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Στο Αυτόφωρο παραπέμφθηκε να δικαστεί η οικιακή βοηθός του Στέφανου Τσιτσιπά για την επίθεση των σκύλων σε δύο γυναίκες και έναν άνδρα με αποτέλεσμα τον τραυματισμό τους, στην περιοχή της Βάρης.

Κατηγορούμενη για δύο πλημμελήματα είναι η οικιακή βοηθός του Στέφανου Τσιτσιπά, μετά την επίθεση των σκύλων της, σε δύο γυναίκες και έναν άνδρα που τραυμάτισαν, στη Βάρη.

Ο εισαγγελέας άσκησε σε βάρος της ποινική δίωξη για:

Πρόκληση σωματικής βλάβης διά παραλείψεως κατά συναυτουργία και κατά συρροή

Μη λήψη μέτρων για την αποτροπή δραπέτευσης ζώων συντροφιάς

Ο εισαγγελέας παρέπεμψε την κατηγορουμένη να δικαστεί στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο της Αθήνας.

Το περιστατικό έγινε το πρωί της Πέμπτης.

Αυτή τη φορά, υπάλληλοι του Δήμου Βάρης-Βούλας και Βουλιαγμένης μετέφεραν τους δύο σκύλους αρχικά στο Αστυνομικό Τμήμα και στη συνέχεια σε συνεργαζόμενο κτηνιατρείο , όπου παραμένουν για φύλαξη.