν τον παίρνω γιατί δεν πληρώνει και μετά από δύο λεπτά εμφανίστηκε ο γιος και με το που με βλέπει ο γιος του είπε με βρίζει. Εγώ του είπα ότι δεν έβρισα κάνεναν κι έφυγε ο γιος έσπασε το σκουπόξυλο και με τη μύτη κινήθηκε με το μυτερό σημείο να με μπήξει στην κοιλιά. Ο πατέρας προσπαθούσε να τον τραβήξει πίσω και χτύπησε και τον πατέρα του και κάποια στιγμή με χτύπησε στο χέρι και μου το σπασε. Μόλις ήρθαν συνάδελφοι γιατί ήμουν μόνος στην πιάτσα διέφυγαν».

Μετά την επίθεση, ο τραυματισμένος οδηγός μετέβη στην Αστυνομική Διεύθυνση Βόλου, συνοδευόμενος από τον πρόεδρο του Σωματείου Ιδιοκτητών Ταξί Βόλου «Ο Άγιος Χριστόφορος», Ευδόκιμο Πασχαλίδη, προκειμένου να καταθέσει μήνυση.

Στον Εισαγγελέα οι δράστες

Το κατώφλι του Εισαγγελέα πέρασαν το πρωί του Σαββάτου (19/09) ο 48χρονος και ο 31χρονος που κατηγορούνται για την επίθεση.

Οι κατηγορούμενοι αναμένουν να απολογηθούν στον Εισαγγελέα ενώ άγνωστο ακόμη παραμένει αν θα δικαστούν σήμερα στο Αυτόφωρο ή τη Δευτέρα, καθώς δεν έχουν συνήγορο υπεράσπισης.

Σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία για επικίνδυνη σωματική βλάβη, απειλή, απείθεια και βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων.