Κατηγορούμενη για δύο πλημμελήματα είναι η οικιακή βοηθός του Στέφανου Τσιτσιπά, μετά την επίθεση των σκύλων της, σε δύο γυναίκες και έναν άνδρα που τραυμάτισαν, στη Βάρη.
Ο εισαγγελέας άσκησε σε βάρος της ποινική δίωξη για:
- Πρόκληση σωματικής βλάβης διά παραλείψεως κατά συναυτουργία και κατά συρροή
- Μη λήψη μέτρων για την αποτροπή δραπέτευσης ζώων συντροφιάς
Ο εισαγγελέας παρέπεμψε την κατηγορουμένη να δικαστεί στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο της Αθήνας.
Το περιστατικό έγινε το πρωί της Πέμπτης.
Αυτή τη φορά, υπάλληλοι του Δήμου Βάρης-Βούλας και Βουλιαγμένης μετέφεραν τους δύο σκύλους αρχικά στο Αστυνομικό Τμήμα και στη συνέχεια σε συνεργαζόμενο κτηνιατρείο , όπου παραμένουν για φύλαξη.